 Идею "мира любой ценой" на Донбассе не поддерживают избиратели ни одной из партий, - опрос

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведённого Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.
"Мир любой ценой" не поддерживают избиратели ни одной из партии. Меньше всего это поддерживают избиратели партий "Голос" (10%) и "Европейская Солидарность" (7%), больше всего поддерживают избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (36,5%). Но и избиратели этой партии в основном считают, что "ради мира стоит идти на компромиссы, но не на все" (45%).
Согласно исследованию, 49% жителей Украины считают, что ради мира необходимо идти на компромисс с Россией и главарями террористов "ЛДНР".
Наименее приемлемыми, причём во всех регионах Украины, являются проведение выборов на условиях боевиков (неприемлемо для 66% опрошенных, приемлемо для 13%), полная амнистия всех участников боевых действий против украинских Вооруженных сил (неприемлемо - 61%, приемлемо - 15%), формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (неприемлемо - 58%, приемлемо - 18%).
В основном неприемлемыми для населения Украины является и внесение изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного (неприемлемо - 54%, приемлемо - 30%), согласие на особые политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией (неприемлемо - 53%, приемлемо - 23%), принятие закона о нейтральный и внеблоковый статус Украины (неприемлемо - 48%, приемлемо - 29%).
Исследование проводилось с 13 по 20 июня во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Ласкаво просимо в наваросію...
Согласно исследованию, 49% жителей Украины считают, что ради мира необходимо идти на компромисс с Россией и главарями террористов "ЛДНР". Источник: https://censor.net.ua/n3136279
Где? Есть тут хоть один у кого спрашивали про террористов и компромисс с недомиперией?
Понеділок, 8 липня 2019, 13:34
У ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" НЕ ВВАЖАЮТЬ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ З ВИБОРЧОГО СПИСКУ номера 22 бізнесмена Андрія Холодова ТОЙ ФАКТ, ЩО ВІН Є КУМОМ ДРУЖИНИ глави політради "Опозиційною платформи - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА Оксани Марченко.
ПРО ЦЕ на брифінгу в понеділок у Києві СКАЗАВ голова партії ДМИТРО РАЗУМКОВ, передає "Інтерфакс-Україна".
Народ, вот вам и весь ответ про Слуг народа!
Они в одной связке с Медведчуком.
Вам непонятна цепочка
Медведчук - Портнов - Богдан - Коломойский - Зеленский?!
Это исследование показывает, что 49% жителей Украины е*анулись. Хотя бы потому, что говорить "параша и её марионетки" в их равной значимости значит быть ё*нутым.
https://www.youtube.com/watch?v=aX-0e-hvBG8
Цицерон
А тут какие манипуляции проводят! Почему не пишут, что избиратели партий "Голос" (90%) и "Европейская Солидарность" (93%), НЕ поддерживают мир любой ценой!!
А где партия *Слуга народа* ?
«СЛУГА НАРОДУ" НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧАТИ КАНДИДАТА-КУМА ДРУЖИНИ МЕДВЕДЧУКА
Понеділок, 8 липня 2019, 13:34
У ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" НЕ ВВАЖАЮТЬ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ З ВИБОРЧОГО СПИСКУ номера 22 бізнесмена Андрія Холодова ТОЙ ФАКТ, ЩО ВІН Є КУМОМ ДРУЖИНИ глави політради "Опозиційною платформи - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА Оксани Марченко.
ПРО ЦЕ на брифінгу в понеділок у Києві СКАЗАВ голова партії ДМИТРО РАЗУМКОВ, передає "Інтерфакс-Україна".
Народ, вот вам и весь ответ про Слуг народа!
Они в одной связке с Медведчуком.
Вам непонятна цепочка
Медведчук - Портнов - Богдан - Коломойский - Зеленский?!
Та чого ото вже стидатися?
Писали б вже як воно є насправді: 73,22%.
Наполеон
Джордж Оруэлл
ИИИ кто же это сделал? (с)