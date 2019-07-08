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 Экономика
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Все про:энергетика (1100) Плачков (11) Энергорынок (8)

 Реформа рынка электроэнергии по масштабам превзошла все реформы в экономике за годы независимости, - Плачков

Реформа энергетического рынка является самой масштабной из всех реформ в экономике за годы независимости Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи Иван Плачков в своем блоге для "Левого берега", анализируя запуск нового рынка электроэнергии с 1 июля.

"Скептицизм относительно профессионализма реформаторов, боязнь возможных непрогнозируемых тарифных всплесков, наконец, тотальное разочарование не трансформировались и рынок заработал. Коллапс в первую, самую сложную декаду, тоже не состоялся. Зато, реформа рынка электроэнергии в Украине по своим масштабам, по моему видению, превзошла все реформы в экономическом секторе страны за годы независимости", - написал Плачков.
Эксперт констатировал, что украинская энергетика перешла к рыночным отношениям почти филигранно, в чем большая заслуга отечественных энергетиков.

"Сегодня можно констатировать факт, что в Украине создана работающая биржа электроэнергии. А это является бесспорным доказательством перевода украинской электроэнергетики на рельсы рыночных отношений! Электроэнергетический комплекс Украины перешел на современный, максимально объективный уровень взаимоотношений на рынке электроэнергии, что отвечает высоким мировым стандартам", - подчеркнул Плачков.
Он также не исключил, что со временем могут проявиться некоторые недостатки функционирования нового рынка, но выразил уверенность в способности специалистов их преодолеть.

"Некоторые недостатки, откровенное противостояние, которые могут проявиться со временем на рынке электроэнергии, не должны стать факторами прекращения реформ в электроэнергетике. Накопленный за последние годы профессиональный опыт дает уверенность - барьеры будут преодолены. Ключ к тому, что так и произойдет, лежит в плоскости профессионального понимания, что другого пути у Украины нет - доказано опытом других успешных стран", - прогнозирует Плачков.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Законом Украины "О рынке электрической энергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутрисуточный рынок, балансирующий рынок. Запуск нового рынка электроэнергии - это обязательства Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июля заявил, что новый рынок электроэнергии функционирует успешно, и цена на электроэнергию не выросла. А также подчеркнул, что энергорынок с 1 июля работает в пределах тех предохранителей и ценовых ограничений, которые были созданы решениями правительства и отраслевого регулятора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НКРЭКУ планирует в ближайшее время снизить тариф Укрэнерго, - Плачков

Источник: https://censor.net.ua/n3136304
 
   
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Рыжий гудок потирает руки и срочно открывает два новых офшора
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прокричал и о5 закрылся у себя в палате Реформа рынка электроэнергии по масштабам превзошла все реформы в экономике за годы независимости, - Плачков - Цензор.НЕТ 8400
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прокричал и о5 закрылся у себя в палате Реформа рынка электроэнергии по масштабам превзошла все реформы в экономике за годы независимости, - Плачков - Цензор.НЕТ 8400
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интересно, больному никанору снова санитары пайку урезали - и оно "ноту ТАСС" проорало.. Реформа ринку електроенергії за масштабами перевершила всі реформи в економіці за роки незалежності, - Плачков - Цензор.НЕТ 3982
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Уявляю, як монополісти обчистять наші кишені. Масштабно і грандіозно.
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Кстати да, изменение финансовых потоков можно наблюдать на курсе гривни.
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наблюдать нужно после выборов, а не во время, когда куча олигархов завозят миллиарды долларов, чтобы "купить гречкой" "мудрий але бідний нарід".
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Портнов рассказывает Коломойскому о являющемуся к нему "голосе"

