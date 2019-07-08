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 Высший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Высший антикоррупционный суд заработает уже 5 сентября.

Об этом Зеленский заявил на саммите Украина - ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Самое главное – это преодоление коррупции", - сказал глава государства, добавив, что за время его пребывания на посту разблокировано международное сотрудничество НАБУ с антикоррупционными органами иностранных государств и отменено электронное декларирование для антикоррупционных активистов.

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"Мы также готовимся к полноценному запуску Высшего антикоррупционного суда. И последним препятствием на пути к этому было отсутствие подходящего помещения для этого органа, этот вопрос решен. 5 сентября этого года суд начнет рассмотрение дел по топ-коррупции. В здании, кстати, на проспекте Победы, и это звучит очень символично, потому что нас интересует не просто борьба с коррупцией, а именно победа над ней", - заявил Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/n3136348
 
   
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Пусть как всегда ленточку разрежет Порошенко, будет первым клиентом.
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Не забувайте і памятайте,чого риги не сидять
Высший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5325
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дело за малым: построить антикоррупционные тюрьмы. Ибо чревато всех содержать в одном бараке.
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сидят не в тюрьмах, а в колониях, и бараков нет уже лет 70. заканчивай с телевизором.
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До 5 сентября не сошьют для Порошенко дело.Хотя Портнов сможет что -нибудь оформить для начала,а потом будут догружать лет 20 .Пока будет сидеть в СИЗО.А потом выпустят по Закону Савченко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВысший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября, - Зеленский
 
 
 
 
 
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