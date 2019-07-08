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 Идею "мира любой ценой" на Донбассе не поддерживают избиратели ни одной из партий, - опрос

"Мир любой ценой" не поддерживают избиратели ни одной из политических партий.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведённого Фондом "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, информирует Цензор.НЕТ.

"Мир любой ценой" не поддерживают избиратели ни одной из партии. Меньше всего это поддерживают избиратели партий "Голос" (10%) и "Европейская Солидарность" (7%), больше всего поддерживают избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (36,5%). Но и избиратели этой партии в основном считают, что "ради мира стоит идти на компромиссы, но не на все" (45%).

Согласно исследованию, 49% жителей Украины считают, что ради мира необходимо идти на компромисс с Россией и главарями террористов "ЛДНР".

Наименее приемлемыми, причём во всех регионах Украины, являются проведение выборов на условиях боевиков (неприемлемо для 66% опрошенных, приемлемо для 13%), полная амнистия всех участников боевых действий против украинских Вооруженных сил (неприемлемо - 61%, приемлемо - 15%), формирование силовых органов ОРДЛО только из местных представителей (неприемлемо - 58%, приемлемо - 18%).

В основном неприемлемыми для населения Украины является и внесение изменений в Конституцию о предоставлении русскому языку статуса государственного (неприемлемо - 54%, приемлемо - 30%), согласие на особые политические и экономические отношения временно неподконтрольных территорий с Россией (неприемлемо - 53%, приемлемо - 23%), принятие закона о нейтральный и внеблоковый статус Украины (неприемлемо - 48%, приемлемо - 29%).

Исследование проводилось с 13 по 20 июня во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 68% украинцев поддержали бы на референдуме вступление Украины в ЕС, 51% - в НАТО, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3136279
 
   
 Топ комментарии
 
Самый быстрый способ окончить войну - проиграть ее.
Джордж Оруэлл
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Врага можно простить, но сначала его нужно уничтожить.
Наполеон
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Цензор превратился в ястреба? Уверен, что все избиратели жОпо блока поддерживают
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Не надо врать! ПреЗЕдент использует жидкие формы. Идею "мира любой ценой" на Донбассе не поддерживают избиратели ни одной из партий, - опрос - Цензор.НЕТ 1789
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І коли це кокс в роздріб продавався в рідкому стані ? Порошечок він і в Африці порошечок .
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Ви хочете своїм питанням зовсім їх з пантелику збити?

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Ради ЗЕ ты свой подвальчик свотографировал?
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А как понять "мир любой ценой"? Атомную бомбу ради мира я могу сбросить на агрессора?
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49% жителей Украины считают, что ради мира необходимо идти на компромисс с Россией и главарями террористов "ЛДНР".Источник: https://censor.net.ua/n3136279

Ласкаво просимо в наваросію...
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Нажаль, без компромісів в цьому питанні не обійтися. Тільки повинні бути жорстко визначені кордони тих компромысыв: ось до цього і не на крок далі. І ні в якому разі не з ЛЫДЫНЫрами.
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Якщо це не можливо, то для чого цей мир? Давайте перемагати. Скажімо собі відверто, сьогодні це не можливо, завтра ні, а через 20-50 років все може змінитись. Ну то давайте просто проживемо ці 20-50 років за ради перемоги. Будемо усе для цього робити. А чому ні???
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какие компромиссы, когда тебе в дом залезли нагадили и отобрали часть жилья, а потом еще условия предлагают договариваться
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Ну як які? Ти ж можеш ще їм безліч чого запропонувати щоби побрататись. Для прикладу власну дружину, або доньку?
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А про слуг урода чому ніяких цифр нема? Всі згідні на мир будь-якою ціною?
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Где это такие исследования проводят? Это что за бред?
Согласно исследованию, 49% жителей Украины считают, что ради мира необходимо идти на компромисс с Россией и главарями террористов "ЛДНР". Источник: https://censor.net.ua/n3136279
Где? Есть тут хоть один у кого спрашивали про террористов и компромисс с недомиперией?
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Дарма ви так. Є, я особисто знаю таких. Звісно, що вони генетичні мокшані, але їх родина живе на цій землі вже 4-ве покоління. Реально люди дивляться лише Інтер, Ньюз ван і ТРК Україна, реально за Медведчука, реально за кацапів. І навіть безвіз, періодичні подорожі по Європі, нічого не допомагає. Я не знаю чому, але скоріше за усе, це генетичний дефект...
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Разумков вам напише які хочеш відсотки.
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Все залежить від формулювання питань , питання можна так викрутити що за мир з динирилинири буде 102,3 % , а кацапи самий найбрацкіший нарот . Потрібний мєдвєдчукам результат отримується через добру оплату "опитувань" ..
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«СЛУГА НАРОДУ" НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧАТИ КАНДИДАТА-КУМА ДРУЖИНИ МЕДВЕДЧУКА

Понеділок, 8 липня 2019, 13:34

У ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" НЕ ВВАЖАЮТЬ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ З ВИБОРЧОГО СПИСКУ номера 22 бізнесмена Андрія Холодова ТОЙ ФАКТ, ЩО ВІН Є КУМОМ ДРУЖИНИ глави політради "Опозиційною платформи - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА Оксани Марченко.
ПРО ЦЕ на брифінгу в понеділок у Києві СКАЗАВ голова партії ДМИТРО РАЗУМКОВ, передає "Інтерфакс-Україна".
Народ, вот вам и весь ответ про Слуг народа!
Они в одной связке с Медведчуком.
Вам непонятна цепочка
Медведчук - Портнов - Богдан - Коломойский - Зеленский?!
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не правда . он еще ***** моржовая . вонючий оккупант и тд . вы что грузинские каналы не смотрите ? Идею "мира любой ценой" на Донбассе не поддерживают избиратели ни одной из партий, - опрос - Цензор.НЕТ 443
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Согласно исследованию, 49% жителей Украины считают, что ради мира необходимо идти на компромисс с Россией и главарями террористов "ЛДНР".

