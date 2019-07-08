EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  14785  50
Материалы по теме:
Все про:война (3530) Донбасс (18886) массовое убийство (6) Бутусов Юрий (1769) 30 отдельная механизированная бригада (25) Цемах (4)

 Цемах - соучастник убийства 4 раненых воинов 30-й ОМБр, которых не спасли, а добили на месте боя, - Бутусов. ФОТОрепортаж

"Подполковник" российско-оккупационных войск на Донбассе Владимир Цемах, которого украинские спецслужбы захватили на оккупированной территории, соучастник убийства украинских воинов 30-й бригады.

Об этом главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал в совем блоге.

"Владимир Цемах - соучастник убийства четырех украинских воинов 30-й механизированной бригады. Захваченный агентами СБУ и вывезенный на суд в Киев подполковник оккупационных войск на Донбассе Владимир Цемах, должен отвечать не только за участие в операции ВС РФ по уничтожению "Боинга", но и за убийство украинских воинов. В видеоинтервью, данном в 2015-м году, Цемах - позывной "Борисыч", рассказывает, как его подразделение приняло участие в бою на 43-м блок-посту под Снежным 6 августа 2014-го года", - сообщил журналист.

Также смотрите: "Я этот "Бук" прятал. Покажу, где он стартовал, и где его забирал", - экс-начальник службы ПВО террористов Цемах. ВИДЕО

"В тот день отряд наемников под командованием Цемаха открыл огонь по колонне 30-й механизированной бригады из 23-мм установки ЗУ-23. Цемах два года воевал в Афганистане, воевал в Славянске и под Снежным с мая 2014-го, а бойцы 30-й бригады, которые тем утром в колонне выехали на 43-й блок-пост, на тот момент опыта не имели, всего неделю назад они зашли в сектор "Д", и о том, что враг подготовился к бою информации у них не было. Для них всех это был первый огневой контакт. После короткой перестрелки наши отступили. На месте боя осталось, к сожалению, четверо наших бойцов - еще живые, их под обстрелом не забрали... Сержант Владимир Степанюк в 10.30 позвонил своему другу Александру Яскуле, сказал, что он ранен, а рядом на дороге лежит раненый Юрий Чечет, и он собирается ему помочь. Но в 13.46 с телефона Владимира раздался звонок его маме Надежде Васильевне и незнакомый грубый голос сказал: "Ваш сын погиб. Не лезьте к нам. Это "ДНР", - напомнил главред Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дочь экс-начальника ПВО террористов Цемаха рассказала о его "похищении"

"Раненых Степанюка и Чечета боевики Цемаха не спасли, а добили на месте боя. Тела четырех украинских героев нашли и вывезли волонтеры миссии "Эвакуация-200", останки были обезображены. Мы не забудем вашу память. И мы не имеем права прощать и амнистировать ваших убийц.", - резюмировал Бутусов.

6 августа 2014-го под огнем банды Цемаха, который сейчас находится в в руках СБУ, погибли:

Иван Ломачук - 23 года, из села Писки Житомирской области.

 Цемах - соучастник убийства 4 раненых воинов 30-й ОМБр, которых не спасли, а добили на месте боя, - Бутусов 01

Сергей Пивоварчук - 29 лет, из села Терновка Житомирской области. 

Цемах - соучастник убийства 4 раненых воинов 30-й ОМБр, которых не спасли, а добили на месте боя, - Бутусов 02

Владимир Степанюк - 40 лет, из села Токарив Житомирской области. 

Цемах - соучастник убийства 4 раненых воинов 30-й ОМБр, которых не спасли, а добили на месте боя, - Бутусов 03

Юрий Чечет - 42 года, из села Гульск Житомирской области, у него семья - осталась жена Нина, двое сыновей - Ярослав и Александр.

Цемах - соучастник убийства 4 раненых воинов 30-й ОМБр, которых не спасли, а добили на месте боя, - Бутусов 04

Как сообщалось ранее, Служба безопасности задержала, а и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады террористической организации "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Источник: https://censor.net.ua/n3136264
 
 
 Топ комментарии
 
Царство Небесное! Посмотрите на лица этих парней, желающие "ПАГАВАРИТЬ" на секелевских телемостах!!!!
 показать весь комментарий
 
только показательная смертная казнь на площади!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Царство Небесное! Посмотрите на лица этих парней, желающие "ПАГАВАРИТЬ" на секелевских телемостах!!!!
 показать весь комментарий
 
 
А вбив їх ось цей «сдєланний в ссср, борєц с бєндєровцамі»:
Цемах - співучасник убивства 4 поранених воїнів 30-ї ОМБр, яких не врятували, а добили на місці бою, - Бутусов - Цензор.НЕТ 654
 показать весь комментарий
 
