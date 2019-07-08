 Зеленский: Украина хотела бы решить вопрос газового транзита с РФ уже в сентябре

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.

"Насколько мне известно, планируется продолжить этот разговор (о транзите газа. - Ред.) в декабре. Но это вопрос энергетической безопасности Украины и моя позиция, позиция нашей команды заключается в том, что именно в сентябре мы хотим сесть за стол и решить этот вопрос", – сказал глава государства.

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Как известно, срок действия нынешнего газового контракта между Украиной и Россией истекает в конце 2019 года. РФ настаивает на подписании контракта, в котором также будет заложен принцип "бери, или плати".