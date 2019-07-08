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 Политика Украины
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 Деятельность президента Зеленского поддерживают почти 68,5% украинцев, - опрос

Деятельность президента Украины Владимира Зеленского поддерживают 68,5% украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такие данные получены в резуьтате  всеукраинского опроса, проведенного Институтом социальных технологий "Социополис".

35,8% опрошенных жителей Украины полностью поддерживают действия Владимира Зеленского на посту президента, а 32,7% – скорее поддерживают, нежели не поддерживают.

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Что касается некоторых первых шагов главы государства, то в целом положительно к ним относятся от 60 до 90% респондентов. В частности, более 90% опрошенных положительно оценивают внесение президентом в Верховную Раду законопроекта о наказании чиновников за незаконное обогащение, погашение по требованию Владимира Зеленского задолженности по зарплате шахтерам Львовщины и Волыни, закупку 200 машин скорой помощи для больниц в регионах за счет благотворителей.

Более 80% поддержки получили решения президента о роспуске Верховной Рады, начале перезапуска судебной реформы, отмене более 100 устаревших указов, которые мешали деятельности предпринимателей.

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Кроме того, законопроекты Президента об отмене формулы "Роттердам+" и об импичменте, решение об открытии улицы Банковой для свободного посещения, подтверждение неизменности курса на европейскую интеграцию, стратегию восстановления Донбасса для иностранных инвесторов, перезагрузка работы Трехсторонней контактной группы в Минске поддержали более 70% опрошенных.

Относительно наименьший уровень поддержки получило подтверждение президентом неизменности курса на евроатлантическую интеграцию (59,5%).

Исследование было проведено с 27 июня по 4 июля 2019 года. Объектом исследования были жители всех регионов Украины, за исключением Автономной Республики Крым, Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей в возрасте от 18 лет. Всего с использованием метода личного интервью face-to-face было опрошено 2308 респондентов, которые зарегистрированы в 139 населенных пунктах Украины. Выборка репрезентативна для всего взрослого населения Украины по признакам пола, возраста, региона проживания и типа населенного пункта (городской населенный пункт / село). Теоретическая статистическая погрешность выборки (с доверительной вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,0%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136353
 
   
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Пропустили три буквы в названии темы "БЕЗдеятельность президента Зеленского поддерживают почти 68,5% украинцев, - опрос"
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Напомните, будьте добры, за сколько Свыне в прошлом году купили два новых бронированных мерса?
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написав кацап, який не розуміє українську. чи розуміє?

покажи, що розумієш українську.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
--
вопрос понятен или нужно перевести на русский?
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Є інші цифри. За соцопитуванням Центру "Лоховод" курс президента підтримує лише 10,3% відсотків населення.
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ТОКА ТОГО ПРЕЗИКДЕНТА УЖЕ НЕТ, НАРОД НА МУСОРНИК ОТПРАВИЛ

А СКОРО ТУДА ОТПРАВИТ и ЕГО ПАРТИЮ.
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А шо опрос проводили среди граждан Украини в Хайфе?
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А вот и нихера -- как раз в Хайфе среди выходцев с Украины процент порохоботов выше , чем в среднем по Украине . В Хайфе как раз Порох выиграл у ЗЕ и в первом туре и во втором !
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а шо воно шото делает кроме селфи и показушных порок таможеников
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Ахахаха)))))) вы зебобе лучше гороскопы составляйте, чем "опросы" -ну или никому их, кроме него, не показывайте
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Левада центр готовил соц опрос? Ну что б съекономить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДеятельность президента Зеленского поддерживают почти 68,5% украинцев, - опрос
 
 
 
 
 
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