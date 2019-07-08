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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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 ГПУ открыла производство по подготовке NewsOne телемоста с РФ. Причастные вызваны на допрос, готовится представление об аресте активов, - Луценко

Генпрокуратура Украины зарегистрировала производство о покушении на совершение госизмены из-за подготовки телеканалом NewsOne телемоста с РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил Генпрокурор Юрий Луценко.

Генпрокурор сообщил, что в связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским, находящимся под санкциями каналом, ГПУ сегодня зарегистрировала производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины.

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"Причастные - от владельца канала до ведущего, который обнародовал анонс - вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов", - написал он.

Напомним, украинский телеканал из медиаимперии кума Путина, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить".

Позже телеканал отменил телемост с каналом Киселева "из-за прямых угроз".

ГПУ открыла производство по подготовке NewsOne телемоста с РФ. Причастные вызваны на допрос, готовится представление об аресте активов, - Луценко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136267
 
   
 Топ комментарии
 
Югик по кличке Пидозра. Занялся своим привычным делом и ждет заноса денег ГПУ открыла производство по подготовке NewsOne телемоста с РФ. Причастные вызваны на допрос, готовится представление об аресте активов, - Луценко - Цензор.НЕТ 5812
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давайте вже робіть з ними те, що треба. бо шикарно самі ідуть вам у руки.
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Ой не спешите, медведчука голыми руками не возьмешь, не забывайте" беспристрастность"
судов
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а ведь Медведчук знал, что существует закон о запрете Россия 24, , что его нельзя нарушать. вот тебе и юрыст!
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Югик по кличке Пидозра. Занялся своим привычным делом и ждет заноса денег ГПУ открыла производство по подготовке NewsOne телемоста с РФ. Причастные вызваны на допрос, готовится представление об аресте активов, - Луценко - Цензор.НЕТ 5812
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А что тебя одно кацапьё плюсует, даже не подозрительно
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давайте вже робіть з ними те, що треба. бо шикарно самі ідуть вам у руки.
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Хоть какая-то польза от преждевременных выборов.. Вообще, медведчук поторопился. Забадяжил бы он эту тему после 21 июля - прокатило бы.. ГПУ открыла производство по подготовке NewsOne телемоста с РФ. Причастные вызваны на допрос, готовится представление об аресте активов, - Луценко - Цензор.НЕТ 3435
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Медведчук гадит на ватной грядке ЗЕБЕни, за что и поплатился
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Порохоботи по п'ять раз на годину методички міняють))
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А как же привлечь лохторат на выборы?
Гречку мороженое то нразные партии раздают, как подманить лоха в нужной "клеточке птичку поставить" на выборах?
А тут "за мир", красиво, как в сказке,
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Супермаркет по продаже уголовных дел ГПУ и его менеджер Луценко реально хочет закрыть канал Мертвечук 1 ТВ ??? А остальные?
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А они больше ничего и не умеют, петухи из говна, расиськи шидевр
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...готовится представление об аресте активов...

Не понимаешь по-хорошему - будем бить тебя рублём. (с) Мы из джаза
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Воно то добре, коли трусять юридичну особу, однак більше доходить, коли згорів власний будинок. А натовчена пика залишає незабутні спогади і автоматично включає запобіжник від дурниць.
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так ото ж! от тільки хто ж те зробить?коли так звані "націоналісти", лише строєм по вулицях з прапорцями ходють. звісно, хотілось би по закону, та навіть діти в дитячих садочках знають як ті закони у нас "працюють".
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Чистый пиар, не более. Обвинения по указанной статье рассыпятся в первый же день суда. Просто Юра выслуживается, подхалим хренов.
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Медведчук нарушает закон о запрете Россия 24. - вот и статья.
для суда - статьи закона, факты, свидетельства и доказательств превыше всего.
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Веселей шевелитесь, сначала арестуйте, а потом будете думать.
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Мабуть особисто Югік розпочав провадження... Якщо так, то ним можна буде лише підтертися.
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жаль что не с кого депутатскую неприкосновенность снять, а то бы проГуратура ещё больше за сотрясание воздуха бабла бы рубанула
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Всю медиагруппу накрыть,одним махом,а то охренели от безнаказанности е этии ЗАЖОПники.Лучше пусть это сделает власть,чем толпа.
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если бы это был не юГик, то можно было бы ждать какого-нибудь позитивного для Украины результата. а так...маємо те, що маємо.
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Та дело ж не только в нём. Есть ещё самый гуманный суд..
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какой суд? все, за что берется юГик, разваливается намного раньше.
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Кум протів кума)) І тільки главний кудрявий кумовод остався в прольоті))
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Обыкновенный согласованный двойной разводняк перед выборами. Медведы будут вопить, что их обижают и лишают права на свободу слова, а поросёнки - хвастаться перед своим лохторатом, как они и только они любят и защищают Украину. Натюрлих, ничем эта бодяга в итоге не окончится.

