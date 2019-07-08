 ГБР разоблачило банду "черных риелторов", в которой состоял судья Соломенского районного суда

Об этом сообщает первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Следователи установили, что в течение 2016-2018 года они (члены банды "черных риелторов". - Ред.) подыскивали недвижимость и другое ценное имущество, принадлежавшее умершим киевлянам, а потом подделывали документы с целю всем этим завладеть. В фокусе интереса злоумышленников оказались несколько квартир в центре и престижных районах столицы, а также деньги на депозитных счетах", - пишет Варченко в своем посте.
Если бы "черным риелторам" удалось довести дело до конца, они получили бы 5,6 миллиона гривен выгоды. Однако следователи ГБР оперативно сработали и разоблачили аферу.
Также в ГБР сообщили, что досудебное расследование по этому делу завершено, а материалы следствия переданы на ознакомление стороне защиты. По двум фигурантам дела – одному из адвокатов и его супруге следователи открыли отдельное производство, так как они бросились в бега. Сейчас они объявлены в розыск.
а не было бы Зедебила... то не было бы и их... его Слуг....
А тепер до них офіційно додались ще й чорні судді.
Цікаво, конкретно цей (ця) чорний (-а) суддя буде й далі здійснювати кривосуддя ім'ям України?
Всем, кроме судей все понятно, а приговора все нет.
Тянется ещё с времён Януковича
а,сколько ещё таких подонков занимают кабинеты и выносят решения именем украины???(