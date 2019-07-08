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 Политика Украины
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 Украина начнет сама строить мост в районе Станицы Луганской, если на оккупированном Донбассе не начнут демонтаж в течении недели, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами Европейского Союза по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.

"Мы будем ждать неделю, максимум – 8 дней, если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост. Думаю, мы к этому готовы", - сказал Зеленский.

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Напомним, 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций вблизи КПВВ "Станица Луганская" в рамках отвода сторон от окраин Станицы Луганской. В штабе ООС заверили, что процесс разведения сил и средств в этом районе не ослабляет оборонительных возможностей ВСУ, а военные заняли новые выгодные позиции. 27 июня российско-оккупационные войска тоже завершили первый этап отвода своих подразделений - отошли от пешеходного моста.

На позициях в Станице Луганской, несмотря на отвод войск, продолжают служить полиция и Нацгвардия.

Источник: https://censor.net.ua/n3136343
 
 
 Топ комментарии
 
Начинай уже! Зачем ждать 8 дней, если готов строить и без демонтажа с той стороны!?
П.С. Кто-то уловил логику в его бреднях?
Разбирайте, а то....ах....мы начнем ... даже если вы не начнете.....
Можно только покрутить у виска Зе-мостостроителя!
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На холєру мені міст до сєпарів, якщо он уже другий рік стоїть розібраним місток біля Миронівки на стратегічній трасі Київ-Знам'янка і десятки тисяч машин їдуть в дальній об'їзд сільськими дорогами?
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Для того щоб побудувати міст потрібно мати контроль над обома половинами річки. Якщо терористи не хочуть мирно будувати міст, тоді ЗСУ мають зайняти іншу сторону річки і відсунути ворога на 20км від місця будівництва, щоб унеможливити прицільні обстріли ворожої артилерії по будівельникам!
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На рабочий кредит........ Мы их душили,душили,душили.........
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там нарисують мост на миллиард нагородят хйню поставят поляну сепарам те расстреляют а денежки мотосстроителям ф оффшоры
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Пане Гриценко, навпаки- ВСУ Зєля відсунув.
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Зачем начинать это строительство, дикари могут его сразу же подорвать и насыпете им соли на хвост.
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А зачем им подрывать, если ВСУ мост построят и снова отойдут на километр. Им только в радость.
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а они не демонтируют и используют мост в одностороннем порядке, тогда ЧТО
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На холєру мені міст до сєпарів, якщо он уже другий рік стоїть розібраним місток біля Миронівки на стратегічній трасі Київ-Знам'янка і десятки тисяч машин їдуть в дальній об'їзд сільськими дорогами?
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потому что сепары теперь наши лучшие друзья © зе_команда
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Це можливо хіба, якщо весь 95 квартал на чолі з самим Зєлєнскім буде тою бригадою, яка буде проводити демонтаж і будувати міст. Підозрюю, що справжнім будівельникам сепаратисти це робити не дозволять.
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Надо поставить пианино на постамент , пока сепары будут наслаждаться концертом ЗЕ, строители построят мост 😀😀😀
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обезьяны подорвали, так пускай и востанавливают за свой счет
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Начинай уже! Зачем ждать 8 дней, если готов строить и без демонтажа с той стороны!?
П.С. Кто-то уловил логику в его бреднях?
Разбирайте, а то....ах....мы начнем ... даже если вы не начнете.....
Можно только покрутить у виска Зе-мостостроителя!
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Та какая логика...
Главное тусоваться красиво...(С)
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Какое покрутить. тут 5 раз прочитал попытался понять и чувству что нюхнуть надо .ну его на хер эти наркоманские мозговыверты и это при том . что Кличка понимал без напряга
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Наши налоги идут на то, чтобы обучать на бюджете деток Корнета, чтобы воду подавать бесплатно в ДНР, чтобы пенсии платить мамкам ополченцев. А они будут воевать с удобствами.
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зеля уже все мосты в Украине построил? может я что то пропустил?

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Прьізьідент мьіру, ітіть калатіть. За свої будуй, казьол.
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не несите глупости! Беня сказал "гражданская война", значит "гражданская война"! 73%, которые ему доверились ошибаться не могут!
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"Томос и безвиз на хлеб не намажешь?

