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Все про:Ефремов (1525) суд (22284) Сарган (361)

 Суд над Ефремовым продолжится в Старобельске, - Сарган

Экс-главу фракции Партии регионов Александра Ефремова, которого обвиняют в государственной измене, продолжат судить в Старобельске.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд остается в Старобельске, однако адвокаты пытаются вырвать его (Ефремова. - Ред.) из СИЗО решением Конституционного суда, который мы продолжаем "благодарить" за заботу о госизменниках и террористах", - написала она.

Ранее адвокат Ефремова Александр Мельников сообщил, что дело Ефремова передадут в Киев.

Как сообщалось ранее, Ефремова задержали в июле 2016 года в аэропорту "Борисполь". В январе 2017 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова, которого обвиняют в организации захвата террористами здания Луганской облгосадминистрации; в пособничестве в захвате здания Управления СБУ в Луганской области; в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины; в организационном содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР"; государственной измене.

Ефремова содержат в СИЗО в Старобельске.

Суд над Ефремовым продолжится в Старобельске, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136321
 
 
 Топ комментарии
 
Пять лет петюниному куму оказалось мало, чтобы посадить этого сепара.
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Чим ця дурепа пишається.Що пять років тягнуть справу і ніяк вироку ніхто не дочекається.
Так само з кернесом,бо в один день у всіх прокурорів раптово якась болячка приключилась.
Те самк із штепою,а коли судили торнадівців за розкриття контрабанди,то всі працювали прокурори і судді злагоджено і вироки зварганили швиденько
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Там же его и отпустят, потомучто Зе!, как и русские, своих не бросает!!!
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Не повторяйся. Что творческий кризис? Ты вже такое писало 2 раза, а значит это спам. Я тебя заспамил. Гы.
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До выборов должны успеть отпустить
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Телевизор разрушат мозг : https://youtu.be/bnye5FlhxBA
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что то из красномордого какого то нельсона манделу сделапи, никто не сидит, один этот идиот только под следствием находится, может потому, что рожа у него красная, как у индейца? Суд над Ефремовым продолжится в Старобельске, - Сарган - Цензор.НЕТ 6555 Такая себе жертва апартеида. Суд над Ефремовым продолжится в Старобельске, - Сарган - Цензор.НЕТ 5492
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это рыги его в жертву принесли, одного-единственного, не считая штепу, а сами все на свободе
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Такая себе жертва апартеида.

Напоминание для других.
А как по мне,за то,что люди работали в копанках за кусок хлеба ему светит срок.
Своего рода возбуждение ненависти трудящихся к власти.Суд над Ефремовым продолжится в Старобельске, - Сарган - Цензор.НЕТ 3224
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Пять лет петюниному куму оказалось мало, чтобы посадить этого сепара.
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Чим ця дурепа пишається.Що пять років тягнуть справу і ніяк вироку ніхто не дочекається.
Так само з кернесом,бо в один день у всіх прокурорів раптово якась болячка приключилась.
Те самк із штепою,а коли судили торнадівців за розкриття контрабанди,то всі працювали прокурори і судді злагоджено і вироки зварганили швиденько
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Три года дело о госизмене Ефремова не движется. Если доказательств нет, надо выпускать человека, и платить ему нехилую компенсацию. Лимонов десять в евриках.
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Что то какая то странная возня вокруг этого Ефремова, тут на свободе п"доры похлеще его ошиваются а компетентные органы только смутную озабоченность проявляют.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСуд над Ефремовым продолжится в Старобельске, - Сарган
 
 
 
 
 
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