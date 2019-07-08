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 Призываю коллег не ходить на каналы "Newsone" и "112", - Ирина Геращенко

Первый заместитель председателя Верховной Рады, кандидат в народные депутаты от "Европейской Солидарности" Ирина Геращенко во время Согласительного совета в Верховной Раде обратилась к политикам с призывом объявить бойкот телеканалам "NewsOne" и "112", которые входят в условный информационный холдинг Виктора Медведчука - в ответ на заявление "NewsOne" провести телемост с российским телеканалом "Россия24".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Я счастлива, что нахожусь в "черных списках" этих телеканалов и ни разу не получала от них приглашение на эфиры. Считаю это знаком качества ... А тут сидят те, кто рассказывает до сих пор о Порошенко, а сами всю прошлую неделю провели в эфире этих телеканалов - лидеры и лидерки некоторых фракций, которые не вылезают из этих каналов. И нам здесь рассказывают, как нам надо жить", - подчеркнула она.

Обращаясь к политикам, народный депутат отметила: "Докажите не словом, а делом, что для вас что-то значат ценности. Не ходите на эти телеканалы".

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Также политик акцентировала, что кроме бойкота этих телеканалов, должна быть четкая реакция тех служб, которые за это отвечают.

"Сегодня должно быть решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Они не имеют права вновь занимать импотентную позицию ... Хочу напомнить, что после прошлой недели, когда здесь мы подняли вопрос о невыдаче Нацсоветом лицензии радиостанции "Армия ФМ" - такая лицензия была получена. Это означает, что Нацсовет иногда слушает позицию Верховной Рады", - резюмировала Геращенко.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

Источник: https://censor.net.ua/n3136328
 
   
 Топ комментарии
 
насколько конченным нужно быть, чтобы одеть такую футболку, даже будучи кумом?!Призываю коллег не ходить на каналы "Newsone" и "112", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8501
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Штош, котікі…
Подивився виступ Зеленського
Якщо стисло:
- телеміст це погано
- всі піаряться
- це все під вибори
- Підпалите студію NewsOne - з росії знімуть санкції
- Саме тому протестувальників буду жорстко зупиняти за спроби радикальних дій
- А щодо тих, хто планує провести телеміст, то Зеленський також жорстко відреагував! Він закликав журналістів NewsOne усвідомити, що вони не власність медведчука… і всьо…
Тобто ще раз:
Протестувальникам - тільки спробуйте жорстко двіжанути і вас запресують поліцейські
Медведчуківським ватажурнам - ну, как вам нє стидно…
Denis Pyatigorets
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Така вже вдача. Аби платили.
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Show is must go on....
«Телеканал «Россия 1» пригласил украинских и российских участников телемоста «Надо поговорить» в студию канала в Москве, передает ТАСС.
«Со своей стороны приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия 1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!"» - подчеркнули в пресс-службе ВГТРК
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Очень жаль, что 90% россиян никогда не увидят и не услышат страстное обращение журналиста грузинского телеканала к их лидеру, но у украинцев есть шанс повторить это на телемосту: давайте поговорим. Это будет прекрасный шанс чтобы все россияне услышали, все мышебратья
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Хех! Їм якщо і покажуть то в запису, відкоректовану версію.
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Не будьте наївні.
Там 1001 запобіжний засіб, проти виголошення думки опонентом, починаючи з тупо вимикання мікрофону аж до хорового виття ансамблю пропагандонів імені Скабєєвої...
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Там же в записи будет "как прекрасен этот мир"
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Против одного Вовки Украина устояла.
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим. Деваться некуда.
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А у порохобота только одна программа работает или одна извилина...,..,
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насколько конченным нужно быть, чтобы одеть такую футболку, даже будучи кумом?!Призываю коллег не ходить на каналы "Newsone" и "112", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8501
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Она в вечернем платье, он черт-те в чем.
Даже очень большие деньги не сделают из лузера человека.
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Як на мене, то пара кацапських гиндиків. Призываю коллег не ходить на каналы "Newsone" и "112", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8566
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Тiльки на п'ятий і прямий. Тільки хардкор! Призываю коллег не ходить на каналы "Newsone" и "112", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5850

