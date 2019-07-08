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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
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Все про:Госдума (974) Грузия (3595) мат (67) Путин (24891) Россия (73250) экстрадиция (422) Володин (25)

 Депутаты Госдумы РФ хотят, чтобы журналиста, назвавшего Путина "п#здой моржовой", выдали России

В Госдуме России считают, что грузинский журналист Георгия Габуния, оскорбивший Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави-2", должен быть экстрадирован в РФ и предстать перед российским судом.

Об этом в понедельник заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское информагентство "Интерфакс".

"Это звучало на заседании совета Думы и все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны, а дальше будут уже принимать решение, где он будет отбывать срок на территории России или на территории Грузии", - сказал Володин.

Вечером в воскресенье, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду. Обратившись к Путину, Габуния перешел на грузинский язык.

Также на Цензор.НЕТ: "Единая Россия" предлагает запретить поставку вина и минеральной воды из Грузии, причина - "русофобские настроения"

В понедельник, 8 июля телеканал "Рустави-2" был вынужден на несколько часов прервать вещание из-за продолжавшейся у его офиса акции протеста. Вскоре вещание было возобновлено.

Источник: https://censor.net.ua/n3136372
 
 
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Телемост News One продюсер телеканала Голованов согласовал с Зеленским еще 24 мая во время своего визита в АП. А сегодня пришлось сдавать назад потому что «не зашло».
И очень громко «не зашло». Но у Зеленского не растерялись, и включили обиженных патриотов, чтобы удержать падение «Слуги народа» хотя бы среди проукраинских избирателей..
...Рецепт прост. Надо заставить их снова полюбить Россию. Это в пределе. А для начала просто немного сместить систему ценностей. Чтобы они не просто думали, что их сосед - каннибал. А вошли в его сложное положение: силы много, ума мало, дома народ не кормленый сидит. А тут соседи шумят по ночам. Ну, съел парочку крикунов, и пару комнат у них отжал для сохранения мира и стабильности. А разве мог он поступить иначе, в его-то положении?
На море НАТО поджимает вплотную, за океаном Обама-чмо, с тылу Гейропа заходит. А тут еще биндеровцы шабаш устроили. Сами ведь виноваты. Ну перегнул палку, так что теперь, век не дружить?
Но как залить эту взвешенную и разумную повестку в головы хохлам? Залить дешево и сердито. Конечно, с помощью телевизора. Около 75% жителей Украины, по данным соцопросов, узнают новости из телевизора..
...продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2059616127676661
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Доказательства есть, или это очередной ******* от нанятых Порошенко черных пиарщиков?
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зебил, ты реально думаешь что голованов НЕ согласовывал с вазелином телемост?)
Да и вазелин так вяло и нехотя "наругал" журналистов ньюзван..
https://newsua.one/news/my-za-mir-russkii-mir.html
..Тобто ще раз:Протестувальникам - тільки спробуйте жорстко двіжанути і вас запресують поліцейські!Медведчуківським ватажурнам - ну, как вам нє стидно…(с)Denis Pyatigorets
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Александр Кочетков: ТЕЛЕМОСТ РУХНУЛ!
Порохолюбам не сочувствую: они набрали полный рот дерьма, чтобы заплевать ненавистного Президента Зеленского, а тема рассосалась
У медиков и правоохранителей справедливо считается, что профилактика значительно эффективнее, чем лечение болезни или расследование преступления.
Вот и сейчас у меня сложилось впечатление, что работники СБУ провели профилактическую беседу с работниками НьюсВан о том, что Виктор Медведчук - он далеко, за горизонтом, он даже не формальный собственник канала. Поэтому отвечать по статье 111 КК Украины о пособничестве стране-агрессору придется рядовым продюсерам, журналистам, видеоинженерам, звукооператорам.
Опять же, зная Медведчука, уверен, что с коллективом телеканала насчет телемоста никто не говорил, максимум - с руководством. И анонс телемоста от «России 24» просто поставил людей перед весьма неприятным фактом. А на канале есть достаточно людей с патриотической позицией (есть и с противоположной).
Так что подставляться под ненависть общественности плюс уголовную статью плюс не по своему желанию, а с подачи России, причем, исключительно ради шкурных интересов Медведчука, на канале желающих особо не нашлось.
Да и слава Богу!
Зе-команде - несомненный плюс за оперативность и эффективность. Порохолюбам не сочувствую: они набрали полный рот дерьма, чтобы заплевать ненавистного Президента Зеленского, а тема рассосалась. И что теперь? Депутаты Госдумы РФ хотят, чтобы журналиста, назвавшего Путина "п#здой моржовой", выдали России - Цензор.НЕТ 5363

