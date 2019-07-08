EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  2780  42
Все про:переговоры (3646) Россия (73250) Минск (1261) Макей (18)

 "Готовы обеспечить встречу на высоком уровне", - МИД Беларуси о переговорах Зеленского с Путиным

В МИД Беларуси заявили, что "готовы обеспечить встречу на высоком уровне", посвященную урегулированию ситуации на Донбассе с участием Великобритании, США, ФРГ, Франции.

Об этом в интервью "Sputnik Беларусь" заявил министр иностранных дел Владимир Макей, информирует Цензор.НЕТ.

"Минск не просто готов. Руководство Беларуси всегда говорило о том, что мы готовы сделать все для скорейшего возвращения мира на украинскую землю. И то, что прозвучало сегодня из уст президента Украины Зеленского, мы можем только приветствовать", - сказал Макей.

Если соответствующее взаимопонимание будет достигнуто, то белорусская сторона, по словам министра иностранных дел, готова сделать все возможное, чтобы мероприятие прошло на высочайшем уровне.

"Мы постараемся обеспечить так же, как обеспечили проведение Нормандской встречи в феврале 2015 года. Мы считаем, что сейчас наша главная задача. Президент Беларуси не раз говорил о том - как можно скорее восстановить мир в Украине", - подчеркнул Макей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным, а также главами США, Франции, Германии и Великобритании в Минске для обсуждения ситуации на юго-востоке Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Встреча ради встречи не нужна", - Песков о возможных переговорах Зеленского и Путина

Источник: https://censor.net.ua/n3136295
 
 
 Топ комментарии
 
Стоп! Разве столица Беларусии Брюссель?
"Готовы обеспечить встречу на высоком уровне", - МИД Беларуси о переговорах Зеленского с Путиным - Цензор.НЕТ 8396
 показать весь комментарий
 
А чому б і ні? Білоруси відомі своїм "нейтралітетом" і "незалежністю", зокрема від кацапських спецслужб. Може і Зєлю украдуть, як Гриба?
 показать весь комментарий
 
да идите вы нах в месте с брадским народом
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Встречу проводить в Донецком аэропорту
 показать весь комментарий
 
 
.........и на взлетке столик поставить!!!
 показать весь комментарий
 
 
Какие переговоры? Ростом мерятся будут, что ли..?
 показать весь комментарий
 
 
у кого каблучки выше, рост одинаков.
 показать весь комментарий
 
 
при таком подходе пуйла не переиграть - он же мастер каблучного спорта
 показать весь комментарий
 
 
тогда будут искать середину, чтоб где-то там сойтись.
 показать весь комментарий
 
***** поставьте за столом электрический стул. "Готовы обеспечить встречу на высоком уровне", - МИД Беларуси о переговорах Зеленского с Путиным - Цензор.НЕТ 9129 Вот тогда встреча будет проведена на высшем уровне "Готовы обеспечить встречу на высоком уровне", - МИД Беларуси о переговорах Зеленского с Путиным - Цензор.НЕТ 3511
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А почему бы и нет, кое что бы и прояснилось. Чего боятся встречи?
 показать весь комментарий
 
Путен ***** и убийца, что тут не понятно и что нужно еще прояснить?
 показать весь комментарий
 
 
Леха в Ольгіно аж пукнув від жаху, що таке про царя написали!
 показать весь комментарий
 
 
В РОСІЇ НАПИСАЛИ І ВИКОНАЛИ ПІСНЮ В ПІДТРИМКУ ПОЛІТВ'ЯЗНІВ.
В исполнении песни приняли участие Андрей Макаревич, Алексей Кортнев, Максим Леонидов, Петр Налич, Рома Зверь, Борис Гребенщиков, Вася Обломов, MANIZHA и сама Татьяна Лазарева. Текст и музыку написал Сергей Чиграков (Чиж).
 показать весь комментарий
 
 
Молодец Чиж и К! Тогда в 80гг рок клуб и рок-движение Союза в Ленинграде крепко молотило! Туда стремились многие---и многие ехали и оставались. Однажды уехал с родного Харькова и Сергей со своей группой. Прижился там. Сильно раскачивали тогда лоханку гнилую по кликухе Совок! Столько было интересного и живого. Гремело лет 15! Но всё ушло потом, притихло или причесалось, или на бабло перешли. Жизнь не отменишь.
 показать весь комментарий
 
 
Почему - Минск, а не, скажем, Брюссель?
 показать весь комментарий
 
 
Стоп! Разве столица Беларусии Брюссель?
"Готовы обеспечить встречу на высоком уровне", - МИД Беларуси о переговорах Зеленского с Путиным - Цензор.НЕТ 8396
 показать весь комментарий
 
 
Бо треба обмінятись з Лукашенком досвідом знищення нації та завершення русифікації повною перемогою.
 показать весь комментарий
 
 
Ломать - не строить. Для разрушения много ума не надо. Это очень красочно показал муляж президента зеленский, за 40 дней разваливший всю междунардную политику в поддержку Украины, которую строили титаническим трудом 5 лет.
 показать весь комментарий
 
 
Всі в напрязі,шо в кремлі,шо в мінську.На всяк випадок на стадіоні в Мінську наводят марафет, Ще не забули як Зе петра ганяв із запрошеннями а дебати
 показать весь комментарий
 
Можно конкретно. Буквально 5 тезисов, что именно Зеленский разрушил по международной политике?
 показать весь комментарий
 
А чому б і ні? Білоруси відомі своїм "нейтралітетом" і "незалежністю", зокрема від кацапських спецслужб. Може і Зєлю украдуть, як Гриба?
 показать весь комментарий
 
 
бУльбоны вам веры нет!!!! МАРИОНЕТКИ!!!
 показать весь комментарий
 
 
Да какой там высокий уровень - 1,65 метра максимум.
 показать весь комментарий
 
 
Тогда пускай в Амстердаме встречу проводят. А там и до Гааги рукой подать. "Готові забезпечити зустріч на високому рівні", - МЗС Білорусі про переговори Зеленського з Путіним - Цензор.НЕТ 5260
 показать весь комментарий
 
Вгадайте хто це? Чиновник часів шоколадного? Та ні, це новий "губернатор" Закарпаття...
"Готові забезпечити зустріч на високому рівні", - МЗС Білорусі про переговори Зеленського з Путіним - Цензор.НЕТ 4145
 показать весь комментарий
 
встреча в Минске тоже самое, что в Москве - на ковре у путлера
 показать весь комментарий
 
Пропоную усім здати аналізи в Євролабі. Мінськ - так Мінськ!
 показать весь комментарий
 
Уверен, Батька найдет способ помирить всех. Имея огромный политический опыт и не такие казусы разруливал.
 показать весь комментарий
 
Так. Сустрэча ў сельсавеце "Цыбуліны бацькоў Лукі"....
 показать весь комментарий
 
С путиным нет уровня!!! Путин - это вор и жулик!!!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Готовы обеспечить встречу на высоком уровне", - МИД Беларуси о переговорах Зеленского с Путиным
 
 
 
 
 
 вверх