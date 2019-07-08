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 Политика Украины
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 ЦИК ликвидировал регистрацию 17 кандидатов в нардепы, в том числе действующего народного избранника Супруненко (обновлено)

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию 17 кандидатов в народные депутаты Верховной Рады по их заявлениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Рассмотрев заявления кандидатов в народные депутаты Украины, которые баллотируются в одномандатных избирательных округах, выдвинутых политическими партиями и в порядке самовыдвижения, об отказе баллотироваться на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, Комиссия отменила регистрацию 17 кандидатов в народные депутаты Украины", - говорится в сообщении.

Так отменена регистрация таких самовыдвиженцев:

Майданевич Л.А. в округе 17;

Демчака Р.Д. в округе 18; (однофамилец действующего нардепа) 

Бекеровой Н.А. в ОВО №26;

Кравченко А.Ю. в ОВО №27;

Хабибулина А.Ф. и Черняка В.М. в ОВО №36;

Луцив Е.В. в ОВО №70;

Полюсова В.В. в ОВО №76;

Ярового А.В. в ОВО №101;

Волканова В.А. в ОВО №102;

Столяренко Т.М. в ОВО №180;

Рыбакова О.В. в ОВО №182;

Гешка И.Т. в ОВО №202;

Супруненко А.И. в ОВО №216;

Соломаху А.Г. в ОВО №221.

Кроме того, по выборам сняли кандидатов выдвинутых политическими партиями:

"Европейская солидарность"  Евстафьеву  И.С. (В ОВО №78).

"Оппозиционный блок" Среду А.А. (В ОВО №183).

Источник: https://censor.net.ua/n3136374
 
 
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Игры что нада...
Учитывая как лихо регионал Г. Калетник снял с выборов в 18 округе своего основного конкурента Демчака...
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Помиляєшся, ох, як помиляєшся...
Зняли Демчака Р. Д., а не Демчака Руслана Євгеновича... Зняли дубль під Демчака, тобто двійника))
Округ 18 Демчак виграє, Калєтнік Григорій (якщо балотується) йому програє і дуже відстає))
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