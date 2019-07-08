 Суд над Ефремовым продолжится в Старобельске, - Сарган

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.
"Суд остается в Старобельске, однако адвокаты пытаются вырвать его (Ефремова. - Ред.) из СИЗО решением Конституционного суда, который мы продолжаем "благодарить" за заботу о госизменниках и террористах", - написала она.
Ранее адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что дело Ефремова передадут в Киев.
Как сообщалось ранее, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.
Ефремова содержат в СИЗО в Старобельске.
Напоминание для других.
А как по мне,за то,что люди работали в копанках за кусок хлеба ему светит срок.
Своего рода возбуждение ненависти трудящихся к власти.
Так само з кернесом,бо в один день у всіх прокурорів раптово якась болячка приключилась.
Те самк із штепою,а коли судили торнадівців за розкриття контрабанди,то всі працювали прокурори і судді злагоджено і вироки зварганили швиденько