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 Политика Украины
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 Покупка Медведчуком четырех телеканалов - спецоперация Кремля на деньги "Газпрома", - Ляшко

Постепенный захват кумом Путина Виктором Медведчуком информационного пространства в Украине и пропаганда дружбы с Россией на его 4 каналах - это разработанная в Кремле операция спецслужб за деньги ФСБ и "Газпрома".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор", об этом заявил Олег Ляшко на заседании Согласительного совета ВР.

Виновным в этом политик считает Порошенко.

"Сегодня Порошенко заявляет, что он против реванша Кремля. На самом деле, он отец этого реванша! Не у Порошенко ли кум Путина Медведчук 5 лет представлял Украину в Минске? Не у Порошенко ли Медведчук занимался контрабандой газа и всеми другими торговыми операциями, включая нефтепродукты? Не у Порошенко ли Медведчук скупил 4 информационных канала - NewsOne, 112, Zik и "Прямой"? И надо быть наивными, чтобы верить, что он их купил за свои деньги. Покупка информационных каналов в Украине - это разработанная в Кремле операция спецслужб за деньги ФСБ и "Газпрома". И Медведчук - исполнитель этой спецоперации, которая ставит своей целью подрыв страны изнутри", - отметил Ляшко.

Лидер РПЛ привел примеры того, что Медведчук диктует информационную политику на своих каналах в угоду Москве.

"На прошлой неделе я выступил с парламентской трибуны, где вспомнил о Медведчуке. Тут же мне и моим коллегам, в частности, Линьку, отменили все приглашения на его телеканалы - три эфира на NewsOne и 112. И мне передали весточку, чтобы я связался с Медведчуком и договорился с ним. О чем я договариваться с кумом Путина? Та не о чем! Я знаю, среди журналистов этих каналов есть много честных, профессиональных, достойных людей. Прекратите быть марионетками Кремля в информационной войне против Украины, которую Путин проводит через Медведчука. Не ждите, пока мы вас придем и вынесем. Вспомните о своей чести и совести!", - обратился к журналистам народный депутат.

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Ляшко требует от Зеленского сделать то, что не сделал Порошенко - немедленно собрать членов СНБО и положить конец планам Кремля.

"Мы голосовали за то, чтобы наложить санкции и запретить любым связанным с Россией лицам владеть информационными каналами в Украине. Почему Порошенко этого не сделал? Потому что он на пару с Медведчуком покупал эти каналы. Я требую от Зеленского выполнить то, что должен сделать президент - защитить Украину. Надо немедленно собрать членов СНБО и принять решение, в соответствии с обращением украинского парламента, по диверсионных агентах в Украине, которые действуют под названием NewsOne, 112, Zik и "Прямой". Если у Путина пройдет эта спецоперация по уничтожению Украины изнутри, это означает, что в Украине нет власти, нет президента. И если Зеленский не положит этому конец - это сделают украинские патриоты, которые заменят власть и наведут порядок в информационном пространстве", - подчеркнул Ляшко.

Также лидер РПЛ обратился к украинцам с предупреждением, что в новый парламент пытается пролезть пятая колонна Кремля, цель которой - отменить закон о языке, принять особый статус для Донбасса, легализовать террористов и вернуть Украину в лоно России. Ляшко заверил, что его команда не даст этого сделать.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136300
 
   
 Топ комментарии
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Покупка Ляшко Ахметовым - это... Хотя о чем это я?
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т.е. тебе нравится мертвечина московская?
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ВВЕЛИ БЫ В РАДЕ СТАТЬЮ УК СОТРУДНИЧАЛ С КУМОМ ПУТИНА БУДЕШЬ РАССТРЕЛЯН ТЫ ЖУРНАЛИСТ ПРОСТИТУТКА.... А МЕРТВЕЧУКУ ВСЕГО 25 ЛЕТ ЗОНЫ... ОН С ДЕНЬГАМИ ЕМУ ПОЛОЖЕНО посмотрел бы как сам Витька облигация бигал с канала на канал студия звуковая аппартаная улица.. хер бы набигався... пока будут проститутки так и будет... а будут знать что перешел за порог и привет смерть... никто бы и не пошел на работу......к Мертвечуку..НИКТО...
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Вже і Ляшко при дєлє. Наче не міг раніше взяти вила у руки тай піти в приміщення телеканалу розбиратися із зрадою.
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Он знает...сам является таким проектом. .Только Ахметовским...
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Ахметов на деле оказался большим патриотом, чем разпиаренный каломоев
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Если Зебил опять будет по-еврейски молчать в тряпочку, то тогда националисты пусть сносят к х.....м всю эту Мертвечуковскую п....ю. Думаю, что Зебил на этом кризисе очень много потеряет своего рейтинга.
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Подозрительно: националисты действуют как-то избирательно...
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Ваше желание еще раз пнуть попередника на чем только можно понятно. То, что вы до сих пор воюете не с Путиным, а с Порошенко - настолько очевидно, настолько бросается в глаза, что это уже даже не прилично.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
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Автор Порошенко - Последний из ПИ.........сов. Классика 3000 летия.
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шлюшко разорвал порохосвина в клочья, пойдет свидетелем по делу Щукина Покупка Медведчуком четырех телеканалов - спецоперация Кремля на деньги "Газпрома", - Ляшко - Цензор.НЕТ 6286
Свидетель, что вы можете сказать по делу Щукина? - Всё!! - Свидетель вы знакомы с Щукиным? - Нет!! - Так, что вы можете тогда сказать по его делу? - Всё!!! (с) Покупка Медведчуком четырех телеканалов - спецоперация Кремля на деньги "Газпрома", - Ляшко - Цензор.НЕТ 6286
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я вообще не понимаю, откуда у зубожилых лохов время смотреть телевизор! клянусь-ни разу не смотрел все перечисленные каналы, понятия не имею чьи они, и что на них показывают. есть JVC 1993 чистая Япония диагональ сантиметров 70, внутренняя антенна, один канал-Интер. когда приходят в гости родственники советские пенсионеры, стягиваю со второго этажа и включаю. без ТВ ломка.
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А я 10 лет назад отдал два телевизора и с тех пор даже дискавери не смотрел
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у кого свербить, у зельцмана или гондана?
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Да на всех фото они рядом Хотя скорее это смотрящий что бы сорванец от себя лично не напринемал решений
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Верить п-ру последнее дело! Сегодня он одно, завтра другое, послезавтра третье, а в обед четвертое. Все решает тот кто ему деньги дает.
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да ну?и летал он напрямую в Москву 5 лет на деньги газпрома и с разрешения газпрома,ну канешн
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ЛЯШКО ПРАВИЛЬНО ДЕЛАЕТ ЕГО ЭЛЕКТОРАТ - ИЗБИРАТЕЛИ ПАРАШЕНКО Покупка Медведчуком четырех телеканалов - спецоперация Кремля на деньги "Газпрома", - Ляшко - Цензор.НЕТ 7213

