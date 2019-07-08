 Депутаты Госдумы РФ хотят, чтобы журналиста, назвавшего Путина "п#здой моржовой", выдали России

Об этом в понедельник заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".
"Это звучало на заседании совета Думы и все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны, а дальше будут уже принимать решение, где он будет отбывать срок на территории России или на территории Грузии", - сказал Володин.
Вечером в воскресенье, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду. Обратившись к Путину, Габуния перешел на грузинский язык.
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В понедельник, 8 июля телеканал "Рустави-2" был вынужден на несколько часов прервать вещание из-за продолжавшейся у его офиса акции протеста. Вскоре вещание было возобновлено.
И очень громко «не зашло». Но у Зеленского не растерялись, и включили обиженных патриотов, чтобы удержать падение «Слуги народа» хотя бы среди проукраинских избирателей..
...Рецепт прост. Надо заставить их снова полюбить Россию. Это в пределе. А для начала просто немного сместить систему ценностей. Чтобы они не просто думали, что их сосед - каннибал. А вошли в его сложное положение: силы много, ума мало, дома народ не кормленый сидит. А тут соседи шумят по ночам. Ну, съел парочку крикунов, и пару комнат у них отжал для сохранения мира и стабильности. А разве мог он поступить иначе, в его-то положении?
На море НАТО поджимает вплотную, за океаном Обама-чмо, с тылу Гейропа заходит. А тут еще биндеровцы шабаш устроили. Сами ведь виноваты. Ну перегнул палку, так что теперь, век не дружить?
Но как залить эту взвешенную и разумную повестку в головы хохлам? Залить дешево и сердито. Конечно, с помощью телевизора. Около 75% жителей Украины, по данным соцопросов, узнают новости из телевизора..
...продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2059616127676661
Да и вазелин так вяло и нехотя "наругал" журналистов ньюзван..
https://newsua.one/news/my-za-mir-russkii-mir.html
..Тобто ще раз:Протестувальникам - тільки спробуйте жорстко двіжанути і вас запресують поліцейські!Медведчуківським ватажурнам - ну, как вам нє стидно…(с)Denis Pyatigorets
Порохолюбам не сочувствую: они набрали полный рот дерьма, чтобы заплевать ненавистного Президента Зеленского, а тема рассосалась
У медиков и правоохранителей справедливо считается, что профилактика значительно эффективнее, чем лечение болезни или расследование преступления.
Вот и сейчас у меня сложилось впечатление, что работники СБУ провели профилактическую беседу с работниками НьюсВан о том, что Виктор Медведчук - он далеко, за горизонтом, он даже не формальный собственник канала. Поэтому отвечать по статье 111 КК Украины о пособничестве стране-агрессору придется рядовым продюсерам, журналистам, видеоинженерам, звукооператорам.
Опять же, зная Медведчука, уверен, что с коллективом телеканала насчет телемоста никто не говорил, максимум - с руководством. И анонс телемоста от «России 24» просто поставил людей перед весьма неприятным фактом. А на канале есть достаточно людей с патриотической позицией (есть и с противоположной).
Так что подставляться под ненависть общественности плюс уголовную статью плюс не по своему желанию, а с подачи России, причем, исключительно ради шкурных интересов Медведчука, на канале желающих особо не нашлось.
Да и слава Богу!
Зе-команде - несомненный плюс за оперативность и эффективность. Порохолюбам не сочувствую: они набрали полный рот дерьма, чтобы заплевать ненавистного Президента Зеленского, а тема рассосалась. И что теперь?
Шваль,останешься без вечернего минета!
Ну все равно мы первые)
- Дуст.
(французький анекдот).
А у них Госдума определяет кого надо привлекать к уголовной ответственности? Зачем им суды и уголовный кодекс
Абидно, да?)
***** не толька , шо журналист сказал, а исчо-
КазлаЖопаМордый Крысосвин,СлизкобрюхоГоловожопый
Рукожоп,Ракообразный гельминт,Анальномастурбирующий
Инцестоимбридинговый,Лишнехромосомный
Сперматоксикозный,СкрепноПарашноВяличяствено
Кадырыча Членосмоктущий СПЕРМАГЛОТ! !
И клубничка на тортик-Ты исчо и Земляной Червяк! !
🤗
Кремль в буквальном смысле накроется п**дой (моржовой).
Помню один из первых грузинских шедевров - высвеченное проектором
"ДЕРЖИМОРДИЯ" на посольстве Русни.
Предлагаю наградить грузина высокой наградой от Украины,в знак солидарности с его мнением ,за то что он высказал то ,что у всех нас на душе накипело.