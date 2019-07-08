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 Политика Украины
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Все про:блокада (1544) Зеленский (2037) Донбасс (18886)

 "Экономическую блокаду" Донбасса можно снять после возвращения незаконно национализированных предприятий, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае возвращения "незаконно национализированных предприятий" возможно снятие "экономической блокады" Донбасса.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с лидерами Европейского Союза по итогам саммита Украина-ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Владимир Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы его слова интерпретировали неверно.

"Что касается вопросов с экономической блокадой. Я не хочу, чтобы меня здесь неправильно поняли. Вы знаете, что все это возможно, мы в Минске об этом говорим. Помню, как господина Кучму интерпретировали СМИ – интерпретировали неправильно. Все возможно, все в ближайшее время можно открыть. Но, пожалуйста, верните тогда наши незаконно национализированные предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях", - сказал Зеленский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нет никакой экономической блокады Донбасса, есть вопрос временного запрета перемещения грузов, - Кучма. ВИДЕО

Напомним, 5 июня спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сказал, что Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а представители ОРДЛО поддержали его.

19 июня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что решение СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО может быть пересмотрено только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.

Также на Цензор.НЕТ: Вопрос снятия экономической блокады с оккупированной территории поднимали представители террористов, - Сайдик

Президент России Владимир Путин называет восстановление экономических отношений Донбасса и Украины первым и необходимым условием выполнения Минских соглашений.





Источник: https://censor.net.ua/n3136368
 
   
 Топ комментарии
 
Ха-ха...а где семнеченки...лещенки и прочие парасюки...почему сидят с языками в сраке？
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патамуша у зелемойского правильная срака
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Не поверення підприємств потрібне,а повний вихід московитів з Донбасу потрібен.
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МЫ - ЗА МИР! РУССКИЙ МИРТелемост News One продюсер телеканала Голованов согласовал с Зеленским еще 24 мая во время своего визита в АП. А сегодня пришлось сдавать назад потому что «не зашло». И очень громко «не зашло». Но у Зеленского не растерялись, и включили обиженных патриотов, чтобы удержать падение «Слуги народа» хотя бы среди проукраинских избирателей..
...Рецепт прост. Надо заставить их снова полюбить Россию. Это в пределе. А для начала просто немного сместить систему ценностей. Чтобы они не просто думали, что их сосед - каннибал. А вошли в его сложное положение: силы много, ума мало, дома народ не кормленый сидит. А тут соседи шумят по ночам. Ну, съел парочку крикунов, и пару комнат у них отжал для сохранения мира и стабильности. А разве мог он поступить иначе, в его-то положении? На море НАТО поджимает вплотную, за океаном Обама-чмо, с тылу Гейропа заходит. А тут еще биндеровцы шабаш устроили. Сами ведь виноваты. Ну перегнул палку, так что теперь, век не дружить?Но как залить эту взвешенную и разумную повестку в головы хохлам? Залить дешево и сердито. Конечно, с помощью телевизора. Около 75% жителей Украины, по данным соцопросов, узнают новости из телевизора.....продолжение https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2059616127676661
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вазелин усиленно продвигает требование кремля о снятии блокады не только ордло, но и Крыма..
В июне НЕ получилось, но бабки из кремля уже получены на счета в офшора - поэтому стараются под любыми предлогами снять блокаду..
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Ха-ха...а где семнеченки...лещенки и прочие парасюки...почему сидят с языками в сраке？
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патамуша у зелемойского правильная срака
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Абсолютно точно. семнеченки...лещенки и прочие парасюки сидят с языками в сраке, а раньше так блокировали "бизнес на крови". россия платила, вот и блокировали.
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Как это? "Экономическую блокаду" Донбасса можно снять после возвращения незаконно национализированных предприятий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5279 Вова, может деньгами возьмёшь?
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Пустота... бо вони мають звязки з оккупантом.
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Так понимаю шо у Бени и Ахметки там шо то отжали и ЗЕклован теперь хочет вернуть это "незаконно национализированное" свои хозяевам...Ну да, понимаю.. отрабатывать корпоративчик надо...
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===после возвращения незаконно национализированных предприятий===

в виде металлолома??? куча предприятий уже не существуют ... а к примеру Топаз , патронный завод.. вывезен в раисю...
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та кому он нахрен нужен тот государственный завод ? Зелемойскому ?

