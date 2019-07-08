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Все про:здоровье (1252) Филарет (474) Евстратий (Зоря) (69)

 "Действие нового препарата", - Зоря рассказал о странном состоянии Филарета и его возможной причине

Перед Объединительным собором в прошлом году патриарх тогдашней УПЦ КП Филарет начал терять работоспособность из-за новых лекарств, рекомендованных врачами.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал представитель Киевской митрополии архиепископ Евстратий Зоря.

"Октябрь-ноябрь-декабрь (прошлого года. - Ред.) - очень важно сохранить единство Киевского патриархата. Мощные силы работали на разрушение этого единства. Эти силы направляли свои усилия и против патриарха Филарета как предстоятеля", - сообщил он.

По словам Зори, состояние здоровья патриарха за очень короткий промежуток времени резко ухудшилось и ему посоветовали употреблять новый препарат.

"На Покров прошлого года патриарх вместе с митрополитом Макарием служили на Софиевской площади молебен. Там он говорил проповедь, есть видеозапись, заметно, что патриарх хорошо себя чувствует. Буквально менее чем за пару недель здесь, в "Укринформе", происходит пресс-конференция. Это совершенно другое состояние. Такое впечатление, что он постарел на десять лет, он с трудом говорил, плохо выглядел. Насколько я понял, это было связано с рекомендацией принимать определенные медицинские препараты... Ситуация была странная, потому что ему порекомендовали принимать определенные препараты, и он резко начал терять работоспособность: хуже говорить, хуже двигаться. И все это происходит в такой критический момент. Мы начали искать причину, и единственный наш вывод: действие нового препарата. Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму", - отметил владыка Евстратий.

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По словам епископа, мощные силы работали против единства Киевского патриархата и пытались использовать все возможные средства, чтобы не допустить проведения собора.

Напомним, недавно почетный патриарх Филарет в интервью пропагандистам с телеканала "Россия-24" рассказал о своих претензиях к полученному Украиной Томосу.

Источник: https://censor.net.ua/n3136280
 
   
 Топ комментарии
 
Тоже на кокс, как новопредставленный президент, подсел старый затейник?
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"Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму"
...
вновь стал хвалить томос ?
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Тоже на кокс, как новопредставленный президент, подсел старый затейник?
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Зачем садить на что-то, это называется старческий маразм. Пора дедушке на покой ...ся с миром раб божий ...
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он не дурак - быть рабом четырех(или сколько там на арамейском?) букв в папирусе "Действие нового препарата", - Зоря рассказал о странном состоянии Филарета и его возможной причине - Цензор.НЕТ 924
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ЗГАДАЙТЕ, ВИПАДОК, КОЛИ У КОНСТАНТИНОПОЛІ, ВАРФОЛОМІЙ ВІДМОВИВСЯ ВІД «ЧАЮ», ЯКОГО ЙОМУ ЗАПРОПОНУВАЛА ЧЕЛЯДЬ ГУНДЯЄВА.
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вы задолбали со своим ЖИРНЫМ ШРИФТОМ, выскочки!
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верущие считают себя продуктом инцеста детей Адама и Евы ))
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Брежнев лекарства водяной запивал+старческое слабоумие просто в силу возраста,немного иная ситуация.
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Нет; там что-то нечисто было. Он вдруг резко потерял адекватность, примерно после удачных переговоров с Никсоном. Никсон вскоре попал под импичмент, а Лёня крышей поехал.
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Леня очень любил ****** и принимал препараты, чтобы у него стоял...в старческом возрасте это привело к тому что привело + спиртное которое он тоже очень любил....
На счет того что его травили вряд ли...наоборот окружение устоялось и устаканилось, построились корупционные схемы и родовые связи, для детей и внуков нарисовались должности и звания...И тут менять на новую метлу???? Тем более никакой гарантии что новая метла может захотеть сталинских порядков от которых они еще продолжали просыпаться по ночам???
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Ну, я сильно сомневаюсь что на тот момент существовал аналог Виагры... А вот по второму пункту: сохранение Брежнева на посту Генсека было гарантией что развал и приватизация СССР будут тщательно подготовлены за это время.
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Аналоги виагры существую даже у дикарей шаманов, и активно применялись в древнем Китае, риме, египте)))
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Була якась фігня для старців із ЦК на основі женьшеню та ще щось на баз іоахімбе .
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дорогенькі...
ну ви ж вже якось слідкуйте за тим, що вживає ця поважна і літня Людина
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Зоря би той мав хоч трохи людяності... Ще не так давно він називав Філарета батьком та вчителем. Просто Іуда. Не захищаю та не виправдовую Філарета, бо він не гірший за того ж Зорю та решту попів.
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Опиум для народа вже не тей?
Шотама в кадило підсипуєте??
😇
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Виходить що як тільки дія невідомих медикаментів припинилась, так Філарет і почав виступати проти томаса.
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Антидотом к секретному новому препарату является старый проверенный галоперидол.
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соевые будут очернять патриарха по полной. сначала использовали, потом киданули. человек за церковь 28 лет боролся. без него нынешние церковники - ноль.
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Він їм вже не потрібен. Коли був потрібен, то оди йому співали.
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Когда Бог хочет наказать человека..он лишает его рассудка!
Дедуле нужно в Павловку...прокапаться...и на покой))) к грелке и пледу!
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Когда Бог хочет наказать человека..он лишает его рассудка!\\\\\\\\\\

