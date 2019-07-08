 "Готовы обеспечить встречу на высоком уровне", - МИД Беларуси о переговорах Зеленского с Путиным

Об этом в интервью "Sputnik Беларусь" заявил министр иностранных дел Владимир Макей, информирует Цензор.НЕТ.

"Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", - сказал Макей.

Если соответствующее взаимопонимание будет достигнуто, то белорусская сторона, по словам министра иностранных дел, готова сделать все возможное, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне.

"Мы постараемся обеспечить так же, как обеспечили проведение Нормандской встречи в феврале 2015 года. Мы считаем, что сейчас наша главная задача. Президент Беларуси не раз говорил о том - как можно скорее восстановить мир в Украине", - подчеркнул Макей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также главами США, Франции, Германии и Великобритании в Минске для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины.

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