 СНБО провел совещание из-за попытки провести "телемост" с российскими пропагандистами

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт СНБО.
Как сообщается на сайте СНБО, совещание было созвано по поручению президента Украины.
"По итогам совещания был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова", - говорится в сообщении.
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Секретарь СНБО Александр Данилюк также прокомментировал совещание на своей странице в Facebook. По его словам, дополнительные детали встречи не раскрываются из-за секретности.
"Ньюзван отменил так называемый "телемост", но это не конец информационной войны. Поэтому и наша работа продолжается", – подытожил он.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".
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касяпенГебельсПропаганду не можна недооцінювати.
Безумовно буде"тривожна кнопка" для переривання трансляції..
Звичайно винними зроблять"хохлів..
🤔
им,*****,ничего в горле не жмёт ?
Шоп вместе композицию составить
Вот же дно
Ну это ж анонс
Зы. Я тем более не смотрю
"был дан ряд поручений, в частности, Службе безопасности Украины и Национальной полиции Украины относительно обеспечения национальной информационной безопасности с неукоснительным соблюдением свободы слова" - это так, ниочём.
На минныя поля!!
😇
Вывод напрашивается сам
Толька ИНЕТ!!
🤗
Предлагаю формулировочку и ответку : в связи с агрессией паРаши и активизации её агентов на медиапространстве Украины - национализировать каналы уличённые в работе на оккупанта.
Яніна Соколова
https://www.youtube.com/watch?v=u3N5Y5mqZFo&feature=youtu.be