 "Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На акции находятся несколько сотен митингующих.

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Они требуют, чтобы руководство государства отреагировало на информационную агрессию России, перекрыло границы с РФ и прекратило любых отношения с агрессором, а также немедленного ареста "российской агентуры в Украине".

Также они требуют начать антитеррористическую операцию в Конституционном Суде и убрать руки прочь от закона о языке.

Руководитель штаба "Нацкорпуса" Киева Родион Кудряшов заявил, что реакция президента на телемост NewsOne с российским пропагандистским каналом была "очень вялой".

















































Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук





Фото: Цензор.НЕТ

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".