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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
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Все про:арест (9848) Медведчук (904) пропаганда (2263) телемост (6) Билецкий (119)

 Билецкий требует ареста Медведчука: "Российские деньги заходят на телеканалы, которые выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров". ВИДЕО

Народный депутат Андрей Билецкий потребовал ареста Виктора Медведчука за его пророссийскую деятельность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Билецкий заявил в специальном видеообращении опубликованном на странице "Национального корпуса".

"Медведчук остается в стране и Медведчук владеет половиной информационного эфира. Российские деньги заходят на телеканалы, которые каждый день выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров. Это дело ни куда не делось. Обеспокоенности Зеленского нам мало. Мы требуем реальных действий. В первую очередь, созвать СНБО и принятие решения о закрытии NewsONE. Мы требуем ареста Медведчука", - сказал Билецкий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется в эфире телеканалов Медведчука. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136340
 
   
 Топ комментарии
 
вернулись таки обезьяны кацапские к истокам
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Возвращєніє к істокам.
Там до 16 вєка мужикі вообще без штанов ходілі.
В СРАЧІЦАХ.
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одно дело ходить на эти каналы подпевать под их дудку, а другое прийти их потролить
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вернулись таки обезьяны кацапские к истокам
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Возвращєніє к істокам.
Там до 16 вєка мужикі вообще без штанов ходілі.
В СРАЧІЦАХ.
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Ну так Малышева их все на топики пустила "Российские деньги заходят на телеканалы, которые выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров", - Билецкий требует ареста Медведчука - Цензор.НЕТ 2319
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Розігрують ФСБ-шну багатоходівочку.
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Как же его арестовать? А вы знаете чей он кум ??????
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Арестовать вместе с его крышей и продвиженцем в Украине - Порошенко!
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тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров. Источник: https://censor.net.ua/v3136340
Это он о гигабайтах так? Или таки терабайтах? А в тоннах, к сведению пана Билецкого, таки измеряется заносимое бабло.Вот оно- именно в тоннах.
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Белецкому нужно начать с себя: перестать посещать эфиры этих каналов!
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одно дело ходить на эти каналы подпевать под их дудку, а другое прийти их потролить
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А ті клоуни, що на росії ходять на ток-шоу в якості "укр. політологів", про яких в Україні ніхто не чув, це теж тролінг?
Всі, хто ходить на ворожі канали, працює на ворога. Крапка.
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деньги и рейтинг не пахнут.
все продается и все покупается, Билецкий не исключение.
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Информационная война сейчас не менее важна чем окопная. Допустить противника захватить информационное поле не менее плохо чем захват стратегических высот в бою.
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Их логика такого не выдерживает. Привыкли не бороться, а не пущать. Потом получают решения Венецианской Комиссии и дают заднюю, поджав хвосты. Импотенты безмозглые.
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его не арестовывать а усыплять надо!
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а чего он этого не требовал 5 лет и тут прорвало
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Так, всё те же выборы дают эффект для- взбодриться, напомнить электорату о себе, любимом.
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Он думал что тогда был капец, а оно получилось что капец только начинается.
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Я знал что когда кацапские пропагандоны сядут на голову тогда наши патриоты зашевелятся А несколько лет все молча смотрели на высеры каждодневные интера Который за пять лет ни одной передачи против сепаров не снял и против Украинской церкви каждый день репортажи снимает А Билецкий пусть очередной флешмоб организует попиарится перед камерами на большее их не хватает
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Прокинувся сьогодні чи шо.Вони пять років і не переставали лити роспропаганду,всілякі рабіновичі та мураєви а тепер мертветчуки.Кривецький башляє,а ці підігрують мертветчуку,заманюючи проросійську вату.А слабо виступити як грузинський журналіст проти путіна,так кишка тонка і можуть від харчевні відлучити
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Вот это- Мариуполь сегодня. Национальные дружины патрулируют улицы. В данный момент- наставляют тёток, на Путь Истинный. То есть- нельзя курить в общественном месте!!! "Российские деньги заходят на телеканалы, которые выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров", - Билецкий требует ареста Медведчука - Цензор.НЕТ 8267
"Российские деньги заходят на телеканалы, которые выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров", - Билецкий требует ареста Медведчука - Цензор.НЕТ 5559
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Тьотка,та що посередині при ближньому ракурсі своїм поглядом каже:-Дітки, йдіть по доброму,бо тьоті як розсердяться,шльопанів своїх не позбираєте.Ваше щастя,що ми ще пиво не пили.
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"Вони пять років і не переставали лити роспропаганду" - все договорено, за все оплачено, скажите теперь спасибо липецкому патриоту, любимцу однотуровых одноклеточных!
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Вот и я о том. Но лохторат среди избирателей в Украине - это надолго. И посмотрите, сколько этих иуд продолжают трудиться на бобовую гниду на этом форуме.
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Президент только подает предложения, а принимает решения единый законодательный орган - ВР, которая по-прежднему порошенкова. Много его решений она одобрила? Так что не дуди, порохобот.
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Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦‏ @Vitauskas_A 2 ч.2 часа назад

