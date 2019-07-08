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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9201) допрос (1161) телемост (6) Сарган (361) Newsone (22)

 Следователям СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену, - Сарган

Досудебное расследование в уголовном производстве о завершенном покушении на государственную измену в связи с намерением украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом будет осуществлять Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ), следователям поручено допросить собственника канала Тараса Козака и генпродюсера Василия Голованова.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

"Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Следователям ГСУ СБУ процессуальный руководитель дал поручение относительно допроса собственника телеканала NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также проведения необходимых следственных (розыскных) действий", - рассказала Сарган.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ГПУ открыла производство по подготовке NewsOne телемоста с РФ. Причастные вызваны на допрос, готовится представление об аресте активов, - Луценко

Следователям СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену, - Сарган 01
Следователям СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену, - Сарган 02

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

Источник: https://censor.net.ua/n3136288
 
   
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Заворушилися. Звісно не посадять, так хоча б підлякають.
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Эх, тааакое шоу обломалось. )))
Мля а утром шо творилось на цензоре по поводу этого телемоста, сколько грызи и ненависти ... нет, не на ЗЕ, а в его персоне на Украину. Вот кем заниматься нужно СБУ. Телемост отдыхает по сравнению с развязанным черным пиаром.
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https://newsone.ua/about-channel/vedushhie.html
Всі ньюсвановські шльондри в одному місці : плюньте в ці харі !
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Цікаво, СБУ буде підставляти Зеленського... Як думаєте?
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Допрос должен быть обязательно с пристрастием
Следователям СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену, - Сарган - Цензор.НЕТ 9420
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Та не допрашивать и паковать этих иуд надо !! Следователям СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену, - Сарган - Цензор.НЕТ 9445
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Какой допрос!!!!Надо закрывать каналы убийц наши солдатиков!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСледователям СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену, - Сарган
 
 
 
 
 
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