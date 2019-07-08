 Важно для репутации Украины, чтобы парламентские выборы прошли прозрачно, - Туск

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Мы все в Европе были поражены тем, какие были стандарты на предыдущих выборах в Украине. Они были конкурентными, а также свободными, честными и профессионально организованными. Я думаю, это одно из самых мощных достижений Украины", - отметил евродепутат.

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Дональд Туск убежден, что следующие парламентские выборы будут проведены так же.

"Это очень важно для вашей репутации, и я знаю, что всегда переходный период - это не самое простое время в нашей политической жизни, но для репутации важно, чтобы он также происходил в соответствии с самыми высокими стандартами. Могу вам пообещать, что в любом случае всегда я буду вас поддерживать", - подытожил президент Евросовета.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск 7 июля в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетили Станицу Луганскую и прошли более чем на полкилометра за нулевую позицию ВСУ вглубь зоны разведения войск.

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