 Переход на керамику, комбинация материалов, уникальность и ликвидация государственной монополии, - болгарский эксперт по экипировке Димитров о том, как Украине создать эффективный бронежилет. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"В апреле-мае 2014 бронежилетом называли любой чехол из двух стальных пластин. "Соответствие" проверялось "практическим способом" – ставили пластину на 10 метров и проверяли 5.45 7Н10 или в народе ПП шками. Не пробивало-хорошо-пробивало – нуууууу... Противоосколочная броня была представлена в основном немецкими "Флак" вестами и скажем в гомеопатическом количестве. По шлемам ситуация была сильно подобная.

Потом (это уже к концу года, насколько я помню) появились бронежилеты Корсар М3 в количествах. Качества пошива было... Обнять и плакать. Но - это был бронежилет с противоосколочной защитой. В нем стояли стальные бронепластины с противорикошетным покрытием (насколько оно убирает рикошеты я персонально не проверял и не могу сказать).

В общем. такой себе бронежилет. Эргономика между 0 и -1, качество пошива на уровне самого китайского китайца, цвет тоже непонятный (от чего в Украины это называют "оливой" я не знаю), в ПНВ светится как дорожная реклама (ИК пропитка чехла? Нет не слыхали). Все липучки и пластиковые элементы – дешевка. Избалованным гнилыми капиталистическими бронежилетами таких брендов как First Spear, Warrior Assalut System и Armour Express индивидами, как ваш скомной слуга, он, конечно, не понравился (сразу и навсегда)", - пишет он.

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"Тут небольшое лирическое отступление - я много раз писал, что государственная монополия в военном производстве - это зло, и что там, где ее нет, украинская частная инициатива добилась отличных результатов и уже производит продукцию на мировом уровне. Одно из этих направлениях – это разгрузные жилеты, чехлы для бронежилетов, плитконоски и так далее. Там компаний много, и я не буду перечислять – тем более что за рекламу мне не платят. Вообще-то по качеству и частично по техническим решениям Украине есть что предложить, не только на внутренним рынке, но и в ЕС", - уточнил эксперт.

Однако, как пишет Димитров, по броне – как мягкой так и броне пластин, украинским производителям до мирового уровня далеко. Причиной такого положения дел он считает отсутствие собственной школы баллистики:

"Ребята, извините меня, но ноу-хау в производстве например мягкой брони - это не отрезать столько и столько слоев одного баллистического материала (согласно спецификациях производителя того же материала) и сшить их в пакет. Хорошие современные бронежилеты - это комбинация разных материалов или своя технология "уплотнения" этих материалов (например 40 слоев UHMWPE в шведском бронежилете тоньше чем 28 слоев в украинском ). Оптимальній мягкий пакет (опять ИМХО) - это комбинация параарамидов, UHMWPE и голд флекса), запаянная в водонепроницаемом пакете ультразвуком и уровнем не менее NIJ IIIA + 7.62х25 ТТ, V 50 оскольской A3/6723 не менее 620 м/сек и весом не более 6 кг/кв.м. Чтобы сделать такой, нужно немножко поработать, иметь внутреннею лабораторию и работать не "просто так", а немножко прочитать современные исследования по баллистике и особенно NIJ 0101.06".

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Подобный проблемы касаются и производства бронеплит, считает он:

"Не достаточно брать керамику из Китая и делать такие же "китайские плиты", но в Украине. Нужно немножко побегать посмотреть, подумать и начать делать свои решения. Крошечная Болгария очень близко к своему собственному закрытому циклу производства, при том 90% - это экспорт. Один из основных тормозов развития – это государственная монополия на экспорт, из за чего основным рынком для украинских производителей остается сама Украина, где ТУ если не полной отстой, но около него и на никакими "стандартами НАТО" даже не пахнет...

Пора переходить со стали на керамику, пора переходить на бронежилет модульной конструкции, пора закладывать такую систему, которая будет актуальна еще лет 15. То есть, не смотреть, что может вам предложить "украинский производитель" (тем более тот, у которого негласная монополия в поставках), а волшебным "пенделем" животворящим пхнуть всех украинских бронеежиков, чтоб они полетели".

По словам Димитрова, если развития производства в Украине не случится, то это может означать чей-то меркантильный интерс в продолжении производства некачественной продукции: "Зная Украину и "особенности местного бизнеса", то тут нужно искать CUI BONO или кому это выгодно. При том в чисто финансовом аспекте".

На схеме британский бронежилет и шлем Virtus который заменили принятом 10 лет назад бронежилета Оспрей. По мнению автора – это и есть бронезащита нового поколения.

Димитров подчеркнул, что эргономика и вес бронежилета - это здоровые солдат:

"Дешевле принять новый, более удачно распределяющий вес броник, чем потом заниматься реабилитацией позвоночника у солдат. Уменьшение веса за счет более современных материалов – и оно туда же".