Скоро будете намазывать ЛДНР!"
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Интересная стратегия. Если они не отходят - мы сами отойдем, если они не демонтируют укрепления - мы сами начнем строить мост... А если они не захотят перестать стрелять то наши вояки должны себя сами поубивать, чтоб неудобств не создавать?
Не хотят начинать демонтаж - ну так пусть идут в х...
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Правильно - "на" !
На РФ, на квартале и просто на..... Украина начнет сама строить мост в районе Станицы Луганской, если на оккупированном Донбассе не начнут демонтаж в течении недели, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2311
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это типа - если вы не снимете осаду с нашего замка, мы тогда ОТКРОЕМ ворота ???
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НУ а что!? Чтоб знали! А будут и дальше сопротивляться - мы тогда их еще и накормим, напоим и денег в карманы насильно напихаем! Они там не знают с кем связались!
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если вы не снимете осаду с нашего замка, мы тогда опустим подъемный мост.
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Наволоч клоунська, шмаркля зебільна, скільки раз тобі толкували, що довіряти )(уйлу, а також підписувати з ним будь-які договори - НЕ МОЖНА! Не можна - від слова "ВЗАГАЛІ"!
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Открыть отдельный счёт... Пусть зебилы скидываются и строят для своих собратьев по разуму на той стороне шо хотят...
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Лучше все эти деньги потратить на колючую проволоку и обнести ею Лугандон. Так будет спокойно жить . И потом в той резервации вводить законы Украины- пусть учат наизусть . А кто из ЛУГАНДОНа сдаст историю Украины- получит биопаспорт. ПРИНУЖДЕНИЕ К МИРУ ЧЕРЕЗ ВКЛАДЫВАНИЕ В ГОЛОВУ УВАЖЕНИЯ К УКРАИНЕ !
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Вы уже в Золотом построили. Все оборудовали, кучу денег вложили. Даже пару раз открывали. Но с той стороны все закрыто оказалось...
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это типа заленский намекнул шо можете не убирать вооружение и демонтировать фортификационные строения мы и так будем строить мост, чушь какаято , так нафига 8 дней то ждать .
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КТО?
Кто пояснит мне глубокий смысл "Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление моста в районе Станицы Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж фортификационных сооружений."????
А если начнётся тогда ЧТО?
Полмоста сепары и торжественная встреча на фарватере?
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Фортификационные сооружения- это как бы защита от нападающих.
Демонтаж флртификационных сооружений со стороны врага - это хорошо.
МОЖЕТ ЗЕ НЕ ПОНИМАЕТ СЛОВА" фортификационные сооружения"? Гле их не должны разбирать , то есть демонтировать?
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Ну, щоб доказати благі наміри, міст доведеться подарувати весь. Особливо тепер, коли РФ подала в суд після заяви пресс-секретаря Зеленського Юлії Мендель про обстріли ВСУ дитячих садків.А це капець.
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ЗЕ . ЕСЛИ ХОТЬ ОДИН СТРОИТЕЛЬ ПОГИБНЕТ, тебя националисты вышвырнут в Ростов .
Мост клоун решил построить , блин.
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а где референдум о строительстве моста?
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А Зєля добре лежить. Гріх не вставить.
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"Мы будем ждать неделю, максимум - 8 дней, если мы не увидим демонтаж с той стороны, мы начнем строить мост" Украина начнет сама строить мост в районе Станицы Луганской, если на оккупированном Донбассе не начнут демонтаж в течении недели, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5375
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По моему НИ ПРЕЗИЛЕНТ ЗЕ , ни журналисты, не врубились в смысл слов
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Вот лять... Да словите уже этого наркомана...
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А КТОТО объяснит в СМИ украинцам СТРАННЫЕ СЪЕМКИ ЗЕ В УЖГОРОДЕ. Он был пьян или под кайфом?
ПОЧЕМУ СМИ МОЛЧАТ- им хозяева рты закрыли?
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Вова, а почему мост? Давай тоннель, как под ла-маншем. Ты начинай с нашей стороны, сепары - со своей - посередине встретитесь. (А если они не встретятся? Ну, тогда у нас будет два тоннеля (с))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина начнет сама строить мост в районе Станицы Луганской, если на оккупированном Донбассе не начнут демонтаж в течении недели, - Зеленский
 
 
 
 
 
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