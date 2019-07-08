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 "Или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!" - исключенная из "Слуги народа" кандидат утверждает, что ее вычеркнули незаконно и заявляет об угрозах

Елена Коробкова, которую накануне исключили из числа кандидатов в депутаты от партии "Слуга народа" якобы по собственному желанию, утверждает, что не писала заявление об исключении. По словам Коробковой, ей и ее семье угрожают представители "старых олигархических кланов".

Об этом Елена Коробкова написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Уважаемые друзья, коллеги! Из СМИ Вы узнали, что я будто бы написала заявление об исключении меня из списка кандидатов в народные депутаты политической партии "Слуга народа". Так вот -я никаких заявлений не писала", - утверждает Коробкова.

По словам Коробковой, ее пригласили в команду Президента как эксперта и специалиста в финансовой сфере.

"Но после моей принципиальной позиции в качестве эксперта относительно Приватбанка в игру включились старые олигархические кланы со своими шавками типа Дубинский и Ко, которые пытались дискредитировать меня фейковыми постами", - утверждает она.

Читайте на Цензор.НЕТ: То, что бизнесмен Холодов является кумом жены Медведчука, не повод для исключения его из списка "Слуги народа", - Разумков

Коробкова не уточняет, о каких именно обвинениях идет речь, но утверждает, что они - "фейк".

"Далее началось самое главное борьба, чтобы забрать у меня самое ценное - мою 4-х летнюю дочь. Это полная манипуляция главным в моей жизни. Но и на этом не остановились - начались угрозы мне, семье и моей жизни. Даже в такой формулировке: или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!", - написала Коробкова.

Экс-кандидат в народные депутаты просит защитить ее и ее семью.

"Я обращаюсь к Президенту, которому верю, с просьбой навести порядок внутри партии и доказать стране, что нет никакого влияния олигархов на него и решения его команды! Я готова написать заявление, если мне об этом скажет Президент!

Слава Украине!" - подытожила Коробкова.

Также на Цензор.НЕТ: Кандидат в депутаты от "Слуги народа" Куницкий подтвердил свое двойное гражданство. ВИДЕО

В воскресенье, 7 июля партия "Слуга народа" исключила из списка семерых кандидатов. В партии утверждают, что двое из них - Юрий Баланюк и Елена Коробкова - сами обратились в партию с заявлениями об исключении из списка по собственному желанию.

