 Следователям СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену, - Сарган

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Следователям ГСУ СБУ процессуальный руководитель дал поручение относительно допроса собственника телеканала NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведения необходимых следственных (розыскных) действий", - рассказала Сарган.

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Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".