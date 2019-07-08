 ЦИК ликвидировал регистрацию 17 кандидатов в нардепы, в том числе действующего народного избранника Супруненко (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, Комиссия отменила регистрацию 17 кандидатов в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.
Так отменена регистрация таких самовыдвиженцев:
Майданевич Л.А. в округе 17;
Демчака Р.Д. в округе 18; (однофамилец действующего нардепа)
Бекеровой Н.А. в ОВО №26;
Кравченко А.Ю. в ОВО №27;
Хабибулина А.Ф. и Черняка В.М. в ОВО №36;
Луцив Е.В. в ОВО №70;
Полюсова В.В. в ОВО №76;
Ярового А.В. в ОВО №101;
Волканова В.А. в ОВО №102;
Столяренко Т.М. в ОВО №180;
Рыбакова О.В. в ОВО №182;
Гешка И.Т. в ОВО №202;
Супруненко А.И. в ОВО №216;
Соломаху А.Г. в ОВО №221.
Кроме того, по выборам сняли кандидатов выдвинутых политическими партиями:
"Европейская солидарность" Евстафьеву И.С. (В ОВО №78).
"Оппозиционный блок" Среду А.А. (В ОВО №183).
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