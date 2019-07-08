 Отведенные с линии столкновения подразделения оккупантов заняты муштрой, - Минобороны

Об этом свидетельствуют данные главного управления разведки Минобороны, заявил на брифинге представитель министерства Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.

"На прошлой неделе в отдельных районах вблизи линии соприкосновения выросло количество тренировок дежурных огневых средств артиллерии и бронированных групп быстрого реагирования. К тренировкам привлекался личный состав артиллерийских, минометных и танковых подразделений, которые согласно договоренностям были отведены от переднего края", - сказал Праута.

По данным Минобороны, при этом оккупанты разворачивали дополнительные пункты управления огнем артиллерийских систем.

"На полигонах российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей возросла интенсивность мероприятий боевой подготовки артиллерийских и танковых подразделений, которым для проведения учебных стрельб увеличены лимиты использования боеприпасов", - добавил Праута.

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Напомним, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня. Его фиксировали представители Мониторинговой миссии ОБСЕ.

2 июля в Минобороны сообщили, что в районе Станицы Луганской после заявления боевиков о выводе своих сил остаются группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.

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