 На Донбассе получил взрывное ранение медик-волонтер

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook операции Объединенных сил.
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новотроицкое.
"8 июля около пяти часов утра получил взрывное ранение волонтер-медик, гражданин Украины 1995 года рождения", - говорится в сообщении.
Указано, что военные медики одной из частей из состава ООС оказали пострадавшему гражданскому коллеге-волонтеру необходимую медицинскую помощь и подготовили его к дальнейшей транспортировке в больницу.
"На место происшествия прибыли врачи из города Волноваха, которые и доставили пострадавшего в травматическое отделение местной больницы. Впоследствии, мужчину вертолетом эвакуировали в Областную клиническую больницу им. И. И. Мечникова в город Днепр", - сказано в сообщении.
А по медикам ВСУ - не стесняются, особенно после запрета клоуна на ответные действия...
из красной жёппы так и лезет русский мирок.
И теперь кирпичев, как немецкая порноактирса, за 11.80 готов принять везде и в любой позе