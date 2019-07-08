 ЦИК ликвидировал регистрацию 17 кандидатов в нардепы, в том числе действующего народного избранника Супруненко (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, Комиссия отменила регистрацию 17 кандидатов в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

Так отменена регистрация таких самовыдвиженцев:

Майданевич Л.А. в округе 17;

Демчака Р.Д. в округе 18; (однофамилец действующего нардепа)

Бекеровой Н.А. в ОВО №26;

Кравченко А.Ю. в ОВО №27;

Хабибулина А.Ф. и Черняка В.М. в ОВО №36;

Луцив Е.В. в ОВО №70;

Полюсова В.В. в ОВО №76;

Ярового А.В. в ОВО №101;

Волканова В.А. в ОВО №102;

Столяренко Т.М. в ОВО №180;

Рыбакова О.В. в ОВО №182;

Гешка И.Т. в ОВО №202;

Супруненко А.И. в ОВО №216;

Соломаху А.Г. в ОВО №221.

Кроме того, по выборам сняли кандидатов выдвинутых политическими партиями:

"Европейская солидарность" Евстафьеву И.С. (В ОВО №78).

"Оппозиционный блок" Среду А.А. (В ОВО №183).