ФОТОФАКТ. Бабушка Скабеевой, старшая надзирательница лагеря Аушвиц-Биркена Ирма Грезе, готовится к телемосту "Надо поговорить" с евреями. Тяжёлые сапоги, плетёный кнут, пистолет... Кажется, всё готово. Можно начинать"Российские деньги заходят на телеканалы, которые выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров", - Билецкий требует ареста Медведчука - Цензор.НЕТ 759
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По-моему это одна и та же женщина, только на первом фото она лет на 15 моложе
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Люблу непокорних, такие Гретхен меня возбуждают, хочеться восстать плотью и накзать мраз мультиоргахмом!)))
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С кацапами разговор должен быть очень коротким
"Российские деньги заходят на телеканалы, которые выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров", - Билецкий требует ареста Медведчука - Цензор.НЕТ 5700
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Один кацапський поет писав: "Здорова, парнішка. Ступай сєбє мімо. Уж больно ти грозний, как я погляжу." Білецький проснувся від летаргічного сну? Як у тій казці, принцеса поцілувала?
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ЭТА НЕ ЕГО ПРЕРОГАТИВА И ВААБЩЕ ЭТО ПОРОХ ВИНАВАТ!!
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Фірташа американцям віддали. Іщо, Інтер перестав транслювати путінську пропаганду? Власники каналів транслюють те, що їм дозволяє влада.
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Мертветчука за граты!Народ давно требовал этого предателя сепаратиста-прихвостня кремля предать суду с пожизненным заключением.Такая редкая сволочь только с попустительства барыги и его шобло унижала народ Украины!Сегодня ничего не изменилось и новый президент молчит и бездействен!Хватит терпеть это издевательство!Билецкий прав и Народ Украины в этом требовании его поддержит!
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Вы видели те законы, по которым никакую суку нельзя судить за предательство? Эти законы писались под себя и своих партнёров, включая и таких, как мертвечук. Сначала, нужно провести аудит всей законодательной базы, а потом внести нужные законы, а потом и судить так, чтоб никакой суд не смог отмазать.
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Это те законы, что барыга - друг путина срежиссировал? Вот с него нужно и начинать, а не продолжать слушать его свинячий визг по олигархичным телеканалам. Я уже наелся, от его свинного визга у меня тошнота наступает.
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Смысл его арестовывать, чтоб отпустить за выкуп?! Там нужны более радикальные методы, оно того стоит.
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Только мочить! Таких как кум ху йла нужно только мочить!!!
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Опять у Белецкого пассивная беззубая политическая позиция.
Толку говорить что - "мы требуем ареста Медведчука или закрытия пророссийских СМИ"?
Власть в ответ ничего не будет делать! Неужели это не понятно? Откроют дело и после выборов закроют...
Не нужно обращаться к власти!! Нужно объявить СЕБЯ уполномоченными от народа и патриотов Украины. И все!
Хотите арестовать Медведчука - собрались 300-500 бойцов Нацкорпуса и объявили по всем каналам и Инету - Мы идем арестовывать Медведчука! И идите к нему домой или в аэропорт куда он скоро прилетит из Москвы и там арестовывайте!
У нас же источник власти народ!! Чего вы боитесь? ВЫ народ а потому имеете право и арестовать и судить и повесить если решите, что это справедливо.
Арестуйте и объявите на Майдане народный Суд над Медведчуком. Поверьте, соберется миллион киевлян, чтобы принять участие в народном суде.
Запорожские казаки так судили и своих гетманов и предателей старшин. Ну так и судите! А не просите импотентную продажную власть сделать за вас всю работу.
Один Сашко Билый на закарпатье не спрашивая у власти разрешения - вершил народный суд. ОДИН!! И все его боялись. А вас 500 здоровых пацанов-патриотов и не можете арестовать одного Медведчука-предателя, который просто смеется над украинцами и над вами? Смешно...
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Йму, і тим самим пятистам зарплату платить беня! А ви знаєте, що беня, Суркіси і мертвечуківські (ну, там Шуфрич, Ланьо, Рабинович і т.д.) - одна шобла-банда? А, ви, може, в українському футболі не розбираєтесь... Хіба що, то послухайте, що знавці розкажуть...
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он идёт куда его зовут....это как бы проституция....
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Скільки мостів з ворожими аналами мертвечука провів сам Білецький та інші нацжони?