Противно всё это видеть и слушать.
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Голосуйте за "слуг народа", они умные, красивые и честные, и тарифы понизить обещают, если не в этом году, то уж в следующем - точно.
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Ура, Луцык прокапался теперь держитесь сепаратюги!!
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Да не переживайте ничего не будет еще столько информационных расскачек будет что нац корпус не будет успевать собираться на митинги
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такого отпора Медведчук не ожидал

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ГПУ відкрила провадження щодо підготовки NewsOne телемосту з РФ. Причетних викликано на допит, готується подання про арешт активів, - Луценко - Цензор.НЕТ 8671

Мустафа Найем

народный депутат
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Есть подозрение, что такого скоропостижного эротического путешествия Виктор Медведчук не ожидал.
Служба безопасности Украины обратилась к Владимиру Зеленскому с требованием созвать внеочередное заседание Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины по поводу проведения телемоста телеканала NewsOne с Россия-1.
Помимо этого СБУ направила в медиахолдинг «Новости», куда входят телеканалы NewsOne, 112-Украина и ZIK уведомление об ответственности за проведение совместных мероприятий с телеканалом «Россия», поскольку показ российских каналов на территории Украины, согласно действующего законодательства, запрещён.
Служба безопасности предлагается принять решение о применении персональных, специальных, экономических и других санкций к юридическим лицам, которые осуществляют вещание каналов NewsOne и 112 Украина, ввести их в действие Указом Президента Украины.
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Вот вам и Баканов от Зе. Держитесь, пацаны, эта тварь скользкая, как мыло. Голыми руками её не возьмёшь. Держим кулаки.
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уууу, если Йугик взялся за дело то считай дело развалено а преступники на свободе. Хоть одно дело против сепаров он довел до логического завершения?
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Порохоботы тут визжали что низзя наезжать на рузгих и сепаров и их предприятия иначе что скажет Европа. Ну вот есть реальный и законный повод закрыть ету сепарскую клоаку. Что скажите *******, Йугик сделает или как всегда?
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>визжали


Глагол из пригожинской методички.
Палишься.
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И так за глаза вся их сепарская суть , но что бы наверняка то каждой журнашлюхе этого канала по дозе в кокса в каждый карман и по жмене патронов . А мертвечука просто при попытке к бегству заколпашить .
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як українських патріотів арештовувати, вбивати та засуджувати так не потрібно ніякої підготовки, навіть судилища працюють по ночах, а я щодо зради національних інтересів, так,
- ми готуємо
- ми підготовимо
- ми приймемо рішення
- ми подумаємо
.....
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У Генплакулола "дембельский аккорд"!!!!! Урряяяяя!!!! Медведчук прокололся! Бабло пойдёт!
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Вот бы все имущество Медведчука арестовать. Ведь у Ющенко смогли.
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Следующий на арест всего имущества - Порошенко. Нужно возвращать Украине им натыренное !
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Закончится пшиком, как и всё до этого, к сожалению.
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Югик, хоть на последок шото сделай полезного для Украины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ открыла производство по подготовке NewsOne телемоста с РФ. Причастные вызваны на допрос, готовится представление об аресте активов, - Луценко
 
 
 
 
 
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