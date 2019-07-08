 Украина начнет сама строить мост в районе Станицы Луганской, если на оккупированном Донбассе не начнут демонтаж в течении недели, - Зеленский

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами Европейского Союза по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.
"Мы будем ждать неделю, максимум – 8 дней, если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост. Думаю, мы к этому готовы", - сказал Зеленский.
Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.
На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.
П.С. Кто-то уловил логику в его бреднях?
Разбирайте, а то....ах....мы начнем ... даже если вы не начнете.....
Можно только покрутить у виска Зе-мостостроителя!
Главное тусоваться красиво...(С)
Скоро будете намазывать ЛДНР!"
Не хотят начинать демонтаж - ну так пусть идут в х...
На РФ, на квартале и просто на.....
Кто пояснит мне глубокий смысл "Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений."????
А если начнётся тогда ЧТО?
Полмоста сепары и торжественная встреча на фарватере?
Демонтаж флртификационных сооружений со стороны врага - это хорошо.
МОЖЕТ ЗЕ НЕ ПОНИМАЕТ СЛОВА" фортификационные сооружения"? Гле их не должны разбирать , то есть демонтировать?
Мост клоун решил построить , блин.
ПОЧЕМУ СМИ МОЛЧАТ- им хозяева рты закрыли?