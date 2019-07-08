 Минские соглашения должны выполняться всеми сторонами, особенно РФ, - Туск

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сказал Туск на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в понедельник в Киеве.
"ЕС готов и дальше поддерживать Минские соглашения, которые предусматривают и непризнание выдачи российских паспортов жителям оккупированных территорий… Абсолютно четко понятно, что Минские соглашения сейчас требуют, как никогда, полного выполнения всеми сторонами, Россия несет особую ответственность в этой связи", - сказал Туск.
Напомним, 8 июля в Киеве состоялся 21-й саммит Украина - Европейский Союз.
Прохлебали вы, мля..
И к новостям покорения космоса.
Депутат Госдуры, герой России, космонавт Елена Серова в ОБСЕ заявила, что с орбиты через иллюминатор "видела как украинские "фошизды" убивали мирных жителей Донбасса". Теперь понятно, кто просверлил дыру в МКС.
Браво, космические наркокурьеры!
Это вы должны по Будапештскому договору
Да нет! нужно говорить - "достаточно РФ"! И тогда вообще вопрос снимется!
Достаточно восстановить границу и Недоноссия схлопнется за три месяца. Без единого выстрела с нашей стороны.
Украинский театр теней покорил шоу America's Got Talent номером о ВОЙНЕ
https://youtu.be/EayhOaaNhrI