 Зеленский уволил первого замглавы АМКУ - государственного уполномоченного Нижник

Соответствующий указ №496/2019 от 8 июля опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Согласно части первой статьи 10 закона Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" постановляю: уволить Нижник Марию Владимировну с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного", - гласит текст указа.
Нижник была назначена на эту должность пятым президентом Украины Петром Порошенко в июле 2015 года.
Также на Цензор.НЕТ: Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская
Напомним, 5 июля президент Владимир Зеленский уволил из АМКУ трех государственных уполномоченных - Андрея Вовка, Валерия Полюховича и Агию Загребельскую.
Агия Загребельская, известная борьбой с игорной мафией, собирается оспаривать свое увольнение в суде.
"Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина - ЕС, проходящий в Киеве. Об этом сообщает «Европейская правда». Фамилии чиновницы не оказалось в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия. Когда Климпуш-Цинцадзе пришла в Мариинский дворец, ей отказали во входе."