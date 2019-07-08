 "Единая Россия" предлагает запретить поставку вина и минеральной воды из Грузии, причина - "русофобские настроения"

Об этом заявил журналистам глава фракции, вице-спикер российского парламента Сергей Неверов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство "ТАСС".
"Мы видим, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, это подвергает опасности граждан России. Мы видим, как разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов, останавливают наших туристов, срывают георгиевские ленточки", - сказал Неверов.
По его мнению, запрет поставок вина и воды, а также денежных переводов необходим "в связи с тем, что те недружественные действия, которые сегодня предпринимаются в отношении граждан РФ, должны иметь адекватную оценку". "Сегодня мы на Совете этот вопрос поднимем, чтобы выйти на палату с таким решением. Думаю, коллеги из других фракций это решение поддержат", - заключил он.
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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, с сегодняшнего дня по решению Путина полностью прекращено авиасообщение между Москвой и Тбилиси.
Россия объявила, что с 8 июня прекращает полеты своих самолетов в Грузию и запрещает грузинской авиации летать на территории России. Кроме того, Путин поручил правительству вернуть на родину всех россиян, которые сейчас находятся в Грузии. Российские туроператоры перестали продавать туры в Грузию.
Кроме того, Роспотребнадзор внезапно обнаружил ухудшение качества грузинского алкоголя, поставляемого в Россию с 2014 по 2018 годы.
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В Грузии несколько кафе подняли цены для отдыхающих из РФ. А крупнейшая в стране сеть кинотеатров перестала показывать фильмы на русском языке.
Ведущий авторской программы на грузинском телеканале "Рустави-2" Георгий Габуния на русском языке обратился к президенту России Владимиру Путину, обозвав его "моржовой пи#дой".
Пусть руссаки употребляют боярку и воду из масквы-реки!!!
Пусть запрещают.
Короче...ВРАГИ НАРОДА!))) По простому...
Нужно с ними как при Сралине! Пожеще...
Нашли шоколадку Рошен? 10 строгача!
Бутылку Алазанской долины? 20 с конфискацией!
Сыр бри? На поселение на Колыму без права переписки!))))
Разбаловал Пу своих ХОЛОПОВ...
Твердой руки не хватает узким людям...
У вас растет все,абсолютно...и тихоокеанские креветки,и тропические фрукты,у вас в теплицах даже грузинские вина на одних грядках с украинскими конфетами произрастают.
Да у вас Лукашенко нужно дать премию Мичурина,пожизненно))))
Из пожеланий...Максимально затарится...КОНФЕТАМИ И ШОКОЛАДОМ!!!)))))))
РОШЕНКАМИ!!!!!))))))