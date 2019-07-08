 ГПУ открыла производство по подготовке NewsOne телемоста с РФ. Причастные вызваны на допрос, готовится представление об аресте активов, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

Генпрокурор сообщил, что в связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским, находящимся под санкциями каналом, ГПУ сегодня зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Телемост с РФ - это дешевый, но опасный пиарход перед выборами, - Зеленский. ВИДЕО (обновлено)

"Причастные - от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс - вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов", - написал он.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".