Призываю коллег не ходить на каналы "Newsone" и "112", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 1564
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Гівнюк звичайний... Я пам'ятаю, як він з москви відгукувався про Майдан...
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Ну, не розумiв Гоно тодi ще за ким перемога буде. Але ж вчасно перевбувся. Призываю коллег не ходить на каналы "Newsone" и "112", - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5507
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Призываю коллег не ходить на каналы "Newsone" и "112", - Ирина Геращенко/ наоборот, надо ходить, ходить на каналы "Newsone" и "112"-опровергают Ирину Геращенко слуги народа Коломойского.
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А отобрать у сепаров лицензию Ирка не предложила..
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А зачем,соратник тогда исключит ее из партии пес
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Штош, котікі…
Подивився виступ Зеленського
Якщо стисло:
- телеміст це погано
- всі піаряться
- це все під вибори
- Підпалите студію NewsOne - з росії знімуть санкції
- Саме тому протестувальників буду жорстко зупиняти за спроби радикальних дій
- А щодо тих, хто планує провести телеміст, то Зеленський також жорстко відреагував! Він закликав журналістів NewsOne усвідомити, що вони не власність медведчука… і всьо…
Тобто ще раз:
Протестувальникам - тільки спробуйте жорстко двіжанути і вас запресують поліцейські
Медведчуківським ватажурнам - ну, как вам нє стидно…
Denis Pyatigorets
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вазелина не интересует проросийский реванш - это для него своё, идейно близкое, тем более поможет продавать "Сваты" в рашку и выводить деньги в офшоры.
Вазелин засуетился из-за "пиархода"(слова шмаркли!) медведчука, и угрозы потерять голоса той проросийской шелупони в составе 72%, которая ненавидит всё украинское и хочет вернуться в рашку.
Именно угроза потери голосов проросийской части зебилов и уход их "под медведчука" после телемоста и испугала вазелина и его Ко-манду......
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вот и проверте своих коллег на предмет патриотизма.
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Yevgen Zinchenko‏ @YevgenZinchenko 6 год.6 годин тому

Щодо "телемоста".

Ми маємо оцінювати не зубожіння душ та мізків російських пропагандонів.

Не їхнє лицемірство та злочини.

Ми маємо говорити про відсутність душ та мізків у так званих "журналістів" newsone.

Ці відверті вороги України живуть поруч з нами.

У Києві.
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Главное, чтоб ваши ПСЫ туда не ходили. С них и начинайте, целомудренные вы наши.
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Вместо того, чтобы забить студии нормальными людьми, делают всё, чтобы толпы уродов впаривали населению про-рашисткую уйню. Тупая, недальновидная и пораженческая политика. На всех каналах нужно пропагандировать наши ценности, одновременно наводя порядок, через соответствующие службы, с держателями этих каналов. Абы, что ляпнуть, типа патриотическое. Вы не власть, а тупые попы гапоны. Из-за вашей тупости, уже столько прогавили, что мама, не горюй. А пагаварить - это пожалста, а дело делать, то то пусть Зе делает.
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Парниша,успокойся!Твой Зе сегодня такую хрень устроил,что еще сам не понял ее последствия и для себя(да хрен с ним),и для страны.Оно сегодня дало согласие на КАПИТУЛЯЦИЮ.Не поняли?Объясняю.Оно призвало провести встречу в новом формате.На первый взгляд круто.Но если подумать ,то тупость несусветная.Много санкций введены за НЕ ВЫПОЛНЕНИЕ МИНСКОГО процесса.А то,что он предложил это новый процесс с новыми участниками.Вы еще рассчитываетеина макарона и ангелу?Зря.События в ПАСЕ показали,они за бабло,а не за справедливость.О чем говорил путлер и трампом?А хрен его знает.А если добазарились,тогда что?Тогда сделают этого парнишку на раз-два.А почему бы и нет,если оно само на рожон лезет.
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Да,да, откажутся.Это кто откажется Путинская газовая принцесса?Или Толя - надлишковый?Я уже не говорю о "вещем" олеге.Депутата его партии выгнали,в лучших традициях рос.пропагандонов,с передачи как ПАРШИВУЮ овцу и что,что-то изменилось?Да не хрена.А лучший друг игоря - димон,так тот вообще у медведчука на подработке,вместе с лесей.Ходили,ходят и будут ходить.Думаю сегодня и прийдут.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПризываю коллег не ходить на каналы "Newsone" и "112", - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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