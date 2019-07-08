 Организаторы незаконного экспорта лесоматериалов предстанут перед судом в Сумской области

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст.366 УК Украины были установлены должностные лица ряда местных предприятий, которые осуществляли закупку неучтенного лесоматериала (древесины) за наличные и экспортировали его и изготовленные из него пиломатериалы за границу по поддельным документам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Работа нелицензированной пилорамы остановлена в Донецкой области: изъято продукции на 2,8 млн грн. ФОТОрепортаж

При этом документально отражалось приобретение товаров у подконтрольных предприятий. А для предоставления продукции статуса официального происхождения фигуранты подделали официальные документы, которые в дальнейшем предоставляли в государственные учреждения с целью получения сертификатов о происхождении лесоматериалов и изготовленных из них пиломатериалов.

По результатам мероприятий, проведенных в рамках уголовного производства, на лесоматериалы и изготовленные из них пиломатериалы стоимостью 5,3 млн. грн., был наложен арест. Кроме того, было арестовано и недвижимое имущество обвиняемых стоимостью 80 тыс. грн.