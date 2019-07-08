 "Действие нового препарата", - Зоря рассказал о странном состоянии Филарета и его возможной причине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом рассказал представитель Киевской митрополии архиепископ Евстратий Зоря.
"Октябрь-ноябрь-декабрь (прошлого года. - Ред.) - очень важно сохранить единство Киевского патриархата. Мощные силы работали на разрушение этого единства. Эти силы направляли свои усилия и против патриарха Филарета как предстоятеля", - сообщил он.
По словам Зори, состояние здоровья патриарха за очень короткий промежуток времени резко ухудшилось и ему посоветовали употреблять новый препарат.
"На Покров прошлого года патриарх вместе с митрополитом Макарием служили на Софиевской площади молебен. Там он говорил проповедь, есть видеозапись, заметно, что патриарх хорошо себя чувствует. Буквально менее чем за пару недель здесь, в "Укринформе", происходит пресс-конференция. Это совершенно другое состояние. Такое впечатление, что он постарел на десять лет, он с трудом говорил, плохо выглядел. Насколько я понял, это было связано с рекомендацией принимать определенные медицинские препараты... Ситуация была странная, потому что ему порекомендовали принимать определенные препараты, и он резко начал терять работоспособность: хуже говорить, хуже двигаться. И все это происходит в такой критический момент. Мы начали искать причину, и единственный наш вывод: действие нового препарата. Как только он перестал его принимать, он за неделю пришел в нормальную форму", - отметил владыка Евстратий.
По словам епископа, мощные силы работали против единства Киевского патриархата и пытались использовать все возможные средства, чтобы не допустить проведения собора.
Напомним, недавно почетный патриарх Филарет в интервью пропагандистам с телеканала "Россия-24" рассказал о своих претензиях к полученному Украиной Томосу.
ЖИРНЫМ ШРИФТОМ, выскочки!
На счет того что его травили вряд ли...наоборот окружение устоялось и устаканилось, построились корупционные схемы и родовые связи, для детей и внуков нарисовались должности и звания...И тут менять на новую метлу???? Тем более никакой гарантии что новая метла может захотеть сталинских порядков от которых они еще продолжали просыпаться по ночам???
ну ви ж вже якось слідкуйте за тим, що вживає ця поважна і літня Людина
Шотама в кадило підсипуєте??
😇
Дедуле нужно в Павловку...прокапаться...и на покой))) к грелке и пледу!
Поспорил бы на 5000евро шо ты сказал правду?
Когда ветер хочет подуть - начинают качаться деревья.
...
вновь стал хвалить томос ?
Либо надо не лепить горбатого и признаться что вы разводилы в платьях, а вся ваша деятельность с умным видом направлена на максимальное набитие толстых брюх и заполнение счетов баблом.
мл*, вчера кто-то высрал шо митрополия, потом архиепископ, а потом потриарх.(Зоря не может быть старше Епифания) А оно как я и думал раньше - митрополия ниже патриархии и старше архиеп.
Наверное ватник какой-то потроллил, а я повелся. Настолько не люблю эту свору что не перепроверил. Это так, ради правды. Но все равно походу Варфик развел Филю.
Просто уколи что-то(есть такие вещи) и навешали лапши, а потом кормили тем шо мол Петко выиграет и выпишут более солидный Тутмас
Петко обосрался, а Филарета сделали старым дураком))
Но я понимаю, что для Украины лучше сейчас ПЦУ. И всё что мешает уходу из-под кацапской церкви - должно быть ликвидировано. В любой способ...