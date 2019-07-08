 "Или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!" - исключенная из "Слуги народа" кандидат утверждает, что ее вычеркнули незаконно и заявляет об угрозах

Об этом Елена Коробкова написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Уважаемые друзья, коллеги! Из СМИ Вы узнали, что я будто бы написала заявление об исключении меня из списка кандидатов в народные депутаты политической партии "Слуга народа". Так вот -я никаких заявлений не писала", - утверждает Коробкова.
По словам Коробковой, ее пригласили в команду Президента как эксперта и специалиста в финансовой сфере.
"Но после моей принципиальной позиции в качестве эксперта относительно Приватбанка в игру включились старые олигархические кланы со своими шавками типа Дубинский и Ко, которые пытались дискредитировать меня фейковыми постами", - утверждает она.
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Коробкова не уточняет, о каких именно обвинениях идет речь, но утверждает, что они - "фейк".
"Далее началось самое главное борьба, чтобы забрать у меня самое ценное - мою 4-х летнюю дочь. Это полная манипуляция главным в моей жизни. Но и на этом не остановились - начались угрозы мне, семье и моей жизни. Даже в такой формулировке: или ее уберут из списка, или я уберу ее физически!", - написала Коробкова.
Экс-кандидат в народные депутаты просит защитить ее и ее семью.
"Я обращаюсь к Президенту, которому верю, с просьбой навести порядок внутри партии и доказать стране, что нет никакого влияния олигархов на него и решения его команды! Я готова написать заявление, если мне об этом скажет Президент!
Слава Украине!" - подытожила Коробкова.
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В воскресенье, 7 июля партия "Слуга народа" исключила из списка семерых кандидатов. В партии утверждают, что двое из них - Юрий Баланюк и Елена Коробкова - сами обратились в партию с заявлениями об исключении из списка по собственному желанию.
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
надо же, враги любят Слугу народа! ну, может не любят, а просто пользуются по сниженным тарифам...
Левко Лук'яненко помер у віці 89 років потрапив. У радянських концтаборах він провів 27 років свого життя.
"Нет никакого влияния олигархов на него и решения его команды!"