 Решительные шаги и "тактика тысячи порезов", - Кулеба о возможной реакции Украины на возвращение РФ в ПАСЕ

Об этом Кулеба заявил в интервью изданию "Левый берег", сообщает Цензор.НЕТ.
"Я предлагаю всю нашу реакцию разделить на 2 элемента. Первый - это яркие и решительные шаги, которые заметны публично. Например, отозвать приглашение наблюдателям мониторить наши выборы. Второй элемент - набор шагов, которые я называю "тактикой тысячи порезов": когда мы незаметно для общественности, для внешнего мира, но будем делать маленькие порезы, причиняя боль тем, кто причинил боль нам", - рассказал Кулеба.
Дипломат подчеркнул, что Украина будет прибегать к действиям, которые Совет Европы будет чувствовать, и которые будут иметь влияние на тех, кто стоял за безусловным возвращением России.
"Мы сейчас финализируем набор таких шагов", - добавил Кулеба.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.
2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.
В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.
"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.
3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.
После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.
теркой будут брить)))
Сколько существовало способов казни? Как правило, судом определялось количество отрезанных от тела кусков. Если суд назначал «20 резаний», то необходимо было:
1 и 2 резание: отрезать обе брови;
3 и 4: отрезать по куску от обеих ягодиц;
5 и 6: оба соска и по куску мяса с грудей;
7 и 8: ампутировать обе кисти рук;
9 и 10: отрезать руки до локтей;
11 и 12: отрезать стопы с левой и правой ноги;
13 и 14: лишить ног до колен;
15 резание: распороть брюшную полость;
16: разрезать горло;
17 и 18: отрезать руки до плеч;
19 и 20: полностью отрезать обе ноги.(с)
А ещё была казнь "3000 порезов"... Но, это не стоит читать...