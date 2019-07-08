 Мужчина скончался после подрыва гранаты в Киеве, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киеве.
"К правоохранителям поступило сообщение, что на улице прогремел взрыв, в результате которого погиб человек. По вызову немедленно выехали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции ", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ. "По словам мужчины, потерпевший погиб от взрыва гранаты. Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы ", - добавили в полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной квалификацией - самоубийство.
А совсем наоборот.
Он от мозга независим,
Потому ему везёт
Свет - ученье, кто же спорит?
Не ученье - точно, тьма.
Но дурак не знает горя
От отсутствия ума.
Дурака заставь молиться -
Об пол станет биться лбом.
Пьяный поутру проспится,
Дураку же нипочём.
Мир - театр, все это знают,
Ну а мы - актёры в нём.
Но чаще все напоминает
То ли цирк, то ли дурдом!