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 Политика Украины
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Все про:НБУ (4460) Сологуб (4)

 "Его как не было, так и нет", - замглавы Нацбанка Сологуб о политическом давлении

В Национальном банке сообщают, что высшее политическое руководство государства не осуществляет политического давления на деятельность учреждения.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается политического давления, измеряемого в телефонных звонках и e-мейлах, то оно не изменилось: его как не было, так и нет, по большому счету. А даже если оно и будет, то никак ни на мое решение, ни на решение моих коллег, не повлияет", - заверил Сологуб.

Также он отметил, что Национальный банк технократически независим.

"Конечно, мы учитываем политический цикл как фактор влияния на рынок при принятии решений, но речь точно не о звонках", - отметил глава Нацбанка.

Напомним, что во время избирательной кампании Владимир Зеленский заявлял о необходимости проведения аудита Нацбанка и принятия кадровых решений по итогам этого аудита.

Впоследствии член команды кандидата в президенты Владимира Зеленского экс-министр финансов Александр Данилюк заявил, что не видит необходимости проведения какого-либо дополнительного аудита Национального банка Украины.

Глава Национального банка Украины назначен в марте 2018 года. Срок действия его полномочий в соответствии с законодательством, составляет семь лет, то есть должен завершиться в 2025 году.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136312
 
 
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Гады они, святый доляр опустили. Все мои сбережения обесценились. Даешь доляр по 40!!! )))
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Это враг народа - у него зубы белые и ровные !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Его как не было, так и нет", - замглавы Нацбанка Сологуб о политическом давлении
 
 
 
 
 
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