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 Политика Украины
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 На саммите Украина-ЕС подписаны документы о сотрудничестве, предусматривающие более EUR120 млн на разные направления

Пять документов о сотрудничестве между Киевом и Брюсселем подписано на саммите Украина–ЕС в понедельник.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", ряд документов о сотрудничестве между Украиной и ЕС подписан в рамках саммита, пишет Цензор.НЕТ.

По информации агентства, подписано соглашение, предусматривающее финансирование второй фазы проекта "U-LEAD" в Украине, направленной на привлечение помощи ЕС для стимулирования реализации реформы децентрализации. Предполагается, что общий вклад ЕС в рамках соглашения составляет EUR 40 млн.

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Подписано также соглашение о финансировании мер по поддержке Украины в реализации ключевых реформ и имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части, касающейся зоны свободной торговли (ЗСТ), в частности, в сферах, касающихся сельского хозяйства, окружающей среды, энергетики, государственных закупок, делового и инвестиционного климата, торговли, трудовых отношений. Так, общий вклад ЕС составляет EUR 44 млн.

Кроме того, стороны подписали соглашение о финансировании второй фазы "Антикоррупционной инициативы" с общим бюджетом EUR 22,9 млн. Проект направлен, в частности, на усиление независимости, эффективности и устойчивости антикоррупционных учреждений.

Еще одно подписанное соглашение - о поддержке гражданского общества и культуры - предусматривает привлечение финансирование ЕС в размере EUR 10 млн для повышения возможностей организаций гражданского общества и учреждений культуры.

Стороны также подписали дополнительное соглашение о внесении изменений в Соглашение о финансировании программы поддержки ЕС для востока Украины на выделение дополнительных EUR 10 млн. Так, помощь будет направлена на обеспечение улучшения доступа к административным и социальным услугам для переселенцев, в том числе в зоне, прилегающей к линии столкновения; меры, направленные на развитие микро-, малых и средних предприятий; поддержку секторальных реформ и структурных изменений в сфере здравоохранения, образования и критической инфраструктуры.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136342
 
 
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Подайте на пропитание бывшей космической и ядерной державе! Тьфу!
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Що на Кацапії все так погано з космосом?
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да эти деньги как все 27 лет и не заходят в Украину а идут прям на счета керивныкив Маутхаузена
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа саммите Украина-ЕС подписаны документы о сотрудничестве, предусматривающие более EUR120 млн на разные направления
 
 
 
 
 
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