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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2037) Минобороны (5805) указ (334)

 Зеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны

Президент Владимир Зеленский исключил должности министра обороны, его заместителя и директора Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества из перечня должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №498 от 8 июля, опубликованном на сайте главы государства.

Указ вносит изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.

Из перечня исключены такие должности для замещения военными как министр обороны, его заместитель и директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136296
 
 
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життя вдалося Зеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны - Цензор.НЕТ 6036 Зеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны - Цензор.НЕТ 5144
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Похоже оно не только пьяное, оно еще и обделанное. )))
И этот ужас был нашим президентом. Кошмар.
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Ну, конечно, сколько еще нажо пристроить всяких там Мендель, Деевых, кумовьев, друганов, однокласников..
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Следующим будет разрешение людям без медицинского образования проводить операции в больницах.
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Мнение военных не стоит ни цента, даже по военным вопросам (С)
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Ну все, теперь на эти должности можна назначать слуг народа, никогда не нюхавших ни службу в армии, ни тем более войну. Как и сам Зюзя
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Значит новый глава минобороны будет женщина. )))
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Оно этого не знало. Оно был на кооперативах и концертах.
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Це не суттєво. Міністр, це не НГШ. Краще би він боягуза Хомчака "виключив"...
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Кто был никем - тот станет всем!

В.А. Зеленский - «Плох тот уклонист, что не мечтает стать главнокомандующим Зеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны - Цензор.НЕТ 8019»
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Таки в Європу, нє прахосмоктики??
Верещимо і полюції , судоми обов'язково!!
🤣🤣🤣
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Это сделал еще Порох. Полторак гражданский. Не знал?
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ТСН 21.11.2018 Президент Украины Петр Порошенко уволил министра обороны Петра Полторака с военной службы.

Об этом он заявил 13 октября во время выступления на торжественных мероприятиях чествования военных Украины.

"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. Согласно требованиям Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года пост министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо", - сообщил Порошенко.
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А ему кто-нибудь рассказал, что это уже произошло при Порохе еще с пол года назад и что Полторак уже гражданский министр.
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Так...Цыть! Иначе темы для срача тут не будет, если все об этом вспомнят.
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Оно этого не знало. Оно был на кооперативах и концертах
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ПрезЮденту уклонисту к лицу неслуживший министр обороны с такими же замами... Зеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны - Цензор.НЕТ 411
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Коломойский сойдет? Вроде и в вопросах знается, и не военный. Все соответствует.
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Логично. Члены его команды, как и сам "командир", предпочитали откосить от армиии, а сейчас хотят ей руководить ! 😁
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Так в нас вже було декілька цивільних Міністрів Оборони...
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Ага. І цивільний Полторак до цього часу в міністрах.
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так шо за черный шрифт и сенсация？
пэтюнька полтораху зачем гражданским сделал, не помните, соевые😀
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Ты дурак? Мы, порохоботы, в отличии от тебя все прекрасно помним.
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Правильный ход. Украине нужна своя Урсула фон дер Ляйен !
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Даже повторю. ТСН 21.11.2018 Президент Украины Петр Порошенко уволил министра обороны Петра Полторака с военной службы.

Об этом он заявил 13 октября во время выступления на торжественных мероприятиях чествования военных Украины.

"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. Согласно требованиям Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года пост министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо", - сообщил Порошенко.
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08.07.19 15:40 Зеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны/ Т.е.гражданам Израиля типа Коломойский.
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Зеленскому в 2014году
поступил звонок от мамы, которая сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны
 
 
 
 
 
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