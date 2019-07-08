 "Единая Россия" предлагает запретить поставку вина и минеральной воды из Грузии, причина - "русофобские настроения"

Об этом заявил журналистам глава фракции, вице-спикер российского парламента Сергей Неверов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".

"Мы видим, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, это подвергает опасности граждан России. Мы видим, как разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов, останавливают наших туристов, срывают георгиевские ленточки", - сказал Неверов.

По его мнению, запрет поставок вина и воды, а также денежных переводов необходим "в связи с тем, что те недружественные действия, которые сегодня предпринимаются в отношении граждан РФ, должны иметь адекватную оценку". "Сегодня мы на Совете этот вопрос поднимем, чтобы выйти на палату с таким решением. Думаю, коллеги из других фракций это решение поддержат", - заключил он.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с сегодняшнего дня по решению Путина полностью прекращено авиасообщение между Москвой и Тбилиси.

Россия объявила, что с 8 июня прекращает полеты своих самолетов в Грузию и запрещает грузинской авиации летать на территории России. Кроме того, Путин поручил правительству вернуть на родину всех россиян, которые сейчас находятся в Грузии. Российские туроператоры перестали продавать туры в Грузию.

Кроме того, Роспотребнадзор внезапно обнаружил ухудшение качества грузинского алкоголя, поставляемого в Россию с 2014 по 2018 годы.

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В Грузии несколько кафе подняли цены для отдыхающих из РФ. А крупнейшая в стране сеть кинотеатров перестала показывать фильмы на русском языке.

Ведущий авторской программы на грузинском телеканале "Рустави-2" Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, обозвав его "моржовой пи#дой".