 Климпуш-Цинцадзе обвинила Гройсмана в ее исключении из делегации на саммит Украина-ЕС. У премьера напомнили, что состав делегации формирует президент. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Согласно сообщению, вице-премьера остановила охрана, ее около 40 минут "искали в списках", и не пропустили на мероприятие.
"Это первый случай в истории, когда профильный вице-премьер, который отвечает за весь спектр европейской интеграции, не присутствует на подобном мероприятии. Хотя все документы, которые там будут рассматриваться, перед этим готовились лично мной и правительственным офисом", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Политик считает, что ее могли исключить по решению премьер-министра Владимира Гройсмана.
"У меня есть все основания считать, что кулуарные консультации провел премьер Гройсман, и решил исключить меня из делегации, так как в предварительном списке я была", - сказала она.
"Я считаю, что премьер не заинтересован в дальнейшейм реальном сближении с ЕС, а новая команда ОПУ не успела разобраться в процедуре подготовки документов, деклараций. В результате они становятся заложниками мелких игр", - сказала Климпуш-Цинцазе.
В свою очередь, пресс-секретарь премьера Владимира Гройсмана Василий Рябчук отмечает, что состав делегации на саммит Украина-ЕС формирует президент, а не глава правительства, и что обвинения со стороны вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе в адрес премьера носят политический характер в предвыборный период.
"По поводу заявления вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе. Очень странно, что профильный чиновник не знает: состав делегации на саммит Украина - ЕС формирует президент, а не премьер-министр. Поэтому ее слова выглядят не более, чем политической игрой кандидата в народные депутаты от партии Петра Порошенко с сомнительной целью набрать дополнительные баллы", - написал Рябчук на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.
┈┈┈┈┈┈┈▏▕┈┈LIKE┈┈
┈┈┈┈┈┈┈▏▕▂▂▂┈┈┈
▂▂▂▂▂▂╱┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▉▉▉▉▉┈┈┈▕▂▂▂▏┈┈
▔▔▔▔▔▔╲▂▕▂▂▂▏┈┈
Хотя сам факт того, что зебилы выступают ПРОТИВ сближения с ЕС И США - красноречив...
как и ники тех, кто лайкнул мокшанину никанору
Можно сказать по этому поводу только: "Хоботов! Это мелко! "
вице-премьер по вопросам европейской интеграции
🤣🤣🤣
🤣🤣
Поведение Порошенко и всей его армии порохоботов после проигрыша на президентских выборах очень хорошо описывается моделью умирания, которую американский психолог Элизабет Кюблер-Росс изложила ровно 50 лет назад.
https://is.gd/Ok1DKc
Какая стадия счас????
🤣🤣🤣
Вам виднее.. И шо он вам сказал??
Медицина бессильна??!
Надеюсь, своими дурками , ты будешь Нас долго
удивлять... Без Вас будет скучно..
😁
а кто же еще ?
Це називається рейдерством.
"Это первый случай в истории, когда профильный вице-премьер, который отвечает за весь спектр европейской интеграции, не присутствует на подобном мероприятии. Хотя все документы, которые там будут рассматриваться, перед этим готовились лично мной и правительственным офисом", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Источник: https://censor.net.ua/v3136308
І поводити себе порядно.
Якщо нового преЗедента ( як він сам себе називав в рекламі ) хтось не влаштовує, то потрібно замінити невгодних на інших. А не витворяти казна що.
Поки чиновник не відсторонений, виконав свою роботу, він має бути присутнім на форумі, який він же безпосередньо і готував.
Склад делегації від України затверджували в Офісі преЗедента.
Можливо із тим самим планом.
Як можна побачити із тексту, вона звернулась до Гройсмана із питанням чому її не виявилось в списках. Він відповів, що це відповідальність офісу преЗедента.
В будь-якому випадку, ця історія не пройде повз увагу європейськіх гостей і не додасть балів новій команді.
В спиках її не було і тут вона сказала правду.
Чудова версія чудового спікера Гройсмана. 😎.
Вони з Пєсковим часом не родичі?