Шваль,останешься без вечернего минета!
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депутаты госдуры московии идут нахер вместе со своим ******!
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Певно вірніше була сказати - Пуйло члєнн моржовий.? Тоді б мокшанці не образились.
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помоему Грузин все правильно сказал. главное в точку.
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Саша, так им от того и обидно, что сказано "в самую точку".
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Вот Рустави 2 заговорили по- русски)) и шо здесь плохого?
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Что? А разве было заявление от потерпевшего в прокуратуру?
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На мясорубках...Побеждённый автоматически становится фаршем....
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И землицы до Тбилиси, шоб два раза не вставать.
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Выдавать своих граждан чужой стране?? Кацапье слишком борзеет - требовать подобное.
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И просят, чтоб он публично произнес сто раз "Володя, ты не моржовая п__да!"
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Гы! Так ***** ещё и пиз.а???? А как же причандалы?Он? Она? ОНО!!!!!
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Грузин молодец, так ***** плешивого ещё не опускал никто😁
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Опускали! Это были украинцы в 2014 году с песней путин - *****! Ла ла ла))
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Украинцы назвали ******, а Грузин пи39ой моржовой, дедушке ***** стало обидно😁
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Ну тогда в Украине он *****, а в Грузии пи39а моржовая)))
Ну все равно мы первые)
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В оригінальному варіанті харківські ультрас співали "Суркіс ху*ло" (є на Ютьюбі). І лише потім з'явилася "про_путінська версія".
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- Шевальє, якого ви обізвали клопом, викликає вас на дуель! Яку зброю ви обираєте?
- Дуст.
(французький анекдот).
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Дедушка *****,превратился в бабушку звизду моржовую,гермафродит ваш президент,глядишь вам еще ****** моржовых сам от себя нарожает.
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Это звучало на заседании совета Думы и все сошлись во мнении, что необходимо привлекать к уголовной ответственности п Источник: https://censor.net.ua/n3136372

А у них Госдума определяет кого надо привлекать к уголовной ответственности? Зачем им суды и уголовный кодекс
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Так если он прав в каждом слове, то что тут можно возразить? Только поддержка)
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Обиделся что моржовой, ну пускай сам подберет чей п#здой называтся.
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Зріст пукіна дорівнює середній довжині х*я океанічного кита. Моржовий суттєво менше. Може через це карлик образився?
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Я не удивлюсь если грузины его выдадут....тот еще народец.
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Запись этого фрагмента передачи "Постскриптум" (без купюр): https://www.youtube.com/watch?v=tfTCNniSy-8
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Хотеть не вредно. Хотя представляю себе заседания суда, вопрос прокурора : "это вы назвали путина "п#здой моржовой"?
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А почему харьковских ультрас не требуют?
Абидно, да?)
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может грузинам предложить россиянам, чтобы ***** высекли голого на красной площали розгами? ну или крапивой, и не нужно тогда никого эстрадировать, всем увидят что ***** по сути настоящая моржовая п№зда Депутаты Госдумы РФ хотят, чтобы журналиста, назвавшего Путина "п#здой моржовой", выдали России - Цензор.НЕТ 8805
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Порошенко бы выдал бы , как выдал атошника Томгаева .
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опять Порошенко.... дятлы, когда же вас отпустит уже?
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лоб проверь... там сначала путин выростит
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Почти все Граждане Украины поют Путин-***** - и чё!??? Слабо Украинцам предъяву кинуть?! Сказочные вы ....Толко на одного Габунию можете всей Дурой нападать? Депутаты Госдумы РФ хотят, чтобы журналиста, назвавшего Путина "п#здой моржовой", выдали России - Цензор.НЕТ 9872 Депутаты Госдумы РФ хотят, чтобы журналиста, назвавшего Путина "п#здой моржовой", выдали России - Цензор.НЕТ 3810
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Если выдать России всех кто так считает- опять станет СССР.
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да. обошол журналист Дещицу. а кто теперь обойдёт журналиста? )))
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Цікаво, в Держдумі заслуховували ці "образи" фуйла?
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А че толька жульканистам мона пррославитца??
***** не толька , шо журналист сказал, а исчо-
КазлаЖопаМордый Крысосвин,СлизкобрюхоГоловожопый
Рукожоп,Ракообразный гельминт,Анальномастурбирующий
Инцестоимбридинговый,Лишнехромосомный
Сперматоксикозный,СкрепноПарашноВяличяствено
Кадырыча Членосмоктущий СПЕРМАГЛОТ! !

И клубничка на тортик-Ты исчо и Земляной Червяк! !

🤗
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Уявляю подальшу долю цього журналіста... Депутаты Госдумы РФ хотят, чтобы журналиста, назвавшего Путина "п#здой моржовой", выдали России - Цензор.НЕТ 1960
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Нехай Зураб Церетелі поставить на красній площі пам'ятник тому органу, яким Георгій Габунія обізвал ху*ла... Ой, я вже сумніваюся чи справді пукін ху*ло?
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Если соблюдать церетелевы пропорции как, например, в памятники Петру 1-му, то
Кремль в буквальном смысле накроется п**дой (моржовой).
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Грузии надо открыть мастер класс для европейцев по общению с пуйловыми дупломатами...

Помню один из первых грузинских шедевров - высвеченное проектором
"ДЕРЖИМОРДИЯ" на посольстве Русни.
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А путіна на комірець? Чи путіним по лобі не хочуть?
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А что Батоно Габуния не так сказал насчёт "моржового"? Если Ху*ло моржовый и есть.

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Как по мне то он действительно ее напоминает. И для президента это даже лестное выражение, учитывая размеры...страны. Или это такой у него образ?
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Канделаки сказала, что это все натворил преступник- Саакашвили 😀
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А мы хотим чтобы депутаты госдумы горели в аду вместе со своим кремлевским упырем.
Предлагаю наградить грузина высокой наградой от Украины,в знак солидарности с его мнением ,за то что он высказал то ,что у всех нас на душе накипело.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомДепутаты Госдумы РФ хотят, чтобы журналиста, назвавшего Путина "п#здой моржовой", выдали России
 
 
 
 
 
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