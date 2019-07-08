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 Политика Украины
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Все про:Туск (485) Евросоюз (12511)

 В Брюсселе на меня смотрели, как на проукраинского маньяка. Но не все удалось. Простите меня, друзья. Вы можете всегда на меня рассчитывать, - Туск

Глава Евросовета пообещал, что останется другом и союзником Украины и после того, как оставит свою должность.

Глава Евросовета Дональд Туск извинился за то, что ему не удалось сделать все задуманное для Украины, и пообещал всегда оставаться ее другом. Об этом он заявил сегодня в Киеве на совместном с премьер-министром Владимиром Гройсманом брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Туск отметил, что в Брюсселе некоторые смотрели на него, "как на проукраинского маньяка".

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"Не раз мне это говорили просто в глаза. Честно говоря, я очень горжусь этим эпитетом. Вы можете всегда на меня рассчитывать", - сказал он.

По его словам, Евросоюз должен гордиться и быть благодарным за то, что у него такой партнер, как Украина. Он подчеркнул, что делал все возможное, чтобы ускорить процесс интеграции Украины в Европу.

"Не все удалось. Не всегда я был таким эффективным, как хотел. Простите меня, друзья. Но у нас также много причин быть довольными. И вам, украинцам, точно не за что чувствовать стыд", - сказал дипломат.

Источник: https://censor.net.ua/n3136298
 
   
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Вы-хороший маньяк, дай вам Бог здоровья.
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Довгого вам політичного життя. А євробюргерам ще отримати путінську абаку в с.аку.
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Назначить Туска министром иностранных дел ... Украины!!!!
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Просто Европа забыла кто такой Гитлер...да и Сталин тоже. Це сумно.
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Приятный еврочиновник и слова его совершенно искренние. Жаль, что не переизбран еще на один срок. Но СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО УСПЕЛ СДЕЛАТЬ ДЛЯ УКРАИНЫ, уважаемый ДОНАЛЬД ТУСК!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Брюсселе на меня смотрели, как на проукраинского маньяка. Но не все удалось. Простите меня, друзья. Вы можете всегда на меня рассчитывать, - Туск
 
 
 
 
 
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