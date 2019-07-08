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 Политика Украины
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Все про:суд (22284) Народный фронт (1305) Newsone (22)

 НФ выиграл суд у канала Медведчука NewsOne

Шевченковский районный суд Киева отказал в полном объеме в удовлетворении иска телеканала NewsOne к руководителю фракции "Народный фронт" Максиму Бурбаку и политической партии "Народный фронт".

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

Телеканал NewsOne потребовал в суде опровергнуть информацию, опубликованную на сайте "Украинская правда" под заголовком: "БПП и "Народный фронт" требуют очистить украинские СМИ от "пятой колонны". Руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета 3 сентября 2018 года заявил, что Виктор Медведчук был включен в Трехстороннюю контактную группу по требованию Путина.

По его словам, Медведчук вместе с Андреем Портновым являются представителями "пятой колонны" в Украине и готовят реванш Путина. "Деятельность вражеской пятой колонны... Андрей Портнов, Виктор Медведчук... давно ли вы слышали эти фамилии? Кум Путина Медведчук раздает интервью и вместе с главным юристом Януковича Портновым покупает и контролирует телеканал. Так готовится реванш Путина в Украине", – заявлял Максим Бурбак. "Более того, Медведчук, прикрываясь своим участием в Трехсторонней контактной группе по освобождению заложников, единственный в Украине имеет право летать в Россию, чтобы за чаем получать советы от Путина по подготовке этого реванша", – добавил представитель "Народного фронта".

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Максим Бурбак подчеркнул, что Служба безопасности должна провести расследование деятельности Медведчука и "предоставить обществу и парламенту полную и объективную информацию относительно государственной деятельности агента КГБ с псевдонимом Соколовский.

Шевченковский районный суд, рассмотрев доводы сторон, отказал в полном объеме в удовлетворении искового заявления телеканала NewsOne о защите деловой репутации.

Источник: https://censor.net.ua/n3136299
 
   
 Топ комментарии
 
Ця, без сумніву, приємна новина викликає і викликатиме криві посмішки, кпини і відверту жовч лише у рвзношерстної публіки п'ятої колони. Бо лише їм не подобається, коли медведчуківсько-портновські структури програють у суді. Насправді не має значення, хто ці структури прокатав, має значення лише те, що легкого і тихого реваншу, як вони сподівалися, не буде.
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Лапшу вже давно розвісили слуги урода на чолі з коломойським та разумковим.
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в сортах лайна не розбираюсь.. шо НФ, шо NEWSONE - вороги українців
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одно говно что-то выиграло у другого
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Шота в ямі вігрібної забродило..
Бульбашки..
Лапшу вішають лохорату ....
😁
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Лапшу вже давно розвісили слуги урода на чолі з коломойським та разумковим.
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Тримай вилочку її знімати, хрюкотанчику!
🍴
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Не турбуйся про мене. Залиш собі. Я до "хозяйственного мыла" ніякого відношення не маю.
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Ця, без сумніву, приємна новина викликає і викликатиме криві посмішки, кпини і відверту жовч лише у рвзношерстної публіки п'ятої колони. Бо лише їм не подобається, коли медведчуківсько-портновські структури програють у суді. Насправді не має значення, хто ці структури прокатав, має значення лише те, що легкого і тихого реваншу, як вони сподівалися, не буде.
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в сортах лайна не розбираюсь.. шо НФ, шо NEWSONE - вороги українців
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У зв'язку з шаленою активністю Мертвечука, його треба ізолювати від ЗМІ.
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Я вообще удивляюсь, почему медведку до сих пор не грохнули.
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наверное потому, что он не ездит в общественном транспорте и машину как Шеремет, возле дома на ночь не ставит НФ выиграл суд у канала Медведчука NewsOne - Цензор.НЕТ 3522
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О патриоты вдруг до выборов ну пусть помочат друг друга
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Во теперь понимаете как работают наши суды?.Выступил сегодня Зеленский, осудил в промові Медведчука и канал Ньюс Ван и сразу адекватное решение суда)
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Нужно сказать большое спасибо шоколаднику за то, что вытянул из-под исподней этого монстра-украинофоба.
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Зєбіли не пам'ятають навіть що було вчора: звідки їм згадати, що медведчук із т.зв. "українським вибором" нікуди не ховався з 2012 року; ніхто його нізвідки не "витягав", він разом із посіпакою портновим створив такі законодавчі умови, що законним шляхом його знешкодити практично неможливо - тому і без жодного остраху стирчить в Україні. Але під час правління "шоколадника" він не сидів тихо і не відсвічував: активничати почав, коли стало зрозуміло, що основну частину українського електорату успішно обдурено, і Порошенко на другий президентський термін не проходить. Зєбіли, вітання: саме ви зробили це разом!
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Дуже своєчасне рішення і по темі.
Маючи таке рішення і нові факти необхідно звертатись до суду і позбавляти власників ліцензії.
Націоналізувати частоти, і віддати їх для вісника Верховної Ради.
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ПАБЄДА!!! Не дали себе засудити! А шоп тако канал взяти за ґалоґєни??? То нє?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНФ выиграл суд у канала Медведчука NewsOne
 
 
 
 
 
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