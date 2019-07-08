 ЕС продлит секторальные и "крымские" санкции против России, - Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами ЕС по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я рад был сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Секторальные и "крымские" санкции будут продлены на следующие 12 и шесть месяцев соответственно", - сказал Зеленский.
При этом он подчеркнул, что санкционная политика должна быть продолжена до полного выполнения минских договоренностей, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Пожалуйста, не думайте, что "санкции" - это мое любимое слово. Мое любимое слово - "мир". А санкционная политика - это последний цивилизованный инструмент для его наступления", - добавил Зеленский.
Напомним, 8 июля в Киеве проходил 21-й саммит Украина - ЕС. В рамках мероприятия президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер встретились в узком кругу.
и если Порошенко эту приверженность имитировал, то зеленский капитулирует по настоящему
а не порошенковскими хвастайся.
Вон у Саакашвили поучись хотя бы.
Тот их сотнями добился за аннексию своей страны, за что и признан лучшим президентом всех времён и народов.
Что-то зелибоба слоупок.
Проехали?
Але відповідати будуть вони за свої дії.
По заяві Зе про збероеження санкцій щодо РФії також віри не має.
Йде зміна Европейської еліти і як вони будуть вистроювати свої відносини між собою і РФією вгадати ніхто не може, бо ніхто не знає скільки Пу вгатив грошей у кожного европейського функціонера. Туск про це відкрито сказав!!!!!!!!!!!!!!!
Уся корупція іде від Пу, бо тільки він дає таку суму грошей від якої ніхто не може відмовитись.