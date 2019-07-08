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 Оружие, из которого смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, пока не нашли, - ГБР

Оружие, из которого был смертельно ранен 5-летний Кирилл Тлявов в начале июня в Киевской области, до сих пор не найдено, продолжаются баллистические экспертизы.

Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГБР, информирует Цензор.НЕТ.

"Оружие не было найдено. Непосредственно продолжаются экспертизы, в том числе баллистические - по установлению, в частности, дальности и всего, что касается выстрела", - отметили в пресс-службе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд оставил под стражей двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова

При этом в ведомстве добавили, что руководство ГБР провело встречу с потерпевшей стороной.

Напомним, 2 июня 2019 года двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3136370
 
 
 Топ комментарии
 
ствол сбросили. никто не найдет.
есть убийцы. сажайте, а не цирк устраивайте.
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Впаять бы следаку, начследствия, и нач райотдела лет по 25 строгача , глядишь в следующий раз, в замесе с мусорами улики не пропадут.
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оружия нет, мусора молчат как партизаны или просто говорить не могут, потому, что им все зубы уже выбили?
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ствол сбросили. никто не найдет.
есть убийцы. сажайте, а не цирк устраивайте.
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Впаять бы следаку, начследствия, и нач райотдела лет по 25 строгача , глядишь в следующий раз, в замесе с мусорами улики не пропадут.
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Так видно хотели его найти! Когда ищут обычно находят, можно паяльник в жопу стрелявшим вставить даже, общество будет не против, а вот когда надо слить дело, тогда и не находят !
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И нe найдут, потому как в ровд как были мусора так мусора и остались
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Если написать как надо действовать против произвола любых госструктур, сразу пришьют призыв к свержению законно самовыбранной власти или еще хуже госТизмену....
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То, что погиб мальчик по вине мусоров, нет никакого сомнения. Вот только, беда в том, что ничего не сделано, чтобы трагедия не повторилась........Вот мусор, который командовал в Княжичах, пошел на повышение......
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У гбр более важные дела.
Надо задания Портнова выполнять.
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А паяльником не пробовали разговорить ментов?
Говорят - действует безотказно!
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Псссс эй Псссс, я знаю где ствол... только тссссссс... он у Порошенко... только тихо....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОружие, из которого смертельно ранили 5-летнего Кирилла Тлявова, пока не нашли, - ГБР
 
 
 
 
 
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