https://youtu.be/Ut2U0oVzhU8
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Рыжий гудок потирает руки и срочно открывает два новых офшора
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Реформа рынка электроэнергии по масштабам превзошла все реформы в экономике за годы независимости, - Плачков/слава Зеленскому, понизителю?снизителю? тарифов!
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Плачьковати , напевно, будемо, нє?
😂😂
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это тот плачков чьи руки крали все вместо рук ющенко?
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Это не полный рынок. А только его часть. Его надо развивать дальше.....
Нук... и в свете последних наблюдений можно констатировать ..еще одно бесспорное утверждение!!!..... на Марсе присутствуют НЕСМЕТНЫЕ залежи угля, нефти и газа. Увы такова специфика жизнедеятельности маленьких зеленых идиотов.
Так что...как вам новый рынок? Ну что, зеленожопые..ПОДВИНЕТЕСЬ?????
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ссуться зебилы, боятся правды о "хоби вазелина"
Реформа ринку електроенергії за масштабами перевершила всі реформи в економіці за роки незалежності, - Плачков - Цензор.НЕТ 9360
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Они же хотят, как на паРашке - одна партия и никакой критики...
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ТОЛЬКО ПОТРЕБИТЕЛЮ ОТ ЭТОГО НИ ХОЛОДНО НИ ЖАРКО ХВЫШИВАНОЧНЫЕ СРЕДНЕВИКОВЫЕ ******...
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Ахрінєть реформа. "Продати" всі державні потужності задарма рудій гниді і ще пару шаромижникам і триндіти про ринок.
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покупать с правой руки рыжего или с левой теперь называется -Энергорынок!
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единственная удавшаяся реформа украины, это реформа сми по промывки мозгов
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А ничерта не произошло. Просто прокладки будут перепродовать от оптовиков. Зарегаться на бирже даже не смог.
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Ну, все... Это, видимо, жопа... Субсидии уже не помогут... Сматывайте провода.
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я в этом мало что понимаю. но звучит как то зловеще. не к добру все это..
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Европейская рыночная модель предполагает почасовую оплату. Это нужны новые счетчики и новое программное обеспечение. И это НЕ ВЫГОДНО владельцам облэнерго и т.п.
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Правильно ТАРИФЫ ВЫРОСЛИ - ЗНАЧИТ РЕФОРМА УСПЕШНА! А ТО КАК ЖЕ! КОГДА У НАС БЫЛО ПО ДРУГОМУ!! А то что люди разбегаются то кого это волнует , вернее тех кого должно заботить они то же уже давно подготовили запасные аэродромы, а проблемы негров шерифы не волнуют!! ДАЕШЬ БОЛЬШЕ РЕФОРМ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ! ЕСТЬ ЕЩЕ УКРАИНЦЫ ЕЩЕ НЕ ВСЕ ЗДРЫСНУЛИ! А РАЗ ЕСТЬ ЗНАЧИТ ЧТО ТО ЕДЯТ ЗНАЧИТ ЕСТЬ БАБЛО ЗНАЧИТ МОЖНО ДЕЛАТЬ РЕФОРМЫ!!
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Так а де в нас з 1 липня виросли тарифи?
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По масштабам дойки населения и вывода бабла в рошено-ахметовские офшоры, таки превзошла.
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Только Ахметову разрешено стричь население за счет "зеленого тарифа", который ему в несколько раз из бюджета покрывают... Населению зарабатывать на зеленом тарифе, запрещено. Стричь население на Роттердаме + а потом, продавать в Молдову и Венгрию электричество дешевле чем в самой Украине... А теперь вот мы через прокладки, с гордостью уже покупаем обратно из венгрии электрику, которую ахмет туда продал с роттердама + дешевле чем продает в Украине. Превзошла? Сколько раз превзошла? Во всем мире таких 144 реформ не было.

Реформа ринку електроенергії за масштабами перевершила всі реформи в економіці за роки незалежності, - Плачков - Цензор.НЕТ 4246
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаРеформа рынка электроэнергии по масштабам превзошла все реформы в экономике за годы независимости, - Плачков
 
 
 
 
 
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