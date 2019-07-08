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 Политика Украины
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 Важно для репутации Украины, чтобы парламентские выборы прошли прозрачно, - Туск

Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что выборы в Раду должны пройти так же прозрачно, как и президентские.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Факты.

"Мы все в Европе были поражены тем, какие были стандарты на предыдущих выборах в Украине. Они были конкурентными, а также свободными, честными и профессионально организованными. Я думаю, это одно из самых мощных достижений Украины", - отметил евродепутат.

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Дональд Туск убежден, что следующие парламентские выборы будут проведены так же.

"Это очень важно для вашей репутации, и я знаю, что всегда переходный период - это не самое простое время в нашей политической жизни, но для репутации важно, чтобы он также происходил в соответствии с самыми высокими стандартами. Могу вам пообещать, что в любом случае всегда я буду вас поддерживать", - подытожил президент Евросовета.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и глава Европейского совета Дональд Туск 7 июля в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетили Станицу Луганскую и прошли более чем на полкилометра за нулевую позицию ВСУ вглубь зоны разведения войск.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136325
 
   
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Важнее, что бы пролетел хряк-мародер и всякие жопоблоки пропутинские.
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а я вот не верю результатам предыдущих выборов. Судя о кандидатах на сегодня, о нарушениях в регистрации и вседозволенности, то и сомнения имеют место.
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за репутацию будут платить, или отделаются только одной говорильней? Важно для репутации Украины, чтобы парламентские выборы прошли прозрачно, - Туск - Цензор.НЕТ 268
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВажно для репутации Украины, чтобы парламентские выборы прошли прозрачно, - Туск
 
 
 
 
 
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