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 Политика Украины
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 На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков

Комментировать интервью почетного патриарха Филарета пропагандистам должны не политики, а правоохранительные и судебные органы.

Об этом председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил на брифинге в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Будет правильно, если это будут комментировать не политики, а будут принимать решения соответствующие органы и суд. Причем, мне все равно, это журналист из России, или из другого государства - если он работает против интересов Украины, то реакция СБУ, правоохранителей, суда должна быть в рамках закона и абсолютно компетентной", - сказал Разумков.

Также он добавил, что его личная позиция заключается в том, что ряд телеканалов являются не средствами массовой информации, а одним из видов вооружения в гибридной войне.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Действие нового препарата", - Зоря рассказал о странном состоянии Филарета и его возможной причине

Напомним, недавно почетный патриарх Филарет в интервью пропагандистам с телеканала "Россия-24" рассказал о своих претензиях к полученному Украиной Томосу.

Источник: https://censor.net.ua/n3136332
 
   
 Топ комментарии
 
На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 5341 младорыг, если тебя взяли в заложники и заставляют такое говорить, то дай нам знак.
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А где пеца? Замутил этот внутрицерковный дерибан и притих? Пусть приводит в сознание своего другана.
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Починайте з відомого термосоносця-брехуна!!
Шото Петрилло затихарилося, нє??!
😇
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Ага, не политики?! Выборы то на носу! надо громче всех орать...типа Ляшко не традиционный.
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Зоря подтвердил, что Филарета подпаивали психотропами перед Томосом.
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а сейчас перестали подпаивать и он прозрел ? ))))
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а можно ссьілочку на сии слова Зори?
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Настала пора черта кремлевского отправлять за решетку!
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Мені теж цей Разумков не довподоби. На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 8790
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Оце самовисування! "Якщо людина працює проти інтересів України, то нею повинно займатися СБУ і суд"! Як сказав! Як відрізав! Мазохісти, чи йому теж "сироватку правди" вкололи? Це нагадує мені голлівудський фільм "Брехун, брехун".
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младорыг, если тебя взяли в заложники и заставляют такое говорить, то дай нам знак.
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ещё одна кацапа пришла за 11.80 на рюмку стекломоя...
кацапа и правда - две вещи несовместные На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 9995
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А от порохобота чего ожидать, кроме обещаний и разрывов пукана?
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любишь пуканы, кацапа? Это на генном уровне - лишняя хромосома. Но, вы, дебилы, почему то зовете ее скрепой На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 4062
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могу подтвердить твой кацапизм.

