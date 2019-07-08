EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия
  836  19
Все про:медицина (1817) ранение (2150) Донбасс (18886) волонтеры (1907)

 На Донбассе получил взрывное ранение медик-волонтер

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе 8 июля получил ранение медик-волонтер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook операции Объединенных сил.

Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новотроицкое.

"8 июля около пяти часов утра получил взрывное ранение волонтер-медик, гражданин Украины 1995 года рождения", - говорится в сообщении.

Указано, что военные медики одной из частей из состава ООС оказали пострадавшему гражданскому коллеге-волонтеру необходимую медицинскую помощь и подготовили его к дальнейшей транспортировке в больницу.

"На место происшествия прибыли врачи из города Волноваха, которые и доставили пострадавшего в травматическое отделение местной больницы. Впоследствии, мужчину вертолетом эвакуировали в Областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова в город Днепр", - сказано в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отведенные с линии столкновения подразделения оккупантов заняты муштрой, - Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3136322
 
 
 Топ комментарии
 
Ничего святого у этих сипаров нету. И Зе! еще с ними хочет о чом-то расговаривать и силы разводить???
 показать весь комментарий
 
Мог бы хоть под этой новостью не кривляться.
 показать весь комментарий
 
Слушая, классная методичка у вас седни, у тя на все первым есть комент. Кто старший на смене? Когда я тя смена заканчивается. )))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Ничего святого у этих сипаров нету. И Зе! еще с ними хочет о чом-то расговаривать и силы разводить???
 показать весь комментарий
 
 
Слушая, классная методичка у вас седни, у тя на все первым есть комент. Кто старший на смене? Когда я тя смена заканчивается. )))
 показать весь комментарий
 
 
забавно что по вазелину кацапы не стреляли - свои же люди..
А по медикам ВСУ - не стесняются, особенно после запрета клоуна на ответные действия...
 показать весь комментарий
 
 
Дык по хряку-мародеру то же никогда не стреляли. Прикинь? Но такое чмо как ты этому факту никогда не возмущалось. Двойные стандарты у лахтоольгинских тролей?
 показать весь комментарий
 
 
помнится, вчера зебилы орали что "Порох на фронт не ездил".. а сегодня кацап кирпичев всю ольгинскую методичку в утиль слил.. Браво, кацап! На Донбасі дістав вибухове поранення медик-волонтер - Цензор.НЕТ 5645
 показать весь комментарий
 
 
Тогда ты опять лоханулось. Это не по адресу. Пиши зебилам ... и вчера. Бу-га-га.
 показать весь комментарий
 
понятно, зебил бу-га-га кирпичев". Ждешь писем от главрача) На Донбасі дістав вибухове поранення медик-волонтер - Цензор.НЕТ 5056
 показать весь комментарий
 
Печальбеда. Молодой медик, мне жалко молодых, у них еще все впереди, а тут такое.
 показать весь комментарий
 
Мог бы хоть под этой новостью не кривляться.
 показать весь комментарий
 
 
кацап кирпичев не мог не отложить в этой ветке свои кирпичи с насмешками про раненного медика ВСУ...
 показать весь комментарий
 
 
он еще и комми На Донбасі дістав вибухове поранення медик-волонтер - Цензор.НЕТ 4149
из красной жёппы так и лезет русский мирок.
 показать весь комментарий
 
 
ну, раз комми - то это однозначно у кирпичева шизофрения, медицина тут бессильна - его спасет только отсидка в ГУЛАГе На Донбасі дістав вибухове поранення медик-волонтер - Цензор.НЕТ 8233.. Но это не факт))
 показать весь комментарий
 
 
А в чем насмешка? Ааа, это у вас такой способ дискредитации коментов. Понятно. Это ты наверное старший на смене? Ну тогда я тя переоценил, лоханулось ты однако. Бу-га-га.
 показать весь комментарий
 
 
какие-то тупейшие отмазки у кацапа кирпичева... скрепы кацапа кирпичева вытеснили у него весь мозг, с заменой оного на "буга-га"..
И теперь кирпичев, как немецкая порноактирса, за 11.80 готов принять везде и в любой позе На Донбасі дістав вибухове поранення медик-волонтер - Цензор.НЕТ 5894
 показать весь комментарий
 
Тупое. Ты само то поняло, что пернуло? Сделай паузу, тебе сейчас не прет.
 показать весь комментарий
 
не плачь и не обижайся на правду, порноактираса за 11,80)
На Донбасі дістав вибухове поранення медик-волонтер - Цензор.НЕТ 2193
 показать весь комментарий
 
Какой-то коломойскобот пару дней назад выдумал какой-то ураповод, что наши солдаты отомстили за гибель медиков. Но правда вскрывается. Нифига вы не отомстили. Технологии брехни те же, что у Коломойского с его десять тысяч за ополченца.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Донбассе получил взрывное ранение медик-волонтер
 
 
 
 
 
 вверх