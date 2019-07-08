 Призываю коллег не ходить на каналы "Newsone" и "112", - Ирина Геращенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".
"Я счастлива, что нахожусь в "черных списках" этих телеканалов и ни разу не получала от них приглашение на эфиры. Считаю это знаком качества ... А тут сидят те, кто рассказывает до сих пор о Порошенко, а сами всю прошлую неделю провели в эфире этих телеканалов - лидеры и лидерки некоторых фракций, которые не вылезают из этих каналов. И нам здесь рассказывают, как нам надо жить", - подчеркнула она.
Обращаясь к политикам, народный депутат отметила: "Докажите не словом, а делом, что для вас что-то значат ценности. Не ходите на эти телеканалы".
Также политик акцентировала, что кроме бойкота этих телеканалов, должна быть четкая реакция тех служб, которые за это отвечают.
"Сегодня должно быть решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Они не имеют права вновь занимать импотентную позицию ... Хочу напомнить, что после прошлой недели, когда здесь мы подняли вопрос о невыдаче Нацсоветом лицензии радиостанции "Армия ФМ" - такая лицензия была получена. Это означает, что Нацсовет иногда слушает позицию Верховной Рады", - резюмировала Геращенко.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".
Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".
«Телеканал «Россия 1» пригласил украинских и российских участников телемоста «Надо поговорить» в студию канала в Москве, передает ТАСС.
«Со своей стороны приглашаем российских и украинских участников 12 июля, в пятницу, в студию телеканала "Россия 1" в Москве. Потому что убеждены: "Надо поговорить!"» - подчеркнули в пресс-службе ВГТРК.»
Там 1001 запобіжний засіб, проти виголошення думки опонентом, починаючи з тупо вимикання мікрофону аж до хорового виття ансамблю пропагандонів імені Скабєєвої...
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим. Деваться некуда.
Даже очень большие деньги не сделают из лузера человека.
Подивився виступ Зеленського
Якщо стисло:
- телеміст це погано
- всі піаряться
- це все під вибори
- Підпалите студію NewsOne - з росії знімуть санкції
- Саме тому протестувальників буду жорстко зупиняти за спроби радикальних дій
- А щодо тих, хто планує провести телеміст, то Зеленський також жорстко відреагував! Він закликав журналістів NewsOne усвідомити, що вони не власність медведчука… і всьо…
Тобто ще раз:
Протестувальникам - тільки спробуйте жорстко двіжанути і вас запресують поліцейські
Медведчуківським ватажурнам - ну, как вам нє стидно…
Denis Pyatigorets
Вазелин засуетился из-за "пиархода"(слова шмаркли!) медведчука, и угрозы потерять голоса той проросийской шелупони в составе 72%, которая ненавидит всё украинское и хочет вернуться в рашку.
Именно угроза потери голосов проросийской части зебилов и уход их "под медведчука" после телемоста и испугала вазелина и его Ко-манду......
Yevgen Zinchenko @YevgenZinchenko 6 год.6 годин тому
Щодо "телемоста".
Ми маємо оцінювати не зубожіння душ та мізків російських пропагандонів.
Не їхнє лицемірство та злочини.
Ми маємо говорити про відсутність душ та мізків у так званих "журналістів" newsone.
Ці відверті вороги України живуть поруч з нами.
У Києві.