тут речь про ферросплавный идёт
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нет это очередная проба,камень в воду,теперь на волну смотреть будут.
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Не поверення підприємств потрібне,а повний вихід московитів з Донбасу потрібен.
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"Щас! Тока разбег возьмут, от Дюка"(с) Один патронный заводик луганский вернуть- уже было бы деяние. А они тока свои футбольные клубы отдали. Аж три! Бо их бюджет даже донецкий "Олимпик" не потянул бы. Не говоря уже о "Заре" и "Шахтёре".
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так была инфа, что там все порезали/вывезли на рАссию.........
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Макеевский металлургический- месяц назад- работал. Сейчас- не знаю. Его должны были закрывать, оттуда и ИНФА.
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я имела в виду, что многие(!) предприятия, которые были/есть на оккупированных территориях, порезали/вывезли
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А что там еще что то работает, люди с окупированных територий пишут, что там никаких заводов не осталось, все разрушено.
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Какой же он тупой это Зеля . Верните пожалуйста, а может надо сначала войска России убрать в Украины ?
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Вогодя ...*буратіна * !.?
.А мо будем говорити про виведення окупаційних військ та контрибуції від фуйла !? "Экономическую блокаду" Донбасса можно снять после возвращения незаконно национализированных предприятий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 829

."Экономическую блокаду" Донбасса можно снять после возвращения незаконно национализированных предприятий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5762...
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там все попилили и в Рашу вывезли...
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А если в Рашку вывезли, то никогда экономическую блокаду не снимем. Хотя... могут всё привезти назад.
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Ага, вернуть ренатіку ахметову! Кучма домовився в Мінску. Молодець
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Зебилы, а как же "торговля на крови"?Почему молчите? Чего не орёте как недорезанные? Забыли как года-два назад тут вой стоял? А о "торговых партнёрах" тоже орать не будете? "Экономическую блокаду" Донбасса можно снять после возвращения незаконно национализированных предприятий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4220
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А где дебилы Парасюки-Семенченки с "блокаднрами"? Наверное уже палатки собирают для "блокады"?
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*****,это не сон?может я сплю и мне приснилось,что президент Украины-кукла деревянная???!!!
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Какой он, нахер, Президент? Гопник неотёсаный. Ему овец пасти - самое то.
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Зеленский вроде нормальный президент, но иногда как херню сморозит..., просто слов нет.
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Полиграф Полиграхович-007


Зеленский вроде нормальный президент, но иногда как херню сморозит..., просто слов нет. "Экономическую блокаду" Донбасса можно снять после возвращения незаконно национализированных предприятий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6205

"Экономическую блокаду" Донбасса можно снять после возвращения незаконно национализированных предприятий, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7170

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куда ему вернуть и что? под контроль Украины?
что еще не растащили на металлолом и не вывезли в Россию?
без контроля власти, смысла нет
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на второй месяц дошло что к чему - туго всасываете ,уова из криуова
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"пожалуйста верните...." как просишь холоп! © почти цитата
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Теперь вы поняли, зебилы, кого выбрали? Скоро заповедники ДЫНЫРЫ и ЛЫНЫРЫ будут "кормить" всю Украинуз
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Это ж надо быть вам такой патологической тупой и упоротой ватой, зебобики... Вам уже срут на голову, а вы :'Зеленский вроде нормальный президент, но иногда как сморозит... "Это днище... Как таким можно жить нормально? Может из за этого вы вечно зубожилые...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Экономическую блокаду" Донбасса можно снять после возвращения незаконно национализированных предприятий, - Зеленский
 
 
 
 
 
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