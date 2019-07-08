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 Политика Украины
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Все про:Россия (73250) Туск (485) минские соглашения (2603)

 Минские соглашения должны выполняться всеми сторонами, особенно РФ, - Туск

Президент Европейского Совета Дональд Туск считает, что Минские соглашения сейчас должны выполнятся всеми сторонами, особенно Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Туск на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.

"ЕС готов и дальше поддерживать Минские соглашения, которые предусматривают и непризнание выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий… Абсолютно четко понятно, что Минские соглашения сейчас требуют, как никогда, полного выполнения всеми сторонами, Россия несет особую ответственность в этой связи", - сказал Туск.

Напомним, 8 июля в Киеве состоялся 21-й саммит Украина - Европейский Союз.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Брюсселе на меня смотрели, как на проукраинского маньяка. Но не все удалось. Простите меня, друзья. Вы можете всегда на меня рассчитывать, - Туск. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136333
 
 
 Топ комментарии
 
Vіtаuskаs 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 2 ч.2 часа назад

И к новостям покорения космоса.
Депутат Госдуры, герой России, космонавт Елена Серова в ОБСЕ заявила, что с орбиты через иллюминатор "видела как украинские "фошизды" убивали мирных жителей Донбасса". Теперь понятно, кто просверлил дыру в МКС.
Браво, космические наркокурьеры!
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Аггга, сдерживайте паРашку , пока мы не перевооружимся!
Прохлебали вы, мля..
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Надо определить цели - продолжать войну ради санкций. Или вернуть территории под украинский флаг, сберечь жизни людей ради развития экономики.
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Vіtаuskаs 🇱🇹 🇺🇦‏ @Vitauskas_A 2 ч.2 часа назад

И к новостям покорения космоса.
Депутат Госдуры, герой России, космонавт Елена Серова в ОБСЕ заявила, что с орбиты через иллюминатор "видела как украинские "фошизды" убивали мирных жителей Донбасса". Теперь понятно, кто просверлил дыру в МКС.
Браво, космические наркокурьеры!
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ну, если видели за 30 км, как самолет Украины сбивает Боинг....
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Срок действия Минских договорённостей истёк 1 января 2015 года.
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тогда не надо дополнять эти соглашения односторонними уступами со стороны Украины, а следовать только написанному и подписанному. Нет ложным перемирьям и отведением украинской Армии, отвод олько орков
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Украина ничего никому не должна - запомните это гейропейцы .
Это вы должны по Будапештскому договору
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"особенно РФ"....
Да нет! нужно говорить - "достаточно РФ"! И тогда вообще вопрос снимется!
Достаточно восстановить границу и Недоноссия схлопнется за три месяца. Без единого выстрела с нашей стороны.
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Украинский театр теней покорил шоу America's Got Talent номером о ВОЙНЕ

https://youtu.be/EayhOaaNhrI
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинские соглашения должны выполняться всеми сторонами, особенно РФ, - Туск
 
 
 
 
 
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