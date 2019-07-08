 Билецкий требует ареста Медведчука: "Российские деньги заходят на телеканалы, которые выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Билецкий заявил в специальном видеообращении опубликованном на странице "Национального корпуса".
"Медведчук остается в стране и Медведчук владеет половиной информационного эфира. Российские деньги заходят на телеканалы, которые каждый день выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров. Это дело ни куда не делось. Обеспокоенности Зеленского нам мало. Мы требуем реальных действий. В первую очередь, созвать СНБО и принятие решения о закрытии NewsONE. Мы требуем ареста Медведчука", - сказал Билецкий.
Там до 16 вєка мужикі вообще без штанов ходілі.
В СРАЧІЦАХ.
Это он о гигабайтах так? Или таки терабайтах? А в тоннах, к сведению пана Билецкого, таки измеряется заносимое бабло.Вот оно- именно в тоннах.
Всі, хто ходить на ворожі канали, працює на ворога. Крапка.
все продается и все покупается, Билецкий не исключение.
ФОТОФАКТ. Бабушка Скабеевой, старшая надзирательница лагеря Аушвиц-Биркена Ирма Грезе, готовится к телемосту "Надо поговорить" с евреями. Тяжёлые сапоги, плетёный кнут, пистолет... Кажется, всё готово. Можно начинать
Толку говорить что - "мы требуем ареста Медведчука или закрытия пророссийских СМИ"?
Власть в ответ ничего не будет делать! Неужели это не понятно? Откроют дело и после выборов закроют...
Не нужно обращаться к власти!! Нужно объявить СЕБЯ уполномоченными от народа и патриотов Украины. И все!
Хотите арестовать Медведчука - собрались 300-500 бойцов Нацкорпуса и объявили по всем каналам и Инету - Мы идем арестовывать Медведчука! И идите к нему домой или в аэропорт куда он скоро прилетит из Москвы и там арестовывайте!
У нас же источник власти народ!! Чего вы боитесь? ВЫ народ а потому имеете право и арестовать и судить и повесить если решите, что это справедливо.
Арестуйте и объявите на Майдане народный Суд над Медведчуком. Поверьте, соберется миллион киевлян, чтобы принять участие в народном суде.
Запорожские казаки так судили и своих гетманов и предателей старшин. Ну так и судите! А не просите импотентную продажную власть сделать за вас всю работу.
Один Сашко Билый на закарпатье не спрашивая у власти разрешения - вершил народный суд. ОДИН!! И все его боялись. А вас 500 здоровых пацанов-патриотов и не можете арестовать одного Медведчука-предателя, который просто смеется над украинцами и над вами? Смешно...
Під сотню буде? Буде! Якщо не більше...То чого він пургу гонить?
МЕРТВЕТЧУКА АРЕСТОВАТЬ
КАНАЛЫ МЕРТВЕТЧУКА ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ
Тільки методи НКВС, ну або методами Держтапо!!!
Зато ходил выступать на его канал как ни в чем не бывало