КРИТИКУЯ ПАРАШЕНКО В ЕГО СТИЛЕ ОН ОТБИРАЕТ ЕГО ЭЛЕКТОРАТ.
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интересно,как будут сливаться порохоботы после ареста Порошенко,тихо и без звука или громко воняя?
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Порошенко и майдановцы,когда пришли к власти, и Россия начала войну сотрудничали со всеми прежними политическими противниками и это было абсолютно правильным решением. Как бы мы могли организовать сопротивление России, .если бы майдановцы не сотрудничали с рыговско-коммунистической ВР? Эта ВР приняла важнейшие решения. Сотрудничали и с олигархами в руках которых была вся экономика насчет оборонки,волонтерства и т.д. Когда имеешь такого врага ,как Россия надо было мобилизовать все силы страны, что и делалось. А теперь эти популисты, которые все тогда попрятались по теплым местечкам обвиняют Порошенко,который организовывал сопротивление страны и народа подлому врагу!
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Решена судьба кума продажного кремлёвского холуя и кума фашиста )(уйла Мертвечука в партийном списке кандидатов "Слуги народа" под 22-й номером А.Холодов он не будет исключен из этой антиукраинской политсилы из-за родственных связей с Иудой Мертвечуком. Об этом на пресс-конференции заявил глава этой партии ЗЕбилов украинофоб Д.Разумков. Так,он сообщал, что Холодов является только кумом сепаратистки О.Марченко но не знаком с сепаратистом Мертвечуком. Также он подчеркнул, что подобная информация не должна становиться поводом для того, чтобы человека хоть и сепаратиста исключали из партийного списка. И он отметил, что теперь партия уже не имеет права исключать кандидата, так как все сроки для этого уже истекли. Что же теперь чётко и ясно какая антиукраинская зараза хочет пролезть в парламент от партии украинонофобов " слуг и как оказалось не украинского народа а сепаратистов, террористов , коллаборационистов....продажной пятой колоны кремля в Украине. Ранее директор Социологической группы "Рейтинг" А.Антипович заявил, что у президентской партии "Слуга якобы Украинского народа" фиксируется небольшое падение рейтинга. Дай Бог чтобы это падение более значительное но только не в пользу откровенно продажных кремлёвских холуёв этих лютых врагов Украины бандитов эксрыгоАналов из шоблы сбежавшего В паРашу Иуды -ЗЭКА которые замаскировались под " жоппозиционную плотформу и жыття сепаратистов". А в пользу всего спектра ,националистических патриотических просто всех - всех проукраинских партий.
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ляшко вспомни друга медведчука, порошенко.
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Это потому Порошенко взял кума медведчука себе в список под №22?
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Вот так посмотришь на Зеленского и Ляшко и понимаешь , что не всякий гей - ********.
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Как ни странно, но Ляшко все сказал по делу. А Порошенко должен надолго сесть в тюрьму
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В этот раз олежка был осторожен и решил не обращать внимания на сидящего по правую руку агента кремля вилкула.
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Круто! В стилі Ляшко,головне своєчасно гавкнути,або звести лобами де кого. І що дивно, ні разу за це не відповів. Правда морду часто били...
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ляшко не проходной , а красиво излогат собака.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПокупка Медведчуком четырех телеканалов - спецоперация Кремля на деньги "Газпрома", - Ляшко
 
 
 
 
 
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