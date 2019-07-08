 "Экономическую блокаду" Донбасса можно снять после возвращения незаконно национализированных предприятий, - Зеленский

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с лидерами Европейского Союза по итогам саммита Украина-ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Владимир Зеленский подчеркнул, что не хочет, чтобы его слова интерпретировали неверно.

"Что касается вопросов с экономической блокадой. Я не хочу, чтобы меня здесь неправильно поняли. Вы знаете, что все это возможно, мы в Минске об этом говорим. Помню, как господина Кучму интерпретировали СМИ – интерпретировали неправильно. Все возможно, все в ближайшее время можно открыть. Но, пожалуйста, верните тогда наши незаконно национализированные предприятия, которые находятся сейчас на временно оккупированных территориях", - сказал Зеленский.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нет никакой экономической блокады Донбасса, есть вопрос временного запрета перемещения грузов, - Кучма. ВИДЕО

Напомним, 5 июня спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик сказал, что Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а представители ОРДЛО поддержали его.

19 июня представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма заявил, что решение СНБО по внедрению торговых ограничений по отношению к ОРДЛО может быть пересмотрено только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле.

Также на Цензор.НЕТ: Вопрос снятия экономической блокады с оккупированной территории поднимали представители террористов, - Сайдик

Президент России Владимир Путин называет восстановление экономических отношений Донбасса и Украины первым и необходимым условием выполнения Минских соглашений.









