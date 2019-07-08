 Билецкий требует ареста Медведчука: "Российские деньги заходят на телеканалы, которые выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Билецкий заявил в специальном видеообращении опубликованном на странице "Национального корпуса".

"Медведчук остается в стране и Медведчук владеет половиной информационного эфира. Российские деньги заходят на телеканалы, которые каждый день выливают тонны пророссийской пропаганды с украинских телевизоров. Это дело ни куда не делось. Обеспокоенности Зеленского нам мало. Мы требуем реальных действий. В первую очередь, созвать СНБО и принятие решения о закрытии NewsONE. Мы требуем ареста Медведчука", - сказал Билецкий.

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