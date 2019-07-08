 Налоговая милиция Винницкой области добилась возмещения в бюджет более 2,2 млн грн неуплаченных налогов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
Так, в рамках уголовного производства было установлено, что в течение 2016 - 2018 годов служебные лица одного из областных предприятий, деятельность которого связана с предоставлением рекламных услуг, использовали информационную базу данных предприятия-нерезидента, за что платили соответствующее вознаграждение (роялти), однако при этом не платили налог с доходов, полученных нерезидентом, с источником их происхождения из Украины.
Таким образом фигуранты уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 2,2 млн грн.
Благодаря принятым в ходе следствия мерам нанесенные государству убытки возмещены в полном объеме в сумме более 2,2 млн грн.
Сейчас судом решается вопрос об освобождении должностных лиц указанного предприятия от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.