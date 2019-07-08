 ЕС продлит секторальные и "крымские" санкции против России, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я рад был сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не думаю, что в ближайшем будущем будет изменение позиции ЕС, - новый глава Европарламента Сассоли о санкциях против РФ

При этом он подчеркнул, что санкционная политика должна быть продолжена до полного выполнения минских договоренностей, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Пожалуйста, не думайте, что "санкции" - это мое любимое слово. Мое любимое слово - "мир". А санкционная политика - это последний цивилизованный инструмент для его наступления", - добавил Зеленский.

Напомним, 8 июля в Киеве проходил 21-й саммит Украина - ЕС. В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер встретились в узком кругу.