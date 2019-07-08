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Все про:Иран (496) путешествие (42) туризм (1124) украинцы (2979) шпионаж (802)

 Украинского путешественника задержали в Иране "за шпионаж"

Путешественник Артемий Сурин арестован в иранском городе Ардакан за наличие дрона. Ему предъявили обвинение в шпионаже.

Об этом Сурин написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Задержали за наличие дрона, держали в полицейском участке, затем суд за полчаса - постановил арестовать. Переводчика нет, хотели дать заставить подписать бумаги в суде, не дал. Подписывал за меня какой то водитель. Шьют шпионаж", - написал путешественник.

Сурин попросил связаться с Министерством иностранных дел Украины.

Украинского путешественника задержали в Иране за шпионаж 01

Слова путешественника подтвердил дипломат Маркиян Лубкивский.

"Обращаюсь ко всем коллегам в МИД - надо помочь нашему соотечественников путешественнику Артему Сурин, который осуществляет кругосветное путешествие! Его задержали в Иране за использование дрона", - написал он в Facebook.

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По словам Лубкивского, он разговаривал с директором Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Жанной Лещинской, и та пообещала действовать.

"Но нужно, чтобы подключились все - на уровне администрации президента и и.о. министра тоже. Ситуация непростая и требует профессиональных действий!" - считает Лубкивский.

Украинского путешественника задержали в Иране за шпионаж 02

Официально в МИД пока не комментировали ситуацию вокруг Сурина.

37-летний харьковчанин Артемий Сурин ранее был известен как юрист, но в 2012 году кардинально сменил сферу деятельности. Он организовал сообщество, объединяющее любителей экзотических путешествий и экспедиций.

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В октябре 2018 года Сурин анонсировал кругосветное путешествие, рассчитанное на девять месяцев и охватывающее все континенты.

Источник: https://censor.net.ua/n3136354
 
 
 Топ комментарии
 
Сообщество сказочных талпайопов. Он бы еще в КНДР с дроном поехал.
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допутешествовался, вот какого х.... он отправился в этот иран? ума хватило хоть не в кндр, там бы уже расстреляли Украинского путешественника задержали в Иране "за шпионаж" - Цензор.НЕТ 5104
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Едут в ИРАН, КНДР, кацапстан, а потом удивляются , и помогите!! А еще умудрился дрон взять с собой, фоток красивых захотел Украинского путешественника задержали в Иране "за шпионаж" - Цензор.НЕТ 5023
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Сообщество сказочных талпайопов. Он бы еще в КНДР с дроном поехал.
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допутешествовался, вот какого х.... он отправился в этот иран? ума хватило хоть не в кндр, там бы уже расстреляли Украинского путешественника задержали в Иране "за шпионаж" - Цензор.НЕТ 5104
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Выучит коран,сделают обрезание.Куча новых впечатлений.Собсвенными руками разламает эту шайтан коробку-дрон(во имя аллаха,конечно же).Расскажет...если приедет.)
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это если только его как жертвенного барана на какой нибудь очередной байрам не прирежут Украинского путешественника задержали в Иране "за шпионаж" - Цензор.НЕТ 8834
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Едут в ИРАН, КНДР, кацапстан, а потом удивляются , и помогите!! А еще умудрился дрон взять с собой, фоток красивых захотел
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Нє, як ти має жити. По твоєму галімому шаблону.
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Він попав в біду і просить свою державу про допомогу. Жалуєшся ти і по ходу все життя. ,
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Наверное ляпнул, что "путин - х**ло" или что-то в таком духе, а у Ирана с кремлём "дружба навеки".
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да в иране там везде ищут шпионов , там как у шизофреников , им кажется что весь мир шпионит против них, а этот еще и умудрился взять дрон
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ниче не кажется, на них то Израиль яо угрожает, то трамп пацоватый прыгает
все придурки с дронами- шпионы автоматически
мозгов поросячих купил бы себе вместо дрона этот "юрист"
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Мля, була міссія в Іран..там ##@%₴#нутца!
Це було 90 роки..
Путешественник..вжопу...
😎
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если человек дурак - то это надолго; и по моему этот харьковчанин пи здит, скорее всего он этот дрон там запускал

ничё, поумнеет в тюрьме
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Дрон должны были изъять на границе, не изъяли значит нелегальный. Почему нелегальный и кто сказал что он не шпион? Все признаки налицо, Лубкивский хочет чтобы Президент вмешался, ага, в шпионский скандал, мало у нас проблем.
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Иран -это очень серьёзно.Могут сгноить или расстрелять.МИду- серьёзная работа..У них есть интересы в Украине.Важно их выявить!Ещё торгуют они с нами.Через подставных .Зоря машпроект может помочь.
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Он бы еще в северную Корею или на ФедоРашку и окупированный крым поехал путешествовать а потом бы просил чтобы его освобождали.
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Украинский МИД должен опубликовать официальное заявление для путешественников и отдыхающих о том в каких странах не действуют международые законы и вся ответственность с Украины снимается.
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у всіх путівниках пишуть що(які об*єкти) в ірані не варто знімати,що не варто користуватися дронами. а тут бац трац- пагібаю! мазгов у вас.на фоні подій що тривають посадити можуть как піть дать. а потім доводьте що ви не з мосаду
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Можливо, всі країни гарні по свому, просто в деякі подорожувати зара не на часі.
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Він мабуть придурок. Бо нормальним людям тиди нема чого пхатись.
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Нормальным как раз можно! А вот придуркам, так это не надо....
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В його фейсбук зайшов - пости, де лає наших прикордонників за те що якогось азіата протримали добу в аеропорту. Тепер відчує на власній шкурі, що таке справжня Азія.
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Рашка яд. А всі її друзі токсичні для Українців. Це довели всі ті що по буцегарням там щас перебувають.
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Надо было посмотреть в начале фильм Операция «Арго» а потом ехать в Иран. Сюжет картины основан на реальных событиях - операции спецслужб по спасению шести американских дипломатов из Тегерана
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если честно...то мне кажется с дроном в любом государстве у иносранца))) могут возникнуть проблемы
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Поїхав у Пн.Корею арабського світу, влип. А тепер нашому мзс гемор...
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Іран в 70-х був високорозвиненою світською державою - як Туреччина. там жінок не заставляли носити паранджу, були морські курорти, бари, навіть казино. Тегеран називали близькосхідним Лас-Вегасом. Економіка розвивалася завдяки іноземним інвесторам в нафтову галузь, жили іранці небідно.

Але місцевим ісламістам це не сподобалося і вони захотіли вєрнуть всьо в зад... Найбільш дивним є те, що в авангарді революції стояли не пенсіонери, а молодь. причому багато з них за гроші держави отримали освіту в Європі та США.
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Нехшастать. Это хорошо еще, что голова на шее осталась.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинского путешественника задержали в Иране "за шпионаж"
 
 
 
 
 
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