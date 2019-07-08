 ГПУ открыла производство по подготовке NewsOne телемоста с РФ. Причастные вызваны на допрос, готовится представление об аресте активов, - Луценко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.
Генпрокурор сообщил, что в связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским, находящимся под санкциями каналом, ГПУ сегодня зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины.
"Причастные - от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс - вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов", - написал он.
Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".
Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".
судов
Гречкумороженое то нразные партии раздают, как подманить лоха в нужной "клеточке птичку поставить" на выборах?
А тут "за мир", красиво, как в сказке,
Не понимаешь по-хорошему - будем бить тебя рублём. (с) Мы из джаза
для суда - статьи закона, факты, свидетельства и доказательств превыше всего.
Противно всё это видеть и слушать.
Мустафа Найем
народный депутат
Все записи автора
Есть подозрение, что такого скоропостижного эротического путешествия Виктор Медведчук не ожидал.
Служба безопасности Украины обратилась к Владимиру Зеленскому с требованием созвать внеочередное заседание Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины по поводу проведения телемоста телеканала NewsOne с Россия-1.
Помимо этого СБУ направила в медиахолдинг «Новости», куда входят телеканалы NewsOne, 112-Украина и ZIK уведомление об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом «Россия», поскольку показ российских каналов на территории Украины, согласно действующего законодательства, запрещён.
Служба безопасности предлагается принять решение о применении персональных, специальных, экономических и других санкций к юридическим лицам, которые осуществляют вещание каналов NewsOne и 112 Украина, ввести их в действие Указом Президента Украины.
Урочисто відкрили - тихенько закрили!
https://censor.net.ua/ua/news/3110022/gpu_vidkryla_spravu_na_medvedchuka_za_statteyu_pro_derjzradu_i_separatyzm_sargan
Глагол из пригожинской методички.
Палишься.
- ми готуємо
- ми підготовимо
- ми приймемо рішення
- ми подумаємо
.....