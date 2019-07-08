 Украинского путешественника задержали в Иране "за шпионаж"

Об этом Сурин написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Задержали за наличие дрона, держали в полицейском участке, затем суд за полчаса - постановил арестовать. Переводчика нет, хотели дать заставить подписать бумаги в суде, не дал. Подписывал за меня какой то водитель. Шьют шпионаж", - написал путешественник.

Сурин попросил связаться с Министерством иностранных дел Украины.

Слова путешественника подтвердил дипломат Маркиян Лубкивский.

"Обращаюсь ко всем коллегам в МИД - надо помочь нашему соотечественников путешественнику Артему Сурин, который осуществляет кругосветное путешествие! Его задержали в Иране за использование дрона", - написал он в Facebook.

Также на Цензор.НЕТ: У берегов Гибралтара задержали иранский нефтяной танкер, на борту которого могут быть украинцы

По словам Лубкивского, он разговаривал с директором Департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Жанной Лещинской, и та пообещала действовать.

"Но нужно, чтобы подключились все - на уровне администрации президента и и.о. министра тоже. Ситуация непростая и требует профессиональных действий!" - считает Лубкивский.

Официально в МИД пока не комментировали ситуацию вокруг Сурина.

37-летний харьковчанин Артемий Сурин ранее был известен как юрист, но в 2012 году кардинально сменил сферу деятельности. Он организовал сообщество, объединяющее любителей экзотических путешествий и экспедиций.

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинский автобус попал в аварию в Польше, пострадали 11 пассажиров

В октябре 2018 года Сурин анонсировал кругосветное путешествие, рассчитанное на девять месяцев и охватывающее все континенты.