EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия
  2136  2
Все про:Минобороны (5805) Донбасс (18886) Праута (15) операция Объединенных сил (1379)

 Отведенные с линии столкновения подразделения оккупантов заняты муштрой, - Минобороны

Российско-оккупационные войска усилили тренировку артиллеристов и танкистов на временно оккупированных территориях Донбасса

Об этом свидетельствуют данные главного управления разведки Минобороны, заявил на брифинге представитель министерства Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе в отдельных районах вблизи линии соприкосновения выросло количество тренировок дежурных огневых средств артиллерии и бронированных групп быстрого реагирования. К тренировкам привлекался личный состав артиллерийских, минометных и танковых подразделений, которые согласно договоренностям были отведены от переднего края", - сказал Праута.

По данным Минобороны, при этом оккупанты разворачивали дополнительные пункты управления огнем артиллерийских систем.

"На полигонах российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей возросла интенсивность мероприятий боевой подготовки артиллерийских и танковых подразделений, которым для проведения учебных стрельб увеличены лимиты использования боеприпасов", - добавил Праута.

Читайте на Цензор.НЕТ: Хомчак о разведении войск в Станице Луганской: Никакой "зрады" нет

Напомним, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Его фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

2 июля в Минобороны сообщили, что в районе Станицы Луганской после заявления боевиков о выводе своих сил остаются группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.

Также на Цензор.НЕТ: Жители Донбасса попали в ловушку российской войны, гуманитарные последствия катастрофичны, - Туск по итогам визита в Станицу Луганскую

Источник: https://censor.net.ua/n3136301
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Подвезли свежую муштру - 3 цистерны. Отведенные с линии столкновения подразделения оккупантов заняты муштрой, - Минобороны - Цензор.НЕТ 760
 показать весь комментарий
 
Посилені тренування терористів свідчать про підготовку війни а не миру, тому поки Президент готується до чергових мирних ініціатив, армія має готуватись до чергової активізації бойових дій, бо будь який мир це лише тимчасове припинення вогню яке закінчуєтсья черговим загостренням на фронтах! На жаль міноборони та Генштаб ЗСУ в повному коматозі і не проводить військові реформи, не вводять систему автоматизованого управління військами, не будують супутникову систему військового зв'язку, не створюють нові війська БПЛА, не проводять переозброєння армії та посилення її вогневої потужності та точності! Хомчак поки що нічим не відрізняється від Муженка - нуль ініціативи, занятий якимись поточними питаннями і не є генератором нових ідей та підходів, не є джерелом реформ в армії! А це означає що це ще не останній раз Хомчак городами вибирався з оточення!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОтведенные с линии столкновения подразделения оккупантов заняты муштрой, - Минобороны
 
 
 
 
 
 вверх