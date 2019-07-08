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Все про:граната (682) Нацполиция (9657)

 Мужчина скончался после подрыва гранаты в Киеве, - Нацполиция

В Святошинском районе Киева в результате взрыва гранаты получил смертельные ранения житель поселка Коцюбинское, 1967 года рождения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киеве.

"К правоохранителям поступило сообщение, что на улице прогремел взрыв, в результате которого погиб человек. По вызову немедленно выехали наряды патрульных и следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции ", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что вместе с потерпевшим неподалеку находился его товарищ. "По словам мужчины, потерпевший погиб от взрыва гранаты. Полученные фрагменты боеприпаса будут направлены на проведение экспертизы ", - добавили в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по факту умышленного убийства с дополнительной квалификацией - самоубийство.

Также смотрите: Задержан житель Донетчины, продававший боевые гранаты по 2,5 тыс. грн за штуку, - прокуратура. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3136359
 
 
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очередной жонглер-любитель снова доказал своими собственными действиями, что граната - это не цирковой мячик Мужчина скончался после подрыва гранты в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5467
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Надо же, только сегодня я выразил тут свою обеспокоенность, о том. что прекратились вот такие случаи. А тут и... подоспело! Так таки уцелеет пока офис Ньюсван.
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Дураку закон не писан,
А совсем наоборот.
Он от мозга независим,
Потому ему везёт
Свет - ученье, кто же спорит?
Не ученье - точно, тьма.
Но дурак не знает горя
От отсутствия ума.
Дурака заставь молиться -
Об пол станет биться лбом.
Пьяный поутру проспится,
Дураку же нипочём.
Мир - театр, все это знают,
Ну а мы - актёры в нём.
Но чаще все напоминает
То ли цирк, то ли дурдом!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМужчина скончался после подрыва гранаты в Киеве, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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