Это исследование показывает, что 49% жителей Украины е*анулись. Хотя бы потому, что говорить "параша и её марионетки" в их равной значимости значит быть ё*нутым. Идею "мира любой ценой" на Донбассе не поддерживают избиратели ни одной из партий, - опрос - Цензор.НЕТ 2197
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Да у нас мира никогда не было с таким соседом и не будет.
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Мир должен быть добыт победой, а не соглашением.
Цицерон

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Мир любой ценой" не поддерживают избиратели ни одной из партии. Меньше всего это поддерживают избиратели партий "Голос" (10%) и "Европейская Солидарность" (7%), больше всего поддерживают избиратели партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (36,5%). Но и избиратели этой партии в основном считают, что "ради мира стоит идти на компромиссы, но не на все" (45%). Источник: https://censor.net.ua/n3136279

А тут какие манипуляции проводят! Почему не пишут, что избиратели партий "Голос" (90%) и "Европейская Солидарность" (93%), НЕ поддерживают мир любой ценой!!
А где партия *Слуга народа* ?
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Ви хочете щоб ті, які прийшли до влади саме завдяки брехні і маніпуляціям, зараз перестали маніпулювати?
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А где партия *Слуга народа* ?
«СЛУГА НАРОДУ" НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ ВИКЛЮЧАТИ КАНДИДАТА-КУМА ДРУЖИНИ МЕДВЕДЧУКА

Понеділок, 8 липня 2019, 13:34

У ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ" НЕ ВВАЖАЮТЬ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВИКЛЮЧЕННЯ З ВИБОРЧОГО СПИСКУ номера 22 бізнесмена Андрія Холодова ТОЙ ФАКТ, ЩО ВІН Є КУМОМ ДРУЖИНИ глави політради "Опозиційною платформи - За життя" ВІКТОРА МЕДВЕДЧУКА Оксани Марченко.
ПРО ЦЕ на брифінгу в понеділок у Києві СКАЗАВ голова партії ДМИТРО РАЗУМКОВ, передає "Інтерфакс-Україна".
Народ, вот вам и весь ответ про Слуг народа!
Они в одной связке с Медведчуком.
Вам непонятна цепочка
Медведчук - Портнов - Богдан - Коломойский - Зеленский?!
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Согласно исследованию, 49% жителей Украины считают, что ради мира необходимо идти на компромисс с Россией и главарями террористов "ЛДНР". Источник: https://censor.net.ua/n3136279

Та чого ото вже стидатися?
Писали б вже як воно є насправді: 73,22%.
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Врага можно простить, но сначала его нужно уничтожить.
Наполеон
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Самый быстрый способ окончить войну - проиграть ее.
Джордж Оруэлл
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Идею "мира любой ценой" на Донбассе не поддерживают избиратели ни одной из партий = значит отвернут руль виртуальному велосипеду быстро и безболезненно - он даже не заметит
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Я-за мир, нах с Крыма и Донбасса, и будем думать шо дальше.
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да ладно . а шо элехторат Мураева . Рабиновича и прочих разных Кернесов разве не за мир любой ценой ? да и зелюки некоторые ( не все конечно ) тоже те еще пацифисты Идею "мира любой ценой" на Донбассе не поддерживают избиратели ни одной из партий, - опрос - Цензор.НЕТ 6160
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МИР ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ -это ОБЫЧНОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО,А КТО ВАМ В ОТКРЫТУЮ СКАЖЕТ ЧТО ОН ПРЕДАТЕЛЬ УКРАИНЫ,ХОТЯ ИХ В УКРАИНЕ ДО ФИГА "УСТАВШИХ ВОЙНОЙ" С ПОВЁРНУТОЙ ГОЛОВКОЙ В СТОРОНУ МОСКОВИИ И ЕЁ БЕСКРАЙНИХ КОЛОНИЙ, БЛИН НУ ВАЛИТЕ В В МОСКОВСКИЕ КОЛОНИИ,А УКРАИНА ДАВНО НЕ КОЛОНИЯ МОСКОВИИ
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Мир любой ценой ето не мир в понимании нормального человека. А ето рузькиймир. Не может человек быть свободным если он живет по условиях и компромисах своего врага. А рузькиймир ето лагеря, тюрьмы, нищета и та же война только уже не за свою Родину.
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никто не поддерживает, но почему то страну упорно к этому двигают.
ИИИ кто же это сделал? (с)
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А сколько людей выбрало свободу и послало и рузькиймир и боевиков и кремля с его условиями нах****й? Есть в Украине хоть не рабы или етого опроса не проводили?
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Хороший фильм. Только конец у фильма плохой. Зло побеждает.
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так, бо він один проти системи, а нас багато, проти багатьох
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Интересно получается, что 49% согласны идти на компромисс с врагом, но при этом больше половины против всех основных условий врага )))
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Лучше х......овый мир, чем хорошая война. ГЛАВНОЕ, что бы не убивали. А на войне, знаете, кто наживается. ПРОДОЛЖИТЬ.
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Таке враження що ці так звані опитування проводятся на замовлення медвечука ,підготовка населення до капітуляції по всіх напрямках ,сьогодні такі цифри ,далі намалюють більш переконливі цифри ,доки медвечук не заарештований і його п'ята колона і далі будуть робитись такі маніпуляції .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИдею "мира любой ценой" на Донбассе не поддерживают избиратели ни одной из партий, - опрос
 
 
 
 
 
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