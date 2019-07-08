 "Экономическую блокаду" Донбасса можно снять после возвращения незаконно национализированных предприятий, - Зеленский

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с лидерами Европейского Союза по итогам саммита Украина-ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Владимир Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы его слова интерпретировали неверно.
"Что касается вопросов с экономической блокадой. Я не хочу, чтобы меня здесь неправильно поняли. Вы знаете, что все это возможно, мы в Минске об этом говорим. Помню, как господина Кучму интерпретировали СМИ – интерпретировали неправильно. Все возможно, все в ближайшее время можно открыть. Но, пожалуйста, верните тогда наши незаконно национализированные предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях", - сказал Зеленский.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Нет никакой экономической блокады Донбасса, есть вопрос временного запрета перемещения грузов, - Кучма. ВИДЕО
Напомним, 5 июня спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сказал, что Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а представители ОРДЛО поддержали его.
19 июня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что решение СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО может быть пересмотрено только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.
Также на Цензор.НЕТ: Вопрос снятия экономической блокады с оккупированной территории поднимали представители террористов, - Сайдик
Президент России Владимир Путин называет восстановление экономических отношений Донбасса и Украины первым и необходимым условием выполнения Минских соглашений.
...Рецепт прост. Надо заставить их снова полюбить Россию. Это в пределе. А для начала просто немного сместить систему ценностей. Чтобы они не просто думали, что их сосед - каннибал. А вошли в его сложное положение: силы много, ума мало, дома народ не кормленый сидит. А тут соседи шумят по ночам. Ну, съел парочку крикунов, и пару комнат у них отжал для сохранения мира и стабильности. А разве мог он поступить иначе, в его-то положении? На море НАТО поджимает вплотную, за океаном Обама-чмо, с тылу Гейропа заходит. А тут еще биндеровцы шабаш устроили. Сами ведь виноваты. Ну перегнул палку, так что теперь, век не дружить?Но как залить эту взвешенную и разумную повестку в головы хохлам? Залить дешево и сердито. Конечно, с помощью телевизора. Около 75% жителей Украины, по данным соцопросов, узнают новости из телевизора.....продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2059616127676661
В июне НЕ получилось, но бабки из кремля уже получены на счета в офшора - поэтому стараются под любыми предлогами снять блокаду..
в виде металлолома??? куча предприятий уже не существуют ... а к примеру Топаз , патронный завод.. вывезен в раисю...
тут речь про ферросплавный идёт
.А мо будем говорити про виведення окупаційних військ та контрибуції від фуйла !?
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Зеленский вроде нормальный президент, но иногда как херню сморозит..., просто слов нет.
что еще не растащили на металлолом и не вывезли в Россию?
без контроля власти, смысла нет