Під сотню буде? Буде! Якщо не більше...То чого він пургу гонить?
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Нужна такая власть, чтобы закон работал чётко, как часы и неотвратимо для всех, от президента до бомжа. Пока этого не будет, будет работать закон Линча. В конце концов, пора выходить на цивилизованный путь.
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Если у человека есть мозги, то никакая рос пропаганда на него не повлияет. На счет ареста Медведчука, че то мляво вы как то требуете. По мне так его можно и нужно смело брать за шкирку одевать на него цепи и пи#дить что есть мочи. По моему мертвечук уже заигрался и чувствует безнаказанность. Он и другие такие как бойко мураев добкин кернес и другие имбицили. Было бы желание всех этих пи#оров засадить, но такого желания нету у нашего президента. Он только отводит войска....
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У них - бабло и международные связи, у нас - нелепые законы, вследствие чего - законы улицы. Посмотрите, как поотмазывались все, кого они типа, арестовали и типа ,судили? Это были договорняки быдло-элит времён всей нашей Независимости. А народ - спал, как всегда. Путин-каннибал - только и разбудил.
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Да бабло много решает..., но я же говорю было бы желание у высшего руководства страны засадить всех этих мертвечуков за решетку... Порох не справился но хотя бы сдерживал как то. А у Зеленского такого желания вообще нету, наоборот при нем вся эта вонючая жижа вылезла и крыльями машет, я думаю он вообще бы капитулировал перед россией если бы знал что ему это боком не вылезет...
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сегодня уже все пропиарились наньюз ван или ещё будут?
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Это всё круто, только вот кто он такой есть-то, чтобы требовать ? Сколько % готовы голосовать за его партию ? Там по-моему даже Блок панамских патриотов Рошенки по рейтингам более популярен, чем Билецкий
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Отож. Понапугали народ своими эксами, на фоне войны и петиных причитаний, даже Ярош не выдержал и велел будку не качать. Все неоднозначные проекты нужно делать толком, чтобы не бесить и будоражить народ, на радость раше и нашим гнидам. Нельзя насильно заставить что-то полюбить и зауважать. Нужна многолетняя и хорошо продуманная политика, а не большевисткие наскоки. Власть должна быть уважаемой и социально ориентированной, а не то, что у нас было - пропагандисткая баланда с биллбордов и больше ничего. Лозунгами народ не накормишь и не обучишь.
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И, кстати, кто мешал нам так жить все пять лет, при самом прекрасном и честном президенте? Может не ту команду мы выбрали? Или боялись, шо путин, ****, нападёт, или шоб будка не шаталась? Опосля многолетних про-бов, выходить с шашкой наголо, обвиняя во всём новую власть, много ума не нужно, да и совести, с личной ответственностью, тоже. А как пели на Майдане, чего только не наобещали, а в итоге - маемо, мо маемо. Заткнитесь уже, приличия ради, а то уже ******* ваши трели, вконец.
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столько дерьма в головы населения, сколько лилось пол года, никакие розсийские каналы не осилят. и этот глав-жена тоже приложил руку. к чему привело--видно по голосованию на выборах. головы превратились в телевизор, а потом в #опы.
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Врали патриоты, оговорили непорочного главного олигарха, получаица? Хватит отмазывать тех, кто уже на вышку заработал.
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Тут Белецкий прав.
МЕРТВЕТЧУКА АРЕСТОВАТЬ
КАНАЛЫ МЕРТВЕТЧУКА ЛИШИТЬ ЛИЦЕНЗИИ
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тут до свинарчуків руки не доходять, а ще хочете медведчука...тай навіщо, його люди і люди ватної приналежності впевнено посідають місця в списку слуг урода, ставляться на посади
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мертвячук - сраная попка в руках карлика. Будет другой, если арестуем. Тут надо как-то по другому придумывать, хотя арест бы и не помешал. Нехрен было штепу с александровской отпускать, теперь стало бороться с расиянцами гораздо сложнее.
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Какой отборный чес! Наконец -то прореагировали! А спонсора Нац Корпуса не увидели? Ну конечно Беню Коломойского! Многое сейчас происходит в том числе и с подачи Бени! Он активно напрягает зад в борьбе за мир и дружбу с Х#йлом!
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Тільки методами НКВС можна виправити ситуацію із сепарами і зрадниками в Україні!!!
Тільки методи НКВС, ну або методами Держтапо!!!
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я знову ж, в 2930-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!

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Білецький прокинувся! Чого ж тоді на 112 канал ходив з шуфричем розсусолювати?
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Мертвечук будет арестован, если генеральным прокурором станет Сакварелидзе.
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Билецкий, а сколько раз ты у Порошенко требовал ареста мертветчука? Ни разу!
Зато ходил выступать на его канал как ни в чем не бывало
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Питання вирішується просто!!! Не буде подібних каналів - не буде приводу "воду каламутити" в Україні. Не буде медведчуків - не буде роботи для Білецького.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБилецкий требует ареста Медведчука: "Российские деньги заходят на телеканалы, которые выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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