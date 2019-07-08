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 Общество
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Все про:жилье (625) мошенничество (739) Варченко Ольга (35) ГБР (405)

 ГБР разоблачило банду "черных риелторов", в которой состоял судья Соломенского районного суда

Госбюро расследований накрыло банду "черных риелторов", в которой состояли два столичных адвоката, нотариус и судья Соломенского районного суда Киева.

Об этом сообщает первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Следователи установили, что в течение 2016-2018 года они (члены банды "черных риелторов". - Ред.) подыскивали недвижимость и другое ценное имущество, принадлежавшее умершим киевлянам, а потом подделывали документы с целю всем этим завладеть. В фокусе интереса злоумышленников оказались несколько квартир в центре и престижных районах столицы, а также деньги на депозитных счетах", - пишет Варченко в своем посте.

Если бы "черным риелторам" удалось довести дело до конца, они получили бы 5,6 миллиона гривен выгоды. Однако следователи ГБР оперативно сработали и разоблачили аферу.

Также в ГБР сообщили, что досудебное расследование по этому делу завершено, а материалы следствия переданы на ознакомление стороне защиты. По двум фигурантам дела – одному из адвокатов и его супруге следователи открыли отдельное производство, так как они бросились в бега. Сейчас они объявлены в розыск.

ГБР разоблачило банду черных риелторов, в которой состоял судья Соломенского районного суда 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3136324
 
 
 Топ комментарии
 
По классическому (украинскому) сюжету в банде, кроме судьи, должен быть (обязательно) еще прокурор, мент, нотариус и какой-нибудь депутат!
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За небольшую сумму,вам оформят,что угодно,и на кого угодно,все это называется жидовское болото...
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Это только "капля в море" этих ублюдков упырей, расплодившихся при Петренко за 5 лет по всей Украине. Разоблачать и разоблачать ещё. Главное садить с полными конфискациями и под ТВ картинку из суда, а потом и камеры на зоне.
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Ага. А до Порошенки не было ни коррупции, ни черных риэлторов и даже солнце всетило светлее, да?
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узбагойся...у тебя уже маничка и истерика на Порошенко.
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и, почему зелебобиков ,так плющит от пороха?)
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Если бы не Порох --то не было бы Зедебила ГБР разоблачило банду "черных риелторов", в которой состоял судья Соломенского районного суда - Цензор.НЕТ 976
а не было бы Зедебила... ГБР разоблачило банду "черных риелторов", в которой состоял судья Соломенского районного суда - Цензор.НЕТ 2030 то не было бы и их... его Слуг.... ГБР разоблачило банду "черных риелторов", в которой состоял судья Соломенского районного суда - Цензор.НЕТ 7816
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какостаф, а чому пеціні задроти під кожною новиною виводять свої висери в жоп?)))
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Ну, інститути чорних ріелторів і чорних нотаріусів у нас функціонують безперешкодно і успішно.
А тепер до них офіційно додались ще й чорні судді.
Цікаво, конкретно цей (ця) чорний (-а) суддя буде й далі здійснювати кривосуддя ім'ям України?
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За небольшую сумму,вам оформят,что угодно,и на кого угодно,все это называется жидовское болото...
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По классическому (украинскому) сюжету в банде, кроме судьи, должен быть (обязательно) еще прокурор, мент, нотариус и какой-нибудь депутат!
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Дык в этом суде уже хз сколько лет мурыжат одно очевидное дело о воровстве в ментовских структурах.
Всем, кроме судей все понятно, а приговора все нет.
Тянется ещё с времён Януковича
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ГБР разоблачило банду "черных риелторов", в которой состоял судья Соломенского районного суда
а,сколько ещё таких подонков занимают кабинеты и выносят решения именем украины???(
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Вот это ОПГ в законченном виде! При савке было аналогично.Одинокие бабушки мёрли,менты подбирали себе квартиры и хозяев садили.Тогда это тоже был бизнес или порнография.За прописку менты молодых девушек могли иметь и в хвости в гриву,за подселёнку или отдельную вторичную( умерших,посаженных) брали деньги или одаривали квартирами одновременно нескольких любовниц.Я Харьков имею ввиду.
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Бутусов, курва!!! Тебе по хорошому прошу - зроби можливість вибору мови при попаданні на сайт, або, що логічніше, першочергове завантаження зроби українською!!! Дістало але переключатися...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГБР разоблачило банду "черных риелторов", в которой состоял судья Соломенского районного суда
 
 
 
 
 
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