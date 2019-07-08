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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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 СНБО провел совещание из-за попытки провести "телемост" с российскими пропагандистами

В Совете национальной безопасности и обороны Украины состоялось совещание по вопросам обеспечения информационной безопасности. Его детали не раскрывают.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт СНБО.

Как сообщается на сайте СНБО, совещание было созвано по поручению президента Украины.

"По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова", - говорится в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ. ФОТОрепортаж

Секретарь СНБО Александр Данилюк также прокомментировал совещание на своей странице в Facebook. По его словам, дополнительные детали встречи не раскрываются из-за секретности.

"Ньюзван отменил так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", – подытожил он.

СНБО провел совещание из-за попытки провести телемост с российскими пропагандистами 01

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

Также на Цензор.НЕТ: Бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком", через который финансируется оборонзаказ РФ, - Луценко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136375
 
 
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Хто звернув увагу на "неукоснітжльнож соблюдєніє свободи слова"? Тобто НьюсІван ніхто щемити не буде! От вам і "секретне рішення"!
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хотели керченский мост второй построить, но он рухнул ещё в стадии проектировки СНБО провел совещание из-за попытки провести "телемост" с российскими пропагандистами - Цензор.НЕТ 2001
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"Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы словаИсточник":https://censor.net.ua/n3136375 Як це можна совмістити? Як можна висраться ненадувшись? Може хтось підкаже?
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ось шо бувае коли кокс не свіжийюВін сам себе ви....бав
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красиво,але неймовірно..
касяпенГебельсПропаганду не можна недооцінювати.
Безумовно буде"тривожна кнопка" для переривання трансляції..
Звичайно винними зроблять"хохлів..
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Решения РНБО, охрана телеканала медведчука .. СНБО провел совещание из-за попытки провести "телемост" с российскими пропагандистами - Цензор.НЕТ 3318
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Интересно что Турция европейская страна и за попытку переворота по сей день сажает подозревающих в измене.А у нас открыто ведется кацапская пропоганда а мы боимся поставить этих уродов на место,как бы чего ЕС не сказали,так и страну просерем если уже не просрали.
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Нет,там просто страна.Страна которая ради своей безопасности плюет на мнение ЕС.Да и Евросоюз тупо молчит только ограничывает Украину в освобождении наших земель.
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Шо там проводити,є постанова ВР про санкції щодо каналу,але педрове РНБО та члени Нацради з телемовлення по квоті порошенка зарубали цю постанову.Тепер він бореться плять з реваншем,якого відмазав від санкцій
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Окружний адмінсуд Києва скасував штраф у 4 млн грн для телеканалу «Інтер» за слова ведучих під час концерту до 9 травня про перейменування вулиць: «Мы не позволим называть улицы именами фашистских преступников». «Найчесніший» суд не вважає це пропагандою. https://hromadske.ua/…/sud-skasuvav-shtraf-kanalu-inter-za-…
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Пентагон испытывает на орде климатическое оружие.Ещё не окончен потоп ,как начались лесные пожары .И всё в Иркутской области.
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Говорили, балакали- сіли та й заплакали... СНБО провел совещание из-за попытки провести "телемост" с российскими пропагандистами - Цензор.НЕТ 5176
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Зебики, что за секретности от вас скрывают?
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От вас не...В методухе усьо есть???!
🤔
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а кто эти выб..ки с ньюзвана ?
им,*****,ничего в горле не жмёт ?СНБО провел совещание из-за попытки провести "телемост" с российскими пропагандистами - Цензор.НЕТ 9257
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Они ещё и оделись в цвета национальных флагов
Шоп вместе композицию составить
Вот же дно
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я просто телек не смотрю,это - ведущие с канала,или кто ?
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Я так понимаю что да
Ну это ж анонс

Зы. Я тем более не смотрю
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Браслетики, фантики, пуговицы ...- все это детский сад. Хоть пусть миллион браслетов на себя наденут - морякам от этого не легче. Реальные дела надо делать без показухи для лохтората.
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Какой-то дешевый цирк, а потому- трижды ***.ный стыд! Наша спецура шо, тока после заявы Ньюсвана, узнала об этом шабаше-провокации?! Если так, то нах такая спецура?! Хотя, я пишу это с реальной досадой, бо я всецело уважал и уважаю её спецов. Им шо, рты позакрывали? Не исключено.
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Ну, и что конкретно решили?

"был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова" - это так, ниочём.
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Совещанийо,млЯ...
На минныя поля!!
😇
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А вы не заметили что наши депутаты принимавшие законы против кацапии и сепаратистов и имеющие доступ к закрытой секретной информации спокойно шастают по кацапии и окупированым териториям и никто их не арестовывает и не берет в заложники.Видимо их мандат неприкосновенности защищает.А шастает туды по смертельной ,,нужде,,

Вывод напрашивается сам
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Пагубия наконец осенило! На 5 год войны решил запретить телемосты с ордой .Раз и навсегда!!Поезд ушёл ,а Пагубий пришёл билет покупать. РНБО скликала нараду через спробу провести "телеміст" із російськими пропагандистами - Цензор.НЕТ 2394
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Мля, года ТРИ или больше зомбоящик не смотрю!!
Толька ИНЕТ!!
🤗
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Как сообщается на сайте СНБО, совещание было созвано по поручению президента" - царь хороший, бояре плохие. ( Старо, как мир, но впечатляюют рендеры политтехнологий "большого брата", как под копирку.)
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не проканало у вазелина.. и пришлось на третьи сутки, когда уже вся Украина возмущалась - вылезти вазелину и поругать ньюзван - "но-но, низя так..!"
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Дай ссылку, где "вся Украина возмущалась"?
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Ботва не в счёт,им по-боку, полагаю, что памперсы,"чуваку", помогла поменять активная четверть страны.
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Я бы немножко уточнил, не четверть, а пять процентов активвных, а еще точнее, то несколько сот членов НК!
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В помощь СНБО.
Предлагаю формулировочку и ответку : в связи с агрессией паРаши и активизации её агентов на медиапространстве Украины - национализировать каналы уличённые в работе на оккупанта.

РНБО скликала нараду через спробу провести "телеміст" із російськими пропагандистами - Цензор.НЕТ 1877
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ага так посовещались и выстроили оборону в две шеренги к полиции еще нацгвардейцев кинули чтоб newsone охранять от биндероцев-сволочи
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Если Вы на информационной войне, то надо знать,что хороший враг - дохлый враг.Так убейте канал newsone и на одного врага будет меньше.А лучше накройте весь холдинг КУМ-ТВ.
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Они платят миллионы налогов...может, полезнее грохнуть тебя?
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