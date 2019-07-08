 Призываю коллег не ходить на каналы "Newsone" и "112", - Ирина Геращенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"Я счастлива, что нахожусь в "черных списках" этих телеканалов и ни разу не получала от них приглашение на эфиры. Считаю это знаком качества ... А тут сидят те, кто рассказывает до сих пор о Порошенко, а сами всю прошлую неделю провели в эфире этих телеканалов - лидеры и лидерки некоторых фракций, которые не вылезают из этих каналов. И нам здесь рассказывают, как нам надо жить", - подчеркнула она.

Обращаясь к политикам, народный депутат отметила: "Докажите не словом, а делом, что для вас что-то значат ценности. Не ходите на эти телеканалы".

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Также политик акцентировала, что кроме бойкота этих телеканалов, должна быть четкая реакция тех служб, которые за это отвечают.

"Сегодня должно быть решение Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Они не имеют права вновь занимать импотентную позицию ... Хочу напомнить, что после прошлой недели, когда здесь мы подняли вопрос о невыдаче Нацсоветом лицензии радиостанции "Армия ФМ" - такая лицензия была получена. Это означает, что Нацсовет иногда слушает позицию Верховной Рады", - резюмировала Геращенко.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия24" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".