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 Политика Украины
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 Призываем РФ взять на себя ответственность за трагедию Boeing MH17, - заявление по результатам саммита Украина-ЕС

В совместном заявлении по результатам саммита Украина - Европейский союз участники призвали Россию взять на себя ответственность за трагедию малайзийского Boeing рейса MH17, который был сбит над Донбассом в 2014 году.

Об этом сообщили представители Евросоюза во время совместного пресс-брифинга по итогам встречи в рамках саммита, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"17 июля состоится пятилетний отсчет трагического полета рейса MH17, который оборвал жизни 298 жертв. Мы надеемся на эффективное расследование в отношении лиц, ответственных за эту трагедию, и призываем Российскую Федерацию взять на себя ответственность и в полной мере сотрудничать со всеми усилиями по расследованию", - говорится в заявлении.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": "Я этот "Бук" прятал. Покажу, где он стартовал, и где его забирал", - экс-начальник службы ПВО террористов Цемах. ВИДЕО

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН-17.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нидерланды начали передачу уголовного производства по делу МН17 из Украины, - Минюст

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH-17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов заявила, что подозревает Гиркина, Дубинского, Пулатова и Харченко в причастности к крушению самолета "Боинг-777" Малайзийских авиалиний на Донбассе в июне 2014 года.

Также читайте: Цемах действительно был начальником службы ПВО в Снежном в июле-августе 2014-го, - российский террорист Гиркин

По словам главного прокурора Нидерландов Фреда Вестербеке, они сами не стреляли по самолету, но организовали доставку на Донбасс вооружения, из которого был сбит "Боинг".

Нидерланды пообещали направить Украине и РФ запросы о выдаче подозреваемых.

СБУ объявила о подозрении четверым фигурантам дела о крушении Боинга МН17.

Источник: https://censor.net.ua/n3136357
 
   
 Топ комментарии
 
Надо чаще призывать, а то они наверно не слышат там
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Да, призыв отменный. Приговоренному предлагается самому оплатить стоимость веревки, табуретки и услуг палача. И приговоренный немедленно оплачивает...
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Ну а че?
Зачетньій троллинг)))
Нет ничего хуже, чем ожидание смерти.
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То, что пассажирский Боинг уничтожили 17 июля 2014 года моцковские упыри, всем вменяемым людям Земли было абсолютно ясно уже вечером 17 июля.

Моцковская Орда - это не народ, не нация, это тупое скопище подлых злобных манкуртов, не имеющих ни морали, ни совести, ни чести.
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Надо спросить у упоротой кацапской кацманавтки как БУК сбил боинг
она сегодня бредила что видела кто куда стрелял на Донбассе...
Призываем РФ взять на себя ответственность за трагедию Boeing MH17, - заявление по результатам саммита Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 2054
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На фоні брехні про "нас там нє било! Ми нє стрєлялі! БУК нє наш!" кацапи вже заплатили грошові компенсації за всіх загиблих громадян Малайзії. Зараз тривають перемовини стосовно таких же виплат за громадян Нідерландів та Австралії...
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Недооцениваешь тьі врагов, манкуртьі у нас, а єти подльіе имперские шовинистьі.
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А телеміст з путіним на самміті не організовували? Можливо б Пуйло почервоніло і спітніло?
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На случай если автор твит удалит - вот сама ссылка на шикарную версию и суть версии, сбили нашим буком, но американцы, а не мы. Да еще как виртуозно, выстрелили наружу ракету и сразу взорвали! https://proza.ru/2018/05/24/1549 Призываем РФ взять на себя ответственность за трагедию Boeing MH17, - заявление по результатам саммита Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 4806
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Надо чаще призывать, а то они наверно не слышат там
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во как, ***** уже бежит и спотыкается, так торопиться взять на себя ответственность, что аж украинских моряков уже отпустил
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Призываю людоедов не кушать людей!!!питайтесь овощами и травой!!!
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3,14...дец ..."призываем" "вовків" визнати що вони з"їли вівцю ...прошу пробачення у звірів що порівняв їх з кацапами ...кацапи це ГЛИСТИ
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И вообще нужно всех преступников призвать сдаться правосудию, это видимо очень чудодейственная фигня.
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А судьям и прокурорам вернуть все взятки и добровольно сесть в тюрьму за коррупцию)))
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Свинюку призвати лайно не їсти- більше сенсу..
🤗
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Сами они ничего не возьмут ,а вот впихнуть этим тварюкам по самые гланды давно пора !!! Призываем РФ взять на себя ответственность за трагедию Boeing MH17, - заявление по результатам саммита Украина-ЕС - Цензор.НЕТ 8174
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- горло болит.
- простудилась?
- натерла...
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как-то выходит, что если русня признает свою вину, им разрешат построить условный северный поток-3 или провести очередную олимпиаду((.
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"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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Є підозра, що Саміт ніколи таких питань ще не вирішував.
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Было бы смешно, если бы не так грустно. Я еще могу понять Украина, не в состоянии оказывать нормальное давление на рашку. Но ЕС !!!!! Наверно поэтому и строят СП 2 , чтобы у рашки как то деньги не закончились.......
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Та то таке... ***** вже промукав шо Козлостан не признає результатів міжнародного слідства, та ніколи не визнає свою провину тому ці усі движухи не мають жодного значення на жаль
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А заодно и про сбитый борт над Черным морем пусть вспомнят. Физически Украина тогда не могла сбить его. Но под давлением повесили вину, презик сглотнул и замяли...
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просят взяти атвецвєнность??? 40Л60Й06И!!!
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Они уже своим лошариком чуть не нанесли урон экологии всей Земли. Почему молчит мировое сообщество? Или долб-м это можно?
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Типа подводники спасли своими жизнями угрозу мирового масштаба, затушили телами чуть не загоревшийся реактор.
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Відповідати за цей злочин мають справжні злочинці!
А для цього потрібно провести справжнє розслідування.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризываем РФ взять на себя ответственность за трагедию Boeing MH17, - заявление по результатам саммита Украина-ЕС
 
 
 
 
 
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