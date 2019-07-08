 Покупка Медведчуком четырех телеканалов - спецоперация Кремля на деньги "Газпрома", - Ляшко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", об этом заявил Олег Ляшко на заседании Согласительного совета ВР.

Виновным в этом политик считает Порошенко.

"Сегодня Порошенко заявляет, что он против реванша Кремля. На самом деле, он отец этого реванша! Не у Порошенко ли кум Путина Медведчук 5 лет представлял Украину в Минске? Не у Порошенко ли Медведчук занимался контрабандой газа и всеми другими торговыми операциями, включая нефтепродукты? Не у Порошенко ли Медведчук скупил 4 информационных канала - NewsOne, 112, Zik и "Прямой"? И надо быть наивными, чтобы верить, что он их купил за свои деньги. Покупка информационных каналов в Украине - это разработанная в Кремле операция спецслужб за деньги ФСБ и "Газпрома". И Медведчук - исполнитель этой спецоперации, которая ставит своей целью подрыв страны изнутри", - отметил Ляшко.

Лидер РПЛ привел примеры того, что Медведчук диктует информационную политику на своих каналах в угоду Москве.

"На прошлой неделе я выступил с парламентской трибуны, где вспомнил о Медведчуке. Тут же мне и моим коллегам, в частности, Линьку, отменили все приглашения на его телеканалы - три эфира на NewsOne и 112. И мне передали весточку, чтобы я связался с Медведчуком и договорился с ним. О чем я договариваться с кумом Путина? Та не о чем! Я знаю, среди журналистов этих каналов есть много честных, профессиональных, достойных людей. Прекратите быть марионетками Кремля в информационной войне против Украины, которую Путин проводит через Медведчука. Не ждите, пока мы вас придем и вынесем. Вспомните о своей чести и совести!", - обратился к журналистам народный депутат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ляшко-Зеленскому: Если президент не отличает мирных граждан от боевиков, у него точно "дефект". ВИДЕО

Ляшко требует от Зеленского сделать то, что не сделал Порошенко - немедленно собрать членов СНБО и положить конец планам Кремля.

"Мы голосовали за то, чтобы наложить санкции и запретить любым связанным с Россией лицам владеть информационными каналами в Украине. Почему Порошенко этого не сделал? Потому что он на пару с Медведчуком покупал эти каналы. Я требую от Зеленского выполнить то, что должен сделать президент - защитить Украину. Надо немедленно собрать членов СНБО и принять решение, в соответствии с обращением украинского парламента, по диверсионных агентах в Украине, которые действуют под названием NewsOne, 112, Zik и "Прямой". Если у Путина пройдет эта спецоперация по уничтожению Украины изнутри, это означает, что в Украине нет власти, нет президента. И если Зеленский не положит этому конец - это сделают украинские патриоты, которые заменят власть и наведут порядок в информационном пространстве", - подчеркнул Ляшко.

Также лидер РПЛ обратился к украинцам с предупреждением, что в новый парламент пытается пролезть пятая колонна Кремля, цель которой - отменить закон о языке, принять особый статус для Донбасса, легализовать террористов и вернуть Украину в лоно России. Ляшко заверил, что его команда не даст этого сделать.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я хожу туда, куда приглашают", - Билецкий о том, почему появляется в эфире телеканалов Медведчука. ВИДЕО