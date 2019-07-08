 Безлицензионная торговля горючим остановлена в Тернопольской области. Изъято продукции стоимостью более 3,1 млн. грн, - ГФС. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз - 2019" было установлено, что на четырех местных АЗС, принадлежащих компаниям, работающим под известным брендом, в период с 01.07.2019 г. по 04.07.2019 г. осуществлялась розничная торговля горючим без наличия предусмотренной законом лицензии, чем было нарушено положение ст.15 ЗУ "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" от 19.12.1995 №481 / 95-ВР (с изменениями).
По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 104 тыс. 410 литров дизельного топлива и бензина марок А-92 и А-95 общей ориентировочной стоимостью более 3,1 млн. грн.
В отношении руководителей компаний-правонарушительниц составлены 4 протокола об административных правонарушениях по ст.164 КУоАП".
Выдаёт эти лицензии ГФС, на 5 лет.
Они решили с продлением лицензии чуть протянуть - и послали туда своих налоговых мусоров. И бензинчиком разжились, и на цензор попали.
Бо грабят они щас как при Виктор Фьодарыче, шоб успеть.