https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
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А что же ты, согласно новой редакции, вначале слова вместо Т не пишешь Ф??? На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 8613 Сепаратист?
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Кацап, тьі еще не сидиш на подвале за то что пишешь в пиндосовском инете с пиндосовского айфона?
Нет?
Ну так вали в свой чебурнет на печатной машинке стучать.
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он принимает новое лекарство и не может реагировать адекватно на инфу. На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 1568
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Филарет оказывается свой был. Сопротивлялся Томосу всеми фибрами души целых 28 лет.))) А теперь бабло мимо кармана полетело.
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а если филарет кадилом будет отбиваться от сбу, тогда как? кто будет вмешиваться, чтобы угомонить буйного старика?
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А где пеца? Замутил этот внутрицерковный дерибан и притих? Пусть приводит в сознание своего другана.
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Порох молодец. В сторону раски-федераски столько заточенных кольев выставил, что российский мишка-шатун тихо офигевает.
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Добрые вы. В любой другой стране патриарх бы уже в тюрьме сидел.
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Скучаете по карательной психиатрии времен СССР?
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УПЦ КП никогда не зависили Московского патриархата.
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Так наче держава не втручається в церковні справи.Але якщо так,то першим все таки потрібно Онуфрія тягти в СБУ та суд,він наговорив та назустрічався набагато більше чим Філарет,чи ніззя
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Що поробиш, коли старечий маразм напирає. Скоро Філарет буде мати особисту зустріч з Богом. І Бог йому суддя.
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Починайте з відомого термосоносця-брехуна!!
Шото Петрилло затихарилося, нє??!
😇
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"На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков" - нас старика Филарета должна обратить внимание медицина, а на тебя, совок рускоговорящий, должны реагировать СБУ и суд, думаю, там можно накопать много чего.
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Старичка давно нужно было отправить в дальний монастырь...
В лутших традициях православного человеколюбия!)))
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Грех ГОРДЫНИ сломал старичка...
А мог бы вписать свое имья в историю в добром контексте....
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Вместо того, чтоб посильное лечение обеспечить маразматическому старичку, вы еще его посадите... Он старик девяностолетний -очень жадный, но просто маразматический старик, которого през наркоша не соизволит избавить от пропагандонов рашинских... тем более большинство зерыгобобиков такие же маразматики
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===Блаженный Патриарх Филарет заявил, что Порошенко это банальный аферист, который привез Украине зависимость от Константинополя ради своего рейтинга на выборах Президента.
По словам Филарета, никакой независимости ПЦУ не существует. ПЦУ находится в полной зависимости от Константинополя и Порошенко. По сути ПЦУ это филиал Константинополя во главе с Петром Порошенко.
Блаженный Патриарх заявил, что олигарх продал украинскую церковь Константинополю ради банального рейтинга на выборах Президента.На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 8305Олигарх Петр Порошенко
Филарет намекнул, что Порошенко верует в дьявола и нет там Бога в сердце.
Вы представьте себе, до какого ничтожества дошел олигарх, если он подкупал иерархов за 20.000$ ради пропаганды своего «величия».
В интервью «Главкому» Филарет пояснил свою позицию так. С получением Томоса церковь стала зависимой во многом от Константинополя, а поддержка ПЦУ со стороны Порошенко исходила из его личных интересов - повышение собственного рейтинга.
«Как мне известно, он (Порошенко - ред.) хотел, чтобы предстоятелем был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон. И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двоих кандидатов, то за Епифания проголосовало 36 епископов, а за Симеона - 28. Но кто эти 28? 2 - московских, 13 - УАПЦ, а 13 архиерев - из Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата (Симеон на тот момент еще был клириком УПЦ - ред.)? Потому что Порошенко провел работу. Я слышал про то, что кому-то из архиерев платили по $20 тысяч», - сообщил Филарет.
Конфликт между ПЦУ и Филаретом назревал все полгода, но в публичную плоскость перешел после скандального заявления почетного патриарха: Киевский патриархат продолжает существовать, а сам Филарет является его патриархом.
Это произошло почти сразу после того, как Порошенко - главный лоббист Томоса - проиграл президентские выборы. И у Епифания уехала серьезная политическая «крыша».
Ведь именно бывший президент, по словам Филарета, продавил нового предстоятеля на Объединительном соборе подкупая Иерархов. Пообещав якобы главе УПЦ КП сохранение всей полноты внутрицерковной власти - если он согласится уступить.
С того момента Филарет не раз еще выступал с критикой и Епифания, и Порошенко, обвиняя новую церковь в тотальной зависимости от Константинополя, а также невыполнении данных обещаний. А во вторник 11 июня он и вовсе заявил, что отказывается от Томоса.
«Этот Томос мы не принимаем, потому что мы не знали содержание Томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», - заявил Филарет.
Почетный патриарх напомнил, что у ПЦУ нет прав ни на варение мира, ни на окормление зарубежных приходов, ни на решение своих внутренних проблем на поместных соборах.
Сейчас вся страна узнала, что для Порошенко нет ничего святого.На интервью патриарха Филарета российским пропагандистам должны реагировать не политики, а СБУ и суд, - Разумков - Цензор.НЕТ 8305
Он использовал трупы украинских солдат для укрепления своей власти, ресурсы Украины для наживы, церковь для повышения рейтинга на выборах Президента.
Вот вам и Томос, и мова, и вера. Кстати говоря, в повседневной жизни Петр Порошенко разговаривает на русском. Это не является секретом.
Порошенко это банальный фэйк, только очень кровавый и опасный фэйк…
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