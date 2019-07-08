 На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков

Об этом председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Будет правильно, если это будут комментировать не политики, а будут принимать решения соответствующие органы и суд. Причем, мне все равно, это журналист из России, или из другого государства - если он работает против интересов Украины, то реакция СБУ, правоохранителей, суда должна быть в рамках закона и абсолютно компетентной", - сказал Разумков.

Также он добавил, что его личная позиция заключается в том, что ряд телеканалов являются не средствами массовой информации, а одним из видов вооружения в гибридной войне.

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Напомним, недавно почетный патриарх Филарет в интервью пропагандистам с телеканала "Россия-24" рассказал о своих претензиях к полученному Украиной Томосу.