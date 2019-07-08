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 Безлицензионная торговля горючим остановлена в Тернопольской области. Изъято продукции стоимостью более 3,1 млн. грн, - ГФС. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Тернопольской области остановили безлицензионную торговлю топливом через местные АЗС и изъяли крупную партию горюче-смазочных материалов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз - 2019" было установлено, что на четырех местных АЗС, принадлежащих компаниям, работающим под известным брендом, в период с 01.07.2019 г. по 04.07.2019 г. осуществлялась розничная торговля горючим без наличия предусмотренной законом лицензии, чем было нарушено положение ст.15 ЗУ "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" от 19.12.1995 №481 / 95-ВР (с изменениями).

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 104 тыс. 410 литров дизельного топлива и бензина марок А-92 и А-95 общей ориентировочной стоимостью более 3,1 млн. грн.

В отношении руководителей компаний-правонарушительниц составлены 4 протокола об административных правонарушениях по ст.164 КУоАП".

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Безлицензионная торговля горючим остановлена в Тернопольской области. Изъято продукции стоимостью более 3,1 млн. грн, - ГФС 01
Безлицензионная торговля горючим остановлена в Тернопольской области. Изъято продукции стоимостью более 3,1 млн. грн, - ГФС 02
Безлицензионная торговля горючим остановлена в Тернопольской области. Изъято продукции стоимостью более 3,1 млн. грн, - ГФС 03
Безлицензионная торговля горючим остановлена в Тернопольской области. Изъято продукции стоимостью более 3,1 млн. грн, - ГФС 04
Безлицензионная торговля горючим остановлена в Тернопольской области. Изъято продукции стоимостью более 3,1 млн. грн, - ГФС 05

Источник: https://censor.net.ua/n3136356
 
 
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жлобы какие то, такое бабло в станции закопали, а на лицензии решили скрысятничать Безлицензионная торговля горючим остановлена в Тернопольской области. Изъято продукции стоимостью более 3,1 млн. грн, - ГФС - Цензор.НЕТ 8696
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У них 1 июля лицензия закончилась.
Выдаёт эти лицензии ГФС, на 5 лет.
Они решили с продлением лицензии чуть протянуть - и послали туда своих налоговых мусоров. И бензинчиком разжились, и на цензор попали.
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я все это прочел в статье, я имел в виду, что им мешало 4 дня подождать и не работать, пока новая лицензия вступит в действия? алчные очень? ну прямо как крысы ненасытные, все мало дохода им, вот теперь им их алчность и боком вылезла, забрали товар ещё и оштрафуют Безлицензионная торговля горючим остановлена в Тернопольской области. Изъято продукции стоимостью более 3,1 млн. грн, - ГФС - Цензор.НЕТ 2507
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жаль. хорошие заправки. я на таких газ по 11 заправляю дизель по 22 . официальные все не нажруться
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По всей видимости налоговую мусарню всё таки собираются разогнать.
Бо грабят они щас как при Виктор Фьодарыче, шоб успеть.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБезлицензионная торговля горючим остановлена в Тернопольской области. Изъято продукции стоимостью более 3,1 млн. грн, - ГФС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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