Источник: https://censor.net.ua/n3136362
 
 
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Ну, если ты такая принципиальная, то почему кресло нардепа такое вожделенное ????
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Пакостить и лоббировать депутатом проще
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если "ей и ее семье угрожают представители "старых олигархических кланов". значит нужно спросить бабу жЮлю - ее оборот речи "Или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!" - исключенная из "Слуги народа" кандидат утверждает, что ее вычеркнули незаконно и заявляет об угрозах - Цензор.НЕТ 1415
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Так ты спроси у пороха об этом,он знает лучше всех!!!
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рано ей паниковать: не все потерянно, пусть еще через суд попробует восстановится- насирив проконсультирует)
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Ну да, это ведь не кум Медведчука Холодов и не рашист Бужанский. Те свои в доску.
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Не писала но исключили потому что ей угрожают ... - яркий представитель зебилов . Зря исключили . Хотя может быть остальные еще тупее .
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"угрожают представители "старых олигархических кланов"- это уже мэм у слуг уродов!
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# "старых олигархических кланов" - слуги у бабы жЮли стырыли
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Эта ТП вздумала вякнуть, что она собирается катить бочку на самого кукловода ? Зебилы такие зебилы.
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Папа Беня для Слуг - это святое. С ним так никак нельзя. Зашибут если что.
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Кругом фейки, кругом олигархические кланы, кругом Дубинский - как страшно жить... "Или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!" - исключенная из "Слуги народа" кандидат утверждает, что ее вычеркнули незаконно и заявляет об угрозах - Цензор.НЕТ 7846
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Оказывается дубинский олигарх,а мы не знали
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Дубинский - это ручной питбуль папы Бени в зомбоящике. Загрызет любого, кто на святого Беню посягнет, или на его кукол.
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По мнению мэра Филатова, Дубинский-говорящая жопа Коломойского.
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Нє, Дубінскій- чесний журналіст. А те що за рік купив в Києві нерухомості на 5 000 000 доларів- так то його батько, чесний ополчєнєц проти Порошенка трохи грошенят кинув з російської пенсії своєї.
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Кстати может быть еще хуже. Тяжелую артилерию привлекут - Мосейчук на подмогу Дубинскому.
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о, сколько нам открытий чудных...
надо же, враги любят Слугу народа! ну, может не любят, а просто пользуются по сниженным тарифам... "Или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!" - исключенная из "Слуги народа" кандидат утверждает, что ее вычеркнули незаконно и заявляет об угрозах - Цензор.НЕТ 8967
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во эта коробкова жжет "Или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!" - исключенная из "Слуги народа" кандидат утверждает, что ее вычеркнули незаконно и заявляет об угрозах - Цензор.НЕТ 7411 сейчас каждая мало-мало говорящая голова считает себя экспертом. Столько экспертов в стране, а живет хуже чем латиносы, зато каждая такая говорящая голова, считает, что именно она самая достойная, чтобы быть депутатом верховной зрады. "Или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!" - исключенная из "Слуги народа" кандидат утверждает, что ее вычеркнули незаконно и заявляет об угрозах - Цензор.НЕТ 7411
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Xoroso sto napisala teper vse budet znat sto za partija jest sluga naroda i kogo oni predstavliajet
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Очередная черноротая ... "Или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!" - исключенная из "Слуги народа" кандидат утверждает, что ее вычеркнули незаконно и заявляет об угрозах - Цензор.НЕТ 946на рынок иди балотируйся ,будешь с Гросей труселями торговать ..
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дубинский про эту что-то делал видео, не буду искать, но там весело было, если не ошибаюсь, то она в чатике обсуждала, как отмывать бабки через какой-то банк... могу ошибаться, проверьте )
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дайте подумать... Приватбанк... старые олигархические кланы... Коломойский что-ли? тот который поддерживал Зеленского? ааааа... тогда поможет только Президент! "Или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!" - исключенная из "Слуги народа" кандидат утверждает, что ее вычеркнули незаконно и заявляет об угрозах - Цензор.НЕТ 2918
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Просто так у матері дитину не заберуть. Наркоманка, чи просто бухає?
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Началась толкотня локтями среди "желающих служить народу"..
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Умер Левко Лукьяненко

Левко Лук'яненко помер у віці 89 років потрапив. У радянських концтаборах він провів 27 років свого життя.
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гірше ніж банда пєті-алкаша не буває.. якщо хоч один шоколадний пацюк пролізе дл Ради, то буде гадити державі до останнього батончіка
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Наверное с мужем тёрки какие-то. Вот это, наталкивает: "Далее началось самое главное борьба, чтобы забрать у меня самое ценное - мою 4-х летнюю дочь". Источник: https://censor.net.ua/n3136362
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Святая наивность! "Или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!" - исключенная из "Слуги народа" кандидат утверждает, что ее вычеркнули незаконно и заявляет об угрозах - Цензор.НЕТ 8888
"Нет никакого влияния олигархов на него и решения его команды!"
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ВРАЖАЄ. Чого так пруться туди, у Раду? Не у фермерство чи підприємницьку діяльність. А саме .... у Раду. Мабуть там "крутий" бізнес. Не 5 відсотків. А всі п'ятьсот!!! Хай не кажуть, що заради людей. БАБЛОМ пахне, то й злітаються, як оси на мед. Мабуть, знову сподіваються себе продавати та свої голоси, як пАпередники. Нехай козак Гаврилюк ІСПОВІДУЄТЬСЯ "на людях", що до чого!!
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А что есть"новые олигархические кланы"?
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"старых олигархических кланов"(с) - это новое слово в науке. вот если бы угрожали из "нового олигархического клана" - тогда другое дело.
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"Слава Україні!" на Зєлю не діє. Треба казати "Хай живе мудрий Зєлєнскій!" Ну, це так, заспів. А тепер мораль - вірити Зєлєнскому - це все одно, що вірити кацапській пропаганді. А "крошити батон" на самого Дубінского - це образити головного чорного піарщика проекту "Слуга народа". Дівчинко, ви справді останній рік в Україні жили?
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Эксперт твой фейс очень даже симпатичный.Не грусти надеемся тебе предложит работу с приличной зарплатой элитный бордель эскорт услуг где нибудь за Бугром ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!" - исключенная из "Слуги народа" кандидат утверждает, что ее вычеркнули незаконно и заявляет об угрозах
 
 
 
 
 
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