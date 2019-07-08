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 Политика Украины
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 Телемосты с агрессором, с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны, - Порошенко

Украинская власть и общество должны дать решительный отпор информационной диверсии, организованной Путиным и его пятой колонной в Украине. Речь идет об инициативе так называемого "телемоста" между украинским и российским пропагандистским телеканалом, который находится под санкциями в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом пятый президент Украины, лидер партии Петр Порошенко заявил журналистам после встречи с Президентом Европейского Совета Дональдом Туском.

Телемосты с агрессором, с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны, - Порошенко 01

"Должны быть адекватные ответы на информационную диверсию, которая является составной частью гибридной войны Российской Федерации против Украины. Телемосты с агрессором, телемосты с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны. Телемосты с Россией - очевидно, что это возможно тогда, когда Россия освободит оккупированные территории, когда Россия уберет прочь свои войска и когда Россия прекратит убивать украинцев. Если вам для этого мало аргументов, которые предоставляет украинская власть - услышьте голос украинского народа: бегите, убирайтесь вон из Украины", - заявил Порошенко.

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Он отметил, что от реакции органов власти и правоохранителей будет зависеть, насколько агрессивно в дальнейшем будет действовать "пятая колонна" по сценариям Кремля. Вопросы информационной безопасности украинцев требует немедленной дополнительной законодательной защиты. Важно, что большинство инициатив, наработанных командой "Европейской Солидарности" по защите информационного пространства, поддержал Президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Украинская власть сейчас должна продемонстрировать свои решительные действия. Призываем немедленно созвать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и немедленно рассмотреть и принять решение по ситуации в телевизионном пространстве. Я бы поддержал инициативу Верховной Рады о созыве внеочередного заседания и законодательного урегулирования запрета вещания каналов, которые имеют прямую ассоциацию со страной-агрессором, по крайней мере во время войны. И ряд других инициатив, которые позволят защитить информационное пространство Украины от грубой агрессии со стороны страны-агрессора. Я сегодня изложил все эти беспокойства господину Туску, и мне было очень приятно, что он поддержал большинство этих инициатив", - подчеркнул Порошенко.

Телемосты с агрессором, с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны, - Порошенко 02

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При этом он призвал новые власти быть более решительными в действиях относительно продолжения курса интеграции в Евросоюз, чтобы не позволить воплотить сценарии Кремля и не убрать Украину с повестки дня международной политики.

"Украина должна быть высоко в повестке дня. Сейчас мы имеем риски, потому, что новая украинская власть сама не определилась, где место Украины. За украинскую власть никто не будет определяться в Европе. Мы должны быть более решительными и более настойчивыми. К сожалению, сейчас реализуется то, чего мы не допускали в течение пяти лет - то, что раскручивала российская пропаганда. Это называется "усталость от Украины". Если Украина сама не будет бороться за свое место в Европе - никто это место не будет защищать. Для этого нужно сейчас объединиться всему украинскому народу, чтобы мы обязательного продолжили наше движение в Европейский Союз", - отметил Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136293
 
 
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Поклонники Владимира Александровича не согласны с этим утверждением?... Телемосты с агрессором, с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны, - Порошенко - Цензор.НЕТ 886
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Потрібно було 5 років не давати дозволи на поїздки у Маскву, а просто садити.
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главное, шо с этим утверждением не согласны были все пять, и сейчас тоже не согласны - грицак и луценко, ну, и порошенко тоже
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Зебобики в печали, не удастся с российскими братьями про дружбу поговорить
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На "кривом" каждый день ватный Полтава с раша-******** тележит. И ничё!
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Как же так?! Выходит нельзя проводить телемосты с торговыми партнерами на канале твоего дружбана?
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ну так подскажи своему куму - гейпйокуйойу, шо медведчука надо арестовать и посадить. а вместе с ним - новинского, который твоей подачи стал гражданином Украины, червоненко, робиновича, бойко и т.д. или не за шо? Телемосты с агрессором, с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5621
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пэтя, прикинься ветошью и не отсвечивай, чума
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Скільки заробив Медвечук за останні 5 років, що має можливість купляти телеканали? Чом у він з 2014 року не в буцегарні?
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Не переживайте телепузики, сча ваш президент зеБЕнин пришёл и всех посадит, догонит и еще раз посадит)))
Только не забывайте о главном, читайте и наслаждайтесь, что бизнесмен Холодов является кумом жены Медведчука, не повод для исключения его из списка "Слуги народа", - Разумков
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А почему его не посадили после недавнего визита в Москву, не исправили, так сказать, недоработки прошлой власти?...
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Отличная новость для Украины!
Нашего патриота Украины Виталия Маркива 12 июля освободят в Италии!
Не удалось, ничего сделать пропагандом российским и итальянским любителям путина.
Слава Украине!
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Петя, ты как завсегдатай регулярных "секретных" телефонных переговоров с пуйлом в 2016-2019 годах сидел бы тише воды ниже травы.
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молодец Пэтро молодец, правильно и вовремя говоришь, клоун только и мечтает о прямом эфире на кацапию, то сватами торгует то 95 кварталом барыжит, теперь вот мосты начал налаживать
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А де ж Гриценки, Юлі, Садові, Саакашвілі ?
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Как невозможны?? вот грузины смогли телемост..провести. Телемосты с агрессором, с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5137
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Ну, уж точно не под коксом, как зенаркоман в Ужгороде
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Я думаю, он трезвым последнии 3 месяца не бывает)))
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Где справка от наркомана зеленского?
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У нього діабет.
Вживання алкоголю заборонено.
Пєрєдай по смєнє.
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Петя, та подожди чуть-чуть, неугомонный ты наш. Пусть хоть краска на тебе высохнет..
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Порошенко упустил великолепную возможность при встрече с зеро на стадионе спеть песенку про пуйло - противоположная сторона не смогла бы подтянуть и не набрала бы 73%
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Як бачимо, партнери Порошенка вважають інакше.
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а когда мертвейчук представлял Украину на Минских ты тварь поросячья где была?
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пусть это своему партнеру расскажет, медвучик получил контроль над 24 и ньюз ван при его президентстве..цинизм этой твари похоже не знает границ..
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А що, Пєця з буцегарні дає інтерв'ю? Чи його ще навіть не ув'язнено?
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Ні.
Так і передай Пасєчному з Пушиліним.
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Удивительное зрелище. И самая непонятное, как всем не надоело это примитивное лицемерие.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТелемосты с агрессором, с Путиным, с убийцами украинского народа невозможны, - Порошенко
 
 
 
 
 
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