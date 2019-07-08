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Все про:депутат (2667) залог (344) СИЗО (1078) суд (22284) финансирование (1334) Донецкая область (4302)

 Подозреваемый в финансировании терроризма депутат Донецкой ОГА вышел из СИЗО

Депутат Донецкого областного совета, которого подозревают в финансировании терроризма, внес залог и вышел из СИЗО.

Об этом сообщает "Вільне радіо", передает Цензор.НЕТ.

По решению суда, депутат должен был провести в СИЗО 2 месяца или внести залог в размере 768 400 грн.

Пресс-секретарь прокурора Донецкой области Анастасия Медведева сообщила изданию, что подозреваемый нашел деньги и больше не находится под стражей.

"Подозреваемый по делу ныне один. Он уже внес залог за себя", - рассказала Медведева.

Ранее сообщалось, что Октябрьский суд Мариуполя взял под стражу с возможностью залога депутата Донецкого облсовета, который фигурирует в деле финансирования боевиков.

"Установлено, что с марта 2018 года 47-летний депутат по предварительному сговору с другими лицами организовали схему поставки продукции для угольной и горно-шахтной промышленности, произведенной одним из украинских предприятий, на временно оккупированную территорию Донецкой области через территорию Российской Федерации", – рассказала Медведева.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136316
 
 
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сейчас фраза "украл-выпил- в тюрьму!", является анахронизмом, романтика совсем в другом - это "украл - выпил - откупился"
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до весны он не дотянет его осенью уберут
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лучше финансировать американских шахтером, чем своих бывших соотечественников
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https://www.youtube.com/watch?v=9jAFWtlCC68

надо было пьяному сыночку не обстреливать города по приказу нацистов.. и без приказа
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Сейчас по списку от зе команды пойдет в раду...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПодозреваемый в финансировании терроризма депутат Донецкой ОГА вышел из СИЗО
 
 
 
 
 
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