Поспорил бы на 5000евро шо ты сказал правду?


Когда ветер хочет подуть - начинают качаться деревья.
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******** хвиларет курил одну папироску с космонавткой😁
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Чем филорет отличается от гундяя - ничем, такая же циничная и лживая мразота.
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Наши недостатки - продолжение наших достоинств. Амбициозность Филарета в своё время послужила созданию независимого Киевского патриархата, а теперь работает против независимой ПЦУ.
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"Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму"
...
вновь стал хвалить томос ?
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Новинский с Вилкулом отсыпали деду немного препарата
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Подскажите Филарету, что ему надо верить в Бога, а не глотать таблетки, прописанные в лаборатории ФСБ. Вот тогда Бог ему ума и добавит. "Действие нового препарата", - Зоря рассказал о странном состоянии Филарета и его возможной причине - Цензор.НЕТ 7139
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Надо просто благословить злые препараты, и они станут добрыми
Либо надо не лепить горбатого и признаться что вы разводилы в платьях, а вся ваша деятельность с умным видом направлена на максимальное набитие толстых брюх и заполнение счетов баблом.
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Может ему денег дали...... А может наоборот- не дали? А вдруг он точно знает что Бога нет и можно чебуречить?
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А дивіться якими фразами солуговується цей піп щодо іншого, мовляв, вживає якийсь препарат. Не говорить, як справжній ортодоксальний християнин, що біс попутав... Бо не вірить у надприродні сили, тільки в різні препарати."Действие нового препарата", - Зоря рассказал о странном состоянии Филарета и его возможной причине - Цензор.НЕТ 9408
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Помню как он стал патриархом в 90-х годах. Провели банальный рэкетирский захват украинской церкви, патриарха Владимира убрали...Для его жены ("матушки") держали целое стадо коз, она каждый день принимала ванны из козьего молока для омоложения. Это писали в газете "Независимость" и журнале "Огонек".
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рассказал представитель Киевской митрополии архиепископ Источник: https://censor.net.ua/n3136280\\\\\\\\\\\\\

мл*, вчера кто-то высрал шо митрополия, потом архиепископ, а потом потриарх.(Зоря не может быть старше Епифания) А оно как я и думал раньше - митрополия ниже патриархии и старше архиеп.
Наверное ватник какой-то потроллил, а я повелся. Настолько не люблю эту свору что не перепроверил. Это так, ради правды. Но все равно походу Варфик развел Филю.
Просто уколи что-то(есть такие вещи) и навешали лапши, а потом кормили тем шо мол Петко выиграет и выпишут более солидный Тутмас
Петко обосрался, а Филарета сделали старым дураком))
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Я так думаю, что для Руси-Украины, было бы хорошо - если бы он тихо умер. Желательно побыстрее - пока ещё бед не натворил...
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Во-во, истинного верователя слова. Это как боший народ приперся в землю других народов и решил шо лучше бы для эрец-израиль было, если бы жители этой земли "тихо умерли"..... Но тихо не получилось, поэтому жителей вырезали как свиней и до сих пор это весело празднуют "Действие нового препарата", - Зоря рассказал о странном состоянии Филарета и его возможной причине - Цензор.НЕТ 6781
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Я не христианин, мне похеру на всю эту дичь еврейскую, что православную, что католическую.
Но я понимаю, что для Украины лучше сейчас ПЦУ. И всё что мешает уходу из-под кацапской церкви - должно быть ликвидировано. В любой способ...
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Когда попы бабло делят это ещё то шоу !!! "Действие нового препарата", - Зоря рассказал о странном состоянии Филарета и его возможной причине - Цензор.НЕТ 1575
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Ну точно, новая разработка рашки - "Старичек"
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Старому вже втрачати нічого. Він і так почав потрохи сповідатися, що всі попи - завербовані КГБ бородаті сексоти. Чекаємо нових подробиць їхнього життя, шоб усіх відвернуло від них назавжди.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Действие нового препарата", - Зоря рассказал о странном состоянии Филарета и его возможной причине
 
 
 
 
 
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