 
Это шо у него на лобе, кровоизлеяние мозга👹
 показать весь комментарий
 
 
а по выходу его прямо на воротах и шлепнут такие не живут и догадайтесь кто шлепнет то....
 показать весь комментарий
 
 
Будет или обмен или пожизненное( но долго не протянет)
 показать весь комментарий
 
вот это и плохо..мне намного больнее за наших хлопцев, чем за две сотни голландцев и малазийцев..
 показать весь комментарий
 
 
смерть - слишком маленькое наказание за такое преступление.
 показать весь комментарий
 
 
это быстро. сначала четвертовать обычным тупым ножом а потом еще трепыхающийся цемент медленно сжечь.
 показать весь комментарий
 
только показательная смертная казнь на площади!
 показать весь комментарий
 
 
А вот теперь сволочь влипла конкретно. Боинг - то труднодоказуемо, а здесь получит на всю катушку. Поэтому, думаю, и про Боинг расскажет все, что знает, чтобы участь свою облегчить. Надеюсь, следаки смогут сволоту правильно дожать.
 показать весь комментарий
 
 
Да ну, пожизненно только Чикатило сел.
 показать весь комментарий
 
Откуда вы информацию берете? Чикатило был расстрелян. А в Украине 1,5 тыс пожизненно осужденных зэков.
 показать весь комментарий
 
гуманойд и без "боинга" на вышак заработал..
 показать весь комментарий
 
 
Смотрю на фото и читаю:из села,из села...а где из города?
 показать весь комментарий
 
 
Приедь в Житомир, Бердичев, Новоград и увидишь на военном или обычном кладбище городских. Хотя частично ты прав, в селах работы совсем нет, вот и шли служить.
 показать весь комментарий
 
Шли или как обычно:с села отправили,потому что на лапу нечего было дать?
 показать весь комментарий
 
Брали всіх, але з села хлопці в пріоритеті, надійніші, хороші виконавці, добрі люди.
 показать весь комментарий
 
 
тварь тупая, причём тут работы нет? это не добробаты, а ребята из первых волн мобилизации!
 показать весь комментарий
 
 
Это - военное преступление и должна быть соответствующая статья - пожизненное. Домой, в "росию", после допросов в СБУ он вряд ли согласится вернуться, даже если предложат обмен
 показать весь комментарий
 
 
..пожизненое рабство на строительстве украинских дорог!..с подьёмом и отбоем под гимн Украины Цемах - соучастник убийства 4 раненых воинов 30-й ОМБр, которых не спасли, а добили на месте боя, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7102
 показать весь комментарий
 
От якби ще й наш самий "гуманний" суд в світі засудив би його до довічного ув"язнення,а то буде як зі штепою...
 показать весь комментарий
 
Скоро продажный окружной суд Киева его выпустит.
 показать весь комментарий
 
 
Если кто-то из суде рискнет это сделать, то сам ответит, только уже за пределами самого гуманного печерского суда.
 показать весь комментарий
 
 
И не мечтай свинособака, на кусочки мелкие нашинкуем вашу падаль
 показать весь комментарий
 
Десь чув, що "цемах" на івриті означає рослина. Ця вражина і є отруйною рослино, що підлягає знищенню.
 показать весь комментарий
 
 
Так выдайте эту мразь родителям убитым им наших ребят и не только им. Родителям и родственникам всех наших защитников погибщих от вот таких полудурков и гнид.
 показать весь комментарий
 
 
Как бы не хотелось порезать эту гниду на куски, Украина должна выжать максимум из него для того, чтобы ткнуть носом Европу в то, что им плевать на убийство европейских детей русскими и что они хотят дружить и торговать с теми, у кого руки в крови. Для Украины это гораздо важнее, чтобы смерти наших ребят в бою не стали напрасными.
 показать весь комментарий
 
 
Снять с него все показания, задокументировать их, а потом его самого не в суд, а направить в 30-ю бригаду "на перевоспитание". Аминь!
 показать весь комментарий
 
 
такие вещи нужно поручать профессионалам. в бригаде для цемента все быстро закончится.
 показать весь комментарий
 
АФГАНСКОГО УБЛЮДКА НУЖНО БЫЛО ПОВЕСИТЬ ЕЩЕ ПРИ СССР, А НЕ ДЕЛАТЬ ИЗ НЕГО ХЕРОЯ- ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА!
 показать весь комментарий
 
 
жители дамбасса отмороженые на всю голову люди .закаленные на зонах пришли в семьи в общество и мы получили донбасс по-понятиям ...не вижу логики нормальных людей в Украине налаживать какието отношения с дыныры ...забор колючка и турели с ночным прицелом и все
 показать весь комментарий
 
 
хороший стимул, шоб он пожил только 1 день после суда..
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦемах - соучастник убийства 4 раненых воинов 30-й ОМБр, которых не спасли, а добили на месте боя, - Бутусов. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх