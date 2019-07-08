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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ. ФОТОрепортаж

Под Офисом президента на улице Банковой протестуют "Объединенные украинские националисты".

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На акции находятся несколько сотен митингующих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": NewsOne отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз"

Они требуют, чтобы руководство государства отреагировало на информационную агрессию России, перекрыло границы с РФ и прекратило любых отношения с агрессором, а также немедленного ареста "российской агентуры в Украине".

Также они требуют начать антитеррористическую операцию в Конституционном Суде и убрать руки прочь от закона о языке.

Руководитель штаба "Нацкорпуса" Киева Родион Кудряшов заявил, что реакция президента на телемост NewsOne с российским пропагандистским каналом была "очень вялой".

Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 01
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 02
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 03
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 04
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 05
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 06
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 07
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 08
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 09
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 10
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 11
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 12
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 13
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 14
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 15
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 16
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 17
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 18
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 19
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 20
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 21
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 22
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 23
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 24

Фото: Цензор.НЕТ, Олег Богачук

Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 25
Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 26

Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!: националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ 27

Фото: Цензор.НЕТ

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон"Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

Источник: https://censor.net.ua/n3136268
 
   
 Топ комментарии
 
Вовчик, Вовик, Вованчик, а ведь это уже второй звоночек.
Скоро и набат услышите, слуги урода.
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Лучше назначить дежурным по палате.
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Націоналісти вимагають прибрати російську агентуру від президента? Це треба прибрати Слуг народу, які набрали різне сепарське лайно у свої списки?
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Для Украины Россия вечный враг, и это уже ни как не изменить.
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Националисты, если вы против Мертвечука, то пикетируйте его маеток и телеканалы.
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я все думал откуда в облиичи бойка есть что то семитское? оказываеться он еврей! у него (как у жирика) папа инженер шахтер а мама еврейка. в детстве юрика мама измучила - заставляя осваивать скрипку.... вот тебе и потомственный кудрявый шахтер! юрик , а оно тебе надо? или ваше время в Украине пришло? ну это вы юрик ошибаетесь...и ты это поймешь...
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ЗЕбилятня сепарская искренне надееца что никто не выйдет протестовать и они смогут спокойно провернуть все свои прокацапские схемы..Очень уважаю людей которые реально выходят против ЗЕбилятни сепарской... А то что это сепарня думаю уже сомнений нет..Как бы что там не визжали на Петю свихнутые на Пете жюляботы они же все теперь зебилы, но при Пете телемостов с Гебельс ТВ не было точно. И что интересно теперь всех ЗЕбилов кумы Медвдечука в Слуге УРода, телемосты с Гпебельсс ТВ совершенно не беспокоят..ЗЕбилятня как попугаи тупо визжат про Петю..
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Та що ви з нього хочете? Хіба ТАКЕ на щосб здатне?
https://www.youtube.com/watch?v=l14DCDRL8co&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WHdT4kTT7hAw-NXJZci_xphj_jQfKs7wyuoX-uuRwfoW28XQCue57fPw

Може у нього зра ломка, а ви достібалися до хворої людини!
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Обратите внимание
- 1. Зеленского забрали в Феофанию - СМИ олигархов молчали
2. У Зеленского есть офшоры- СМИ олигарзов молчат
3. Съемки ЗЕ в Ужгороде - ему плохо , он пьян, он под наркотиком-?? СМИ олигархов молчат ,, было бы жто с порохом- говна бы лили из каждой щели пророссийской.
4. Где бы ЗЕ не обосрался- СМИ олигархов молчат.
ПОЧЕМУ?
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ОТВЕТ ПРОСТ - ***** СТРОИТ В УКРАИНЕ ДРУГУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ
1. Хремлю и олигархам важно взять в парламенте БОЛЬШИНСТВО при помощи ваты и полезных идиотов ЗЕбилов
2 ПОТОМ БОЛЬШИНСТВО В ПАРЛАМЕНТЕ ЛИШАЕТ ПРЕЗИЛЕНТА ЕГО ФУНКЦИЙ И ДЕЛАЕТ ИЗ НЕГО СВАЛЕБНОГО ГЕНЕРАЛА.
3 затем страной правит премьер ОТ КОАЛИЦИИ ( пророссийского большинства)
4. ЖТО МОДЕЛЬ ВЕНГРИИ . Нормальные венгры не могут сдыхаться от Орбана, т к тупая биомасса голосует за ту партию
5. ЗЕ оставляют право развозить новогодние подарки по детским домам
6. ПОТОМУ ОЛИГАРХИ МОЛЧАТ. Для них сейчас главное , чтобы ЗЕ и слуги не обосрались накануне выборов
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Так он и так свадебный генерал, а всем командует Коломойский и Кремль.
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Да. Но они хотят узаконить это навсегда
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Якби ж вони раніше реагували на цих сепарів🤔
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Немного опоздали, но и так сойдёт. При педро нужно было потрясти путлеровского холуя-миротворца. Как я говорил и раньше, это была грязная технология кремля, когда вова брал в заложники невиновных украинцев, а витя, типа националист - их отпускал. Но педро в упор это не видел.
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помню в Черновцах у свободы было большинство, самая наглая и жадная банда, даже рыги меньше деребанили
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Спочатку кремлівські боти впарювали нам, що Кошулинський
непоганий був би президент, але він непрохідний!!!... А тепер "* Завжди
голосувала за «Свободу», а тепер розчарована і не буду...."!!!... Брудні
гібридно-кацапські технології нашого кровного ворога - Росії!!!

Хто так говорить - або кремлеботи, або меншовартісні
недалекі кацапо-хохли.Вони бояться націоналістів як вогню, бо бандерівці завжди
були, є і будуть смертельною кісткою в горлі любої скаженої собаки-окупанта
України!!!
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Во,комедия!!! За "свинарчуков" уже забыли, не то даже, что ставить рубо вопрос о их посадке. Не та тема на повестке перед выборами. Всего лишь месяц Зеленский президент, а требования-- все проблемы(28 лет) решить за раз--иначе они..---а что они могут, это ведомое "пастухами" "воинство".
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>>За "свинарчуков" уже забыли<<
Фул, можна я тебе буду називати по-нашому, Дурником?
Твоя рашистська методичка з істерією про Свинарчука вже давно не працює. Бо українці знають яку неоціненну користь приносив нашому війську Свинарчук (він же Гладковський) і деякі поступки, які він за це отримав, нікого окрім кацапів не хвилюють.
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Называй. Как я могу отказываться от имени,которым назвал себя сам. Видишь ли, "старый кот",надеюсь ещё не облезлый-- до некоторых дураков ещё(умом)нужно дорасти--ведь сам понимаешь ,фраза --"не связывайся с дураками" она очень не простая.. Ну да ладно. А на счёт "свинарчуков" я говорю ,что слышал по телевидению,и не вижу,чтобы судебно кто-то от них(обвинений) отмылся. Как и то что говоришь ты,не являлось бы-- словами с методички, где тебя уполномочили отбеливать "свинарчуков". Вот если бы вместо"отбеливателя" конкретные факты,это да,а так время рассудит кто больший кацап.
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"Свинарчуки" это такая же голограмма, как Голобородько Вазелинович. включили для быдла, теперь выключили. а по сути нет повода, нет правонарушения. неуплата ндс 17 млн (500 тыс $) которую погасили вместе со штрафом. спроси биомассу в чем их вина, никто не ответит, но все уверены, что она есть.
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о как нацики пороха возбудились,Медведчука только что увидели,5 лет слепенькие ходили
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а когда они про свинарчуков визжали ты такой довольный был, прибегал тут подгавкивать....и нациками пороха что то их не называл брехливый ЗЕбил. А когда против твоего хозяина клоуна выступили смотри как обиделся..
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О созрєлі, тільки, от як раз, тут потрібно "по-жощє", а не пікетувати.
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И снова провокаторы из Сволоты.
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Питання до зедовбнів ... Де були б російські війська зараз, якби Зеленського обрали президентом у 2014 році?..
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То, что вы кацпский троль- всем известно.
Донбасс и Крым- это Украина
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нда...с фигали он был бы наш даже спрашивать не буду- у вас, зекрысок, все мозги в зеленой моче))))
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в апреле 2014 в Белгороде все жд ветки забиты вагонами с личным составом и бк. в пригороде, каждый поселок, деревня, окраина города сотни БТР и танков. офицеры бегали за бухлом, рассказывали, что приказ-брать Харьков и Полтаву. в общей сложности по восточной границе 150 тыс человек, секретный пакет. лохонулись, ждали кого выберут, а потом МН17.
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все верно! ху й ло ждало, и после выборов лолиты, перестало проводить операцию по захвату Украины
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А почему не бойкотируют к примеру дом Медведчука "Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ - Цензор.НЕТ 1810
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***-я-а, тітушня Білецького залишила без нагляду Порошенка, напевно хтось баблом перебив раніше отриманні бабулети. Звісно пікетувати проти Медведчука Білецькому з Тягнибоком не звично куда простіше, доходніше і безпечніше ганятись, по всій Україні, за Порошенком, там завжди отримували, без напрягу, свіжу копійку. "Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ - Цензор.НЕТ 7008 "Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ - Цензор.НЕТ 7008 "Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ - Цензор.НЕТ 7008
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кто платит больше за того они и топят
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"Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": Націоналісти пікетують ОП з вимогою арешту російської агентури в Україні та перекриття кордону з РФ - Цензор.НЕТ 6582Дмитро Корчинський
1 год ·

Телемосту між московським телеканалом і нюсваном не буде.
Не піддавайтеся на цю провокацію, не вгамовуйтеся.
Мова йшла про те, щоб не стало нюсвану!

Саме цього ви хотіли: щоб не стало нюсвану та інших телеканалів медведчука, Ахметова, а може й коломойського.
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дугинец высрался. шо-то я не помню его высеров против дерибана прошлой властью
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сепарское дерьмо в комментах уже даже не маскируется.
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А раньше как-то их тут не было.
Цензор от русни чистым был, в отличие от того же корра.
Модераторы лучше работали или хз...?
А теперь тоже помойка..
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Нет, раньше лахтинские лучше маскировались.
Теперь нет нужды.
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А чего им бояться, если сам Президент деньги на "восстановление Донбасса", то есть сепарам, собирать будет осенью в Мариуполе на инвест-форуме?
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Только националисты сделают Украину сильной., а не клоуны и популисты.
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Ну слава тобі боже, шо националисти пикетируют ОП с требованіем ареста россійской агентури в Україні и перекритія кордону с РФ! До цього вони пять років вони билися з сепаратістамі на Марсі, де були в відрядженні! І ось вони повернулись! Все перемога гарантована!
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Практично всі націоналісти пойшли через війну на сході спочатку в добробатах, а потім в ЗСУ, нацгвардії, ССО, ВМФ, ВПС!
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Як мінімум трьох знайомих на фотках побачив. Працюємо!
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Націоналізм у всьому світі, а особливо в Україні - це завжди прокремлівські провокації, строго синхронізовані з інформаційними диверсіями Кремля. Це організовується з Кремля через агентів впливу у керівництві націоналістичних рухів, зомбуються особи з низьким рівнем інтелекту, проте з підвищеним інстинктом стадності. Задля більшої ефективності інформаційних терактів часто використовуються технологія "подвійних агентів", коли розроблювана операція буцім-то частково направлена проти союзників Кремля і навіть проти самого Кремля. Буцім-то. Бо насправді Кремль просто і легко жертвує пішаків, гарматне м'ясо тощо, щоб нібито "втратити тактично", проте насправді - досягати стратегічної мети. Той самий Донбас - "гаряча точка", яка дозволяє Кремлю, наприклад, дешево і секретно випробовувати зброю. Для багатьох видів зброї це було б важко робити в Сирії, наприклад. Звичайно, Кремлю глибоко плювати, що була, є і буде військова відповідь, що в Росію їдуть і їхатимуть чергові трупи тощо. Кремлю потрібні трупи, адже зброю створюють для того, щоб вбивати, тому трупи - це частина циклу випробувань зброї.
Ліквідація військового конфлікту на Донбасі ламає військово-виробничі плани Кремля, бо припиняється змога випробування зброї. Тобто, припиняється розробка інструментів виживання Росії - адже вона виживає, лише захоплюючи нові території.
Крім того, з припиненням війни на Донбасі російська пропаганда втрачає козирі, адже вона дозовано подає інформацію, звісно ж, не про зажерливість кремлівських мародерів, а саме про "благородную і освободітєльную, но сєкрєтную" війну як про причину низького рівня життя в Росії. Так, вони не називають війну війною. Але сотні передач, репортажів, "утєчєк інформаціі" як би "натякають" громадянам Росії, що війна йде, і "ето так надо в інтєрєсах вєлікой Россії".
Українські квазінаціоналістичні угрупування, рухи, партії тощо можуть в якійсь мірі складатися з "ідеологічно свідомих націоналістів". Але це не має жодного значення, бо ними граючись маніпулюють з Кремля.
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Спочатку кремлівські боти впарювали нам, що Кошулинський
непоганий був би президент, але він непрохідний!!!... А тепер "* Завжди
голосувала за «Свободу», а тепер розчарована і не буду...."!!!... Брудні
гібридно-кацапські технології нашого кровного ворога - Росії!!!

