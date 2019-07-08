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 Политика Украины
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 Зеленский уволил первого замглавы АМКУ - государственного уполномоченного Нижник

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Марию Нижник с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) - государственного уполномоченного.

Соответствующий указ №496/2019 от 8 июля опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Согласно части первой статьи 10 закона Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" постановляю: уволить Нижник Марию Владимировну с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного", - гласит текст указа.

Нижник была назначена на эту должность пятым президентом Украины Петром Порошенко в июле 2015 года.

Также на Цензор.НЕТ: Законных оснований для моего увольнения нет. Оно будет оспорено, - экс-госуполномоченная АМКУ Загребельская

Напомним, 5 июля президент Владимир Зеленский уволил из АМКУ трех государственных уполномоченных - Андрея Вовка, Валерия Полюховича и Агию Загребельскую.

Агия Загребельская, известная борьбой с игорной мафией, собирается оспаривать свое увольнение в суде.

Источник: https://censor.net.ua/n3136294
 
 
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правда ли, что

"Украинского вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина - ЕС, проходящий в Киеве. Об этом сообщает «Европейская правда». Фамилии чиновницы не оказалось в перечне участников встречи, несмотря на то, что именно она отвечает за эту тематику, и Евросоюз ожидал ее участия. Когда Климпуш-Цинцадзе пришла в Мариинский дворец, ей отказали во входе."
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Всіх в антимонопольці розігнати, і із інопланетян кращих набрати. БО наші все рівно будуть корумповані.
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оно так много делает в последние дни, что вряд ли успевает выучить перечень сделанных дел. нужен какой то репетитор.
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разгони зеля на*уй этот курятник - ОТ НИХ ГОСУДАРСТВУ, ОДИН ВРЕД!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский уволил первого замглавы АМКУ - государственного уполномоченного Нижник
 
 
 
 
 
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