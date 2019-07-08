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Все про:вино (98) Грузия (3595) запрет (1349) Россия (73250) денежные переводы (6) вода (275)

 "Единая Россия" предлагает запретить поставку вина и минеральной воды из Грузии, причина - "русофобские настроения"

Фракция "Единая Россия" в Госдуме РФ поднимет на Совете палаты вопросы о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также о запрете денежных переводов в эту страну.

Об этом заявил журналистам глава фракции, вице-спикер российского парламента Сергей Неверов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".

"Мы видим, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, это подвергает опасности граждан России. Мы видим, как разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов, останавливают наших туристов, срывают георгиевские ленточки", - сказал Неверов.

По его мнению, запрет поставок вина и воды, а также денежных переводов необходим "в связи с тем, что те недружественные действия, которые сегодня предпринимаются в отношении граждан РФ, должны иметь адекватную оценку". "Сегодня мы на Совете этот вопрос поднимем, чтобы выйти на палату с таким решением. Думаю, коллеги из других фракций это решение поддержат", - заключил он.

Также на Цензор.НЕТ: "Путин, п#зда ты моржовая, вонючий оккупант" - грузинское телевидение обратилось к Кремлю. ВИДЕО

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с сегодняшнего дня по решению Путина полностью прекращено авиасообщение между Москвой и Тбилиси.

Россия объявила, что с 8 июня прекращает полеты своих самолетов в Грузию и запрещает грузинской авиации летать на территории России. Кроме того, Путин поручил правительству вернуть на родину всех россиян, которые сейчас находятся в Грузии. Российские туроператоры перестали продавать туры в Грузию.

Кроме того, Роспотребнадзор внезапно обнаружил ухудшение качества грузинского алкоголя, поставляемого в Россию с 2014 по 2018 годы.

Читайте на Цензор.НЕТ: "У нас нет возможности работать, а журналисты находятся в опасности", - в Грузии канал приостановил вещание после матерного обращения к Путину

В Грузии несколько кафе подняли цены для отдыхающих из РФ. А крупнейшая в стране сеть кинотеатров перестала показывать фильмы на русском языке.

Ведущий авторской программы на грузинском телеканале "Рустави-2" Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, обозвав его "моржовой пи#дой".

Источник: https://censor.net.ua/n3136326
 
 
 Топ комментарии
 
оно и понятно, из Енисея вода гораздо полезней, а шмурдяк из гнилых яблок, гораздо вкуснее "Единая Россия" предлагает запретить поставку вина и минеральной воды из Грузии, причина - "русофобские настроения" - Цензор.НЕТ 4802
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У россиян нет денег на подорожавшее грузинское вино - будут пить более дешовое краснодарское.
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Бояру они пить будут и стеклоомывайку. Вот такой будет ответ на эту русафобию.
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То есть убийство грузин и захват территорий это нормально? Мышебратья?
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Во классная идея, а то что-то грузинские вина у нас сильно подорожали. Доллар падает, а цена вина растет. Ну куда это годится? А так грузинам некуда будет вино девать и оно у нас подешевеет. ))
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Наша песня хороша - начинай с начала.
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оно и понятно, из Енисея вода гораздо полезней, а шмурдяк из гнилых яблок, гораздо вкуснее "Единая Россия" предлагает запретить поставку вина и минеральной воды из Грузии, причина - "русофобские настроения" - Цензор.НЕТ 4802
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Если нищие так п...й в свою богатую рашу,ты чего, мразюка,хлеб украинский ешь
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Правильное решение!!!
Пусть руссаки употребляют боярку и воду из масквы-реки!!!
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а как же традиционная причина - "низкое качество" ?
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Смена приоритетов. Теперь если качество низкое, но без русофобии этой, то можно и нужно+ даже полезно.
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А зачем им хорошее грузинское вино,боярышник лучше !!!!
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Тоже ничего,если боярышник закончится))
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По последним статистическим данным 50% расиських ,хотел написать женщин,рука не поднялась, самок проститутки у кавказцев, такая вот статистика, свинособака
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Боря, это ты на российских говносайтах нашел такую статистику? 10% женщин детородного возраста - это 1,2 млн. (всего 12 млн в Украине).
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Раша не тем лечится и не то пьет - все у них намного проще и дешевле ...
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Ну зачем же на правду обижаться, не нужно, хотя нет, он обычное маленькое сопливое *****
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Азера і вірмени потирають руки. Ну і білоруські вина до білоруських креветок. Куди ж без них. "Единая Россия" предлагает запретить поставку вина и минеральной воды из Грузии, причина - "русофобские настроения" - Цензор.НЕТ 5543
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Молдова тоже в предвкушении. Не зря премьер-министр Молдовы в РФ приехала.
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5-ю часть Грузии отгрызли и никак не успокоятся гадить.
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Нужно всю мировую продукцию, которую поставляют в РФию, клеймить изображением Габуния!
Пусть запрещают.
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Когда Турция сбила военный самолет РФ, Кремль издал указ, который воплотился в жизнь, а именно ЗВЕРСКОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ТОМАТОВ, ДРУГИХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ , привезенных из Турции, а тут такое- ждем с нетерпением как начнут свалки поливать Грузинским вином..
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Смывать Боржоми в кремлевских сортирах запасы Саперави))))
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Украина должна назвать улицу, на которой находится посольство РФ, улицей Габуния. Ну, или Рустави-2.🎈🎈🎈
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Ага- в Харькове , вместо проспекта Жукова..
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Только бояра...пальмовое масло...вода из под крана...и песни в кокошниках под балалайку!)))
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Ну что уж вы так сударь, опять же ягель, рабостный субботник по сбору валежника, не страна,а просто рай
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Вот удивляюсь, оказывается в РФ все есть, и грузинские вина-воды и украинские конфеты. Это как понимать.?
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Есть прослойка чИлавеков которые до конца не верят Хутину)))
Короче...ВРАГИ НАРОДА!))) По простому...

Нужно с ними как при Сралине! Пожеще...
Нашли шоколадку Рошен? 10 строгача!
Бутылку Алазанской долины? 20 с конфискацией!
Сыр бри? На поселение на Колыму без права переписки!))))

Разбаловал Пу своих ХОЛОПОВ...
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Вот из за этого и падает духовность на Раисе!!!
Твердой руки не хватает узким людям...
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А ти есть у вас товары из РФ?
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Понимаешь....все дело в славной Беларуси...
У вас растет все,абсолютно...и тихоокеанские креветки,и тропические фрукты,у вас в теплицах даже грузинские вина на одних грядках с украинскими конфетами произрастают.
Да у вас Лукашенко нужно дать премию Мичурина,пожизненно))))
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Как там у Шнура в песне--Если в башне *******,то хоть *****,хоть не *****)))
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Ничего страшного для Грузии,--Франция с Италией ждут,вино,грузинское--что там "бургундия","шампания"---грузинское подавай. В России грузинское вино мешают красным боярышником для удешевления и привлечения)))))--- чтобы унюхать родной запах и дегустатор не нужен--всё равно ни черта не понимают.
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Сотрудница жены едет к свекрови в Саратов...
Из пожеланий...Максимально затарится...КОНФЕТАМИ И ШОКОЛАДОМ!!!)))))))
РОШЕНКАМИ!!!!!))))))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Единая Россия" предлагает запретить поставку вина и минеральной воды из Грузии, причина - "русофобские настроения"
 
 
 
 
 
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