 Зеленский разрешил гражданским лицам возглавлять Минобороны

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №498 от 8 июля, опубликованном на сайте главы государства.
Указ вносит изменения в перечень должностей военнослужащих и работников правоохранительных органов, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских и специальных званий по этим должностям.
Из перечня исключены такие должности для замещения военными как министр обороны, его заместитель и директор Департамента военной политики, стратегического планирования и международного сотрудничества.
А СБУ?
И этот ужас был нашим президентом. Кошмар.
В.А. Зеленский - «Плох тот уклонист, что не мечтает стать главнокомандующим »
Верещимо і полюції , судоми обов'язково!!
🤣🤣🤣
😁
Об этом он заявил 13 октября во время выступления на торжественных мероприятиях чествования военных Украины.
"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. Согласно требованиям Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года пост министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо", - сообщил Порошенко.
пэтюнька полтораху зачем гражданским сделал, не помните, соевые😀
Об этом он заявил 13 октября во время выступления на торжественных мероприятиях чествования военных Украины.
"Генерал армии Украины Степан Полторак оставляет военную службу. Согласно требованиям Закона Украины "О национальной безопасности Украины" уже с 1 января следующего года пост министра обороны Украины должно занимать гражданское лицо", - сообщил Порошенко.
поступил звонок от мамы, которая сообщила Владимиру, что в Кривом Роге пришла повестка из военкомата на его имя.
Усомнившись в правдоподобности этой истории, журналисты позвонили родителям комика. Вот, что им ответил Александр Зеленский
Мы были весьма удивлены, получив повестку. Я уж думал, что меня зовут, ведь Вова у нас даже не прописан. Поэтому не восприняли ее всерьез. Вероятно, это какая-то ошибка военкомата. Может, у них устаревшие данные? МЫ РАССКАЗАЛИ СЫНУ, ВСЕ ВМЕСТЕ ПОСМЕЯЛИСЬ (!), но он уверил нас, что со всем сам разберется. Знаете, меня мой отец буквально заставил идти в армию после института. Но я - не он. Я БЫ НЕ ХОТЕЛ, ЧТОБЫ МОЙ СЫН ШЕЛ В АРМИЮ, ПОСКОЛЬКУ ПОНИМАЮ, ЧТО ЭТО БОЛЬШОЙ РИСК