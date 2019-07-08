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 Политика Украины
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Все про:гражданство (982) двойное гражданство (53) Данилюк Александр (355)

 Это неправильно - иметь только одно гражданство. Но иметь гражданство страны-агрессора является недопустимым, - Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк считает архаичной возможность иметь лишь одно гражданство. Вместе с тем, он называет недопустимым двойное гражданство со страной-агрессором.

"Я считаю, что это (двойное гражданство. - Ред.) абсолютно искусственное ограничение… Я считаю, это неправильно - иметь только одно гражданство, чтобы было это условие. Есть много политиков и стран в Европе, где это не является обязательным. Но конечно иметь гражданство страны-агрессора является недопустимым. Надо готовиться к тому, что мир глобальный", - сказал Данилюк в интервью "ТСН.Тиждень", передает Цензор.НЕТ.

При этом он отметил, что не имеет британского гражданства, несмотря на то, что ранее он длительное время проживал в Лондоне и имел такие планы.

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"Когда-то у меня были планы (получить британское гражданство. - Ред.). Но в какой-то момент я принял решение, что буду заниматься государственной политикой, поэтому не получал гражданство… Сказал – нет. Это был 2009 год", - рассказал Данилюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3136276
 
 
 Топ комментарии
 
То есть, по логике этого дебила, если у меня только украинское гражданство - это НЕПРАВИЛЬНО???!!!
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Он хотел сказать, что вы ЛОХ. И я лох. Миллионы ЛОХОВ. Интересно, а нражданином скольких стран является этот "умник"?
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Ну, что сказать?
Жаль, что до власти дорвались такие дебилы...
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Розвиваючи думку: "Це не правильно мати лиш одних батьків, треба мати дві, а краще три і більше сім'ї". Тільки от цей ммм... чудак, кине їх всіх, як тільки вони йому стануть не потрібні,
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто неправильно - иметь только одно гражданство. Но иметь гражданство страны-агрессора является недопустимым, - Данилюк
 
 
 
 
 
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