Хто так говорить - або кремлеботи, або меншовартісні
недалекі кацапо-хохли.Вони бояться націоналістів як вогню, бо бандерівці завжди
були, є і будуть смертельною кісткою в горлі любої скаженої собаки-окупанта
України!
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До твоєї агітки треба додати дві стрічки, одну зверху: "Утверждённый текст ультранаципатриотического поста, версия 345-ЫЖ-УА", другу стрічку знизу: "Распространить среди агентов влияния националистических груп. Хайль Путин".
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Та я тільки за. Тільки ви говорите одне, а дієте на радість Кремлю. І самі цього не розумієте, бо вас таких єстєствєнний отбор створив.
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и шо ты предлагаешь аналитик? организовыват мосты и слушать бред рашистских пропагандонов забыв при этом 13 тыс погибших пацанов? это из за них ты на нациков взъелся? запомни мыслитель - нацики наша движущая сила ! без низ мы бы давно стояли на коленях и сосали у куйла большой и толстый... холоп ты кацапский, вот ты с зелей наманипулюешь чувствуеться...,,
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могу с точность до 90% расказать о чем рашистские пропагандоны будут вещать на телемосту. это - и одиннарот, мышебратья, мыневиноваты, это госдеп, фашисты-бендеры, киевская хунта, путен вас любит и прочая хрень..... так на фига все это - включи телемост на ютубе который называется Андрей Полтава "вата шоу" и наслаждайся визгом алкашни из кацапстана..... разве я не прав? а земляки?
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Опять флешмоб Идите и разгромите канал и приведите в чувство зарвавшихся журношлюшок
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так медведчук еще и интер купил намедни. шо нет реакции националистов?
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Этот безумный, безумный, безумный мир. Сначала привели козла к власти, теперь выясняют с ним отношения. С козлом, в смысле. Это нечто...Вот интересно, как этот период будет описан в учебниках истории, и что об этом подумают детки из будущего.
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Кина не будет. Можно расходиться.

Телемост отменили, а так Медведчук никому (включая националистов) не мешает.
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Патриоты правы. Я тоже считаю что должен остаться только канал Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Поговори з тими, кого ти вбив, х#йло!": националисты пикетируют ОП с требованием ареста российской агентуры в Украине и перекрытия границы с РФ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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