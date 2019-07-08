 "Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
На акции находятся несколько сотен митингующих.
Они требуют, чтобы руководство государства отреагировало на информационную агрессию России, перекрыло границы с РФ и прекратило любых отношения с агрессором, а также немедленного ареста "российской агентуры в Украине".
Также они требуют начать антитеррористическую операцию в Конституционном Суде и убрать руки прочь от закона о языке.
Руководитель штаба "Нацкорпуса" Киева Родион Кудряшов заявил, что реакция президента на телемост NewsOne с российским пропагандистским каналом была "очень вялой".
Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук
Фото: Цензор.НЕТ
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".
Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".
https://www.youtube.com/watch?v=l14DCDRL8co&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WHdT4kTT7hAw-NXJZci_xphj_jQfKs7wyuoX-uuRwfoW28XQCue57fPw
Може у нього зра ломка, а ви достібалися до хворої людини!
- 1. Зеленского забрали в Феофанию - СМИ олигархов молчали
2. У Зеленского есть офшоры- СМИ олигарзов молчат
3. Съемки ЗЕ в Ужгороде - ему плохо , он пьян, он под наркотиком-?? СМИ олигархов молчат ,, было бы жто с порохом- говна бы лили из каждой щели пророссийской.
4. Где бы ЗЕ не обосрался- СМИ олигархов молчат.
ПОЧЕМУ?
1. Хремлю и олигархам важно взять в парламенте БОЛЬШИНСТВО при помощи ваты и полезных идиотов ЗЕбилов
2 ПОТОМ БОЛЬШИНСТВО В ПАРЛАМЕНТЕ ЛИШАЕТ ПРЕЗИЛЕНТА ЕГО ФУНКЦИЙ И ДЕЛАЕТ ИЗ НЕГО СВАЛЕБНОГО ГЕНЕРАЛА.
3 затем страной правит премьер ОТ КОАЛИЦИИ ( пророссийского большинства)
4. ЖТО МОДЕЛЬ ВЕНГРИИ . Нормальные венгры не могут сдыхаться от Орбана, т к тупая биомасса голосует за ту партию
5. ЗЕ оставляют право развозить новогодние подарки по детским домам
6. ПОТОМУ ОЛИГАРХИ МОЛЧАТ. Для них сейчас главное , чтобы ЗЕ и слуги не обосрались накануне выборов
непоганий був би президент, але він непрохідний!!!... А тепер "* Завжди
голосувала за «Свободу», а тепер розчарована і не буду...."!!!... Брудні
гібридно-кацапські технології нашого кровного ворога - Росії!!!
Хто так говорить - або кремлеботи, або меншовартісні
недалекі кацапо-хохли.Вони бояться націоналістів як вогню, бо бандерівці завжди
були, є і будуть смертельною кісткою в горлі любої скаженої собаки-окупанта
України!!!
Фул, можна я тебе буду називати по-нашому, Дурником?
Твоя рашистська методичка з істерією про Свинарчука вже давно не працює. Бо українці знають яку неоціненну користь приносив нашому війську Свинарчук (він же Гладковський) і деякі поступки, які він за це отримав, нікого окрім кацапів не хвилюють.
Донбасс и Крым- это Украина
1 год ·
Телемосту між московським телеканалом і нюсваном не буде.
Не піддавайтеся на цю провокацію, не вгамовуйтеся.
Мова йшла про те, щоб не стало нюсвану!
Саме цього ви хотіли: щоб не стало нюсвану та інших телеканалів медведчука, Ахметова, а може й коломойського.
Цензор от русни чистым был, в отличие от того же корра.
Модераторы лучше работали или хз...?
А теперь тоже помойка..
Теперь нет нужды.
Ліквідація військового конфлікту на Донбасі ламає військово-виробничі плани Кремля, бо припиняється змога випробування зброї. Тобто, припиняється розробка інструментів виживання Росії - адже вона виживає, лише захоплюючи нові території.
Крім того, з припиненням війни на Донбасі російська пропаганда втрачає козирі, адже вона дозовано подає інформацію, звісно ж, не про зажерливість кремлівських мародерів, а саме про "благородную і освободітєльную, но сєкрєтную" війну як про причину низького рівня життя в Росії. Так, вони не називають війну війною. Але сотні передач, репортажів, "утєчєк інформаціі" як би "натякають" громадянам Росії, що війна йде, і "ето так надо в інтєрєсах вєлікой Россії".
Українські квазінаціоналістичні угрупування, рухи, партії тощо можуть в якійсь мірі складатися з "ідеологічно свідомих націоналістів". Але це не має жодного значення, бо ними граючись маніпулюють з Кремля.
непоганий був би президент, але він непрохідний!!!... А тепер "* Завжди
голосувала за «Свободу», а тепер розчарована і не буду...."!!!... Брудні
гібридно-кацапські технології нашого кровного ворога - Росії!!!
Хто так говорить - або кремлеботи, або меншовартісні
недалекі кацапо-хохли.Вони бояться націоналістів як вогню, бо бандерівці завжди
були, є і будуть смертельною кісткою в горлі любої скаженої собаки-окупанта
України!
Телемост отменили, а так Медведчук никому (включая националистов) не мешает.