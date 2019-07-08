 СНБО провел совещание из-за попытки провести "телемост" с российскими пропагандистами

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт СНБО.

Как сообщается на сайте СНБО, совещание было созвано по поручению президента Украины.

"По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова", - говорится в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: "Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ. ФОТОрепортаж

Секретарь СНБО Александр Данилюк также прокомментировал совещание на своей странице в Facebook. По его словам, дополнительные детали встречи не раскрываются из-за секретности.

"Ньюзван отменил так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", – подытожил он.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

Также на Цензор.НЕТ: Бенефициары NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком", через который финансируется оборонзаказ РФ, - Луценко. ВИДЕО