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 Политика Украины
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 Зеленский: Украина хотела бы решить вопрос газового транзита с РФ уже в сентябре

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хотела бы достичь договоренностей с российской стороной в вопросе транзита газа уже в сентябре.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.

"Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор (о транзите газа. - Ред.) в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины и моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос", – сказал глава государства.

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Как известно, срок действия нынешнего газового контракта между Украиной и Россией истекает в конце 2019 года. РФ настаивает на подписании контракта, в котором также будет заложен принцип "бери, или плати".

Источник: https://censor.net.ua/n3136347
 
 
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Ага! Сели за стол, сложили ручки, а с той стороны - ноги на стол и давай махать руками!
Очень плодотворные переговоры намечаются......
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А може в ось такому форматі хай спробує чи потренується...
Зеленский: Украина хотела бы решить вопрос газового транзита с РФ уже в сентябре - Цензор.НЕТ 670
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... именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос", - сказал глава государства. Источник: https://censor.net.ua/n3136347
"Кто на ком стоял?" (С) Зеленский: Украина хотела бы решить вопрос газового транзита с РФ уже в сентябре - Цензор.НЕТ 2456
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Сейчас "патриоты" повыскакивают, будут гневно клеймить торгашей во время войны.
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так не успевают вроде бы с посиделками. Было здесь
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Телемост запретил проводить , ещё как Габуния скажи. А потом - ой, мы хотели бы свои вопросы решить газовые.
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оно уже устало. явно видно! роль не удалась. хочется к бабе Риме, что бы пожалела Вовочку.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский: Украина хотела бы решить вопрос газового транзита с РФ уже в сентябре
 
 
 
 
 
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