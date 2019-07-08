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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1418) Россия (73250) Кулеба Дмитрий (144)

 Решительные шаги и "тактика тысячи порезов", - Кулеба о возможной реакции Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

Посол Украины в ПАСЕ Дмитрий Кулеба предложил план дальнейшего противодействия России после возвращения ее делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы

Об этом Кулеба заявил в интервью изданию "Левый берег", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я предлагаю всю нашу реакцию разделить на 2 элемента. Первый - это яркие и решительные шаги, которые заметны публично. Например, отозвать приглашение наблюдателям мониторить наши выборы. Второй элемент - набор шагов, которые я называю "тактикой тысячи порезов": когда мы незаметно для общественности, для внешнего мира, но будем делать маленькие порезы, причиняя боль тем, кто причинил боль нам", - рассказал Кулеба.

Дипломат подчеркнул, что Украина будет прибегать к действиям, которые Совет Европы будет чувствовать, и которые будут иметь влияние на тех, кто стоял за безусловным возвращением России.

"Мы сейчас финализируем набор таких шагов", - добавил Кулеба.

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Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

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3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3136329
 
 
 Топ комментарии
 
це їх, депутатів ПАСЕ брити тупим лезом Решительные шаги и "тактика тысячи порезов", - Кулеба о возможной реакции Украины на возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 170
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Вот это и называлось в Китае: Казнь тысячи порезов:

Сколько существовало способов казни? Как правило, судом определялось количество отрезанных от тела кусков. Если суд назначал «20 резаний», то необходимо было:
1 и 2 резание: отрезать обе брови;
3 и 4: отрезать по куску от обеих ягодиц;
5 и 6: оба соска и по куску мяса с грудей;
7 и 8: ампутировать обе кисти рук;
9 и 10: отрезать руки до локтей;
11 и 12: отрезать стопы с левой и правой ноги;
13 и 14: лишить ног до колен;
15 резание: распороть брюшную полость;
16: разрезать горло;
17 и 18: отрезать руки до плеч;
19 и 20: полностью отрезать обе ноги.(с)
А ещё была казнь "3000 порезов"... Но, это не стоит читать...
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Тысячи порезов на пятом году войны - это класс.Но яуверен,что надо было в 2015г. Сделать ОДИН порез,а именно - безвозвратно прекратить соц.выплаты в ОРДЛу и там бы сами,обдолбанные,даунбасяне скинули эту всю свору.Да и у путина расходы там увеличились бы.А так,если называть вещи своими именами и уйти от лжи,идет финансирование сепарастов 50\50.Не верите?А вы посчитайте сколько т.н. гос.банки лднр,получают НАЛИЧНОЙ гривневой массы от украинских соц.выплат - порядка 2млрд.БАКСОВ,не гривен,БАКСОВ в год.Расчет на основании открытых источников.
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не понял что он там про порезы хотел сказать? это типа бриться насухо без зеркала или как? Решительные шаги и "тактика тысячи порезов", - Кулеба о возможной реакции Украины на возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 8560
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це їх, депутатів ПАСЕ брити тупим лезом Решительные шаги и "тактика тысячи порезов", - Кулеба о возможной реакции Украины на возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 170
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може краще казацкой саблей, пусть на это время почувствуют себя гостями острова Хортица 18-го века Решительные шаги и "тактика тысячи порезов", - Кулеба о возможной реакции Украины на возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 8874
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Вот это и называлось в Китае: Казнь тысячи порезов:

Сколько существовало способов казни? Как правило, судом определялось количество отрезанных от тела кусков. Если суд назначал «20 резаний», то необходимо было:
1 и 2 резание: отрезать обе брови;
3 и 4: отрезать по куску от обеих ягодиц;
5 и 6: оба соска и по куску мяса с грудей;
7 и 8: ампутировать обе кисти рук;
9 и 10: отрезать руки до локтей;
11 и 12: отрезать стопы с левой и правой ноги;
13 и 14: лишить ног до колен;
15 резание: распороть брюшную полость;
16: разрезать горло;
17 и 18: отрезать руки до плеч;
19 и 20: полностью отрезать обе ноги.(с)
А ещё была казнь "3000 порезов"... Но, это не стоит читать...
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Да, вот фотка, от начала 20 века. Казнь тысячи порезов. Как я понимаю- в самом начале.

Решительные шаги и "тактика тысячи порезов", - Кулеба о возможной реакции Украины на возвращение РФ в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 5157
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Це трохи не тактика, тактика порізів - це коли при бійці на ножах, не зациклюватись на вирішальному ударі, а знекровлювати ворога порізами і уколами доки той не зійде кров"ю. Наглядний приклад фільм Загнаний 2003 року з Томі Лі джгнсом і дель Торо, там ця техніка видовищно продемонстрована.
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Та я поступил просто: набрал в ГУГЛе: тактика тысячи порезов. Вылезло вот это- китайские изыскания.
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Одні ріжуть, інші - зеленкою мажуть.
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это будет прежде всего зависеть кто будет в команде, ведь не секрет, что все сейчас делается под ЗЕ и договоренности о мире без реального мира, т от команды
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решение ПАСЕ бьіло принято при Порошенке, о чем довбням сказал Климкин. Как и Медведчуку открьіл дорогу в политику тоже Порошенко. Сейчас много мин заложеньіх мародером будут взрьіваться
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ну если Порошенко действующий президент то да, только чего тогда Зе в Европе делал.А вот о Медведчуке, то пусть Зе закроет, а не только бла бла и покажет, что рояль не только единственный инструмент...
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Ребята, раньше было лучше? Нас имели в главном, делая уступки в мелочах. Было, есть и будет, если будем только надеяться на всяких там брехливых Дядь.
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Тысячи порезов на пятом году войны - это класс.Но яуверен,что надо было в 2015г. Сделать ОДИН порез,а именно - безвозвратно прекратить соц.выплаты в ОРДЛу и там бы сами,обдолбанные,даунбасяне скинули эту всю свору.Да и у путина расходы там увеличились бы.А так,если называть вещи своими именами и уйти от лжи,идет финансирование сепарастов 50\50.Не верите?А вы посчитайте сколько т.н. гос.банки лднр,получают НАЛИЧНОЙ гривневой массы от украинских соц.выплат - порядка 2млрд.БАКСОВ,не гривен,БАКСОВ в год.Расчет на основании открытых источников.
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О новина сторінку і знову кацапський язиг... Бутусов зроби щось з сайтом!! Не бачиш, майже всі висери в коментах кацапською??
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