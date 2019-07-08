 Защита Мангера обжаловала приговор убийцам Гандзюк: "Излишне мягок"

Об этом "Українським Новинам" сказал адвокат главы облсовета Дмитрий Ильченко, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы подали апелляцию в прошедшую пятницу 5 июля... Мы считаем, что приговор излишне мягок", - заявил он.

Кроме того, защита Мангера подала апелляционную жалобу, так как считает незаконным то, что в приговоре указано, что якобы правоохранителями установлен заказчик убийства активистки.

Также защита считает, что родственники убитой, в том числе отец, не имели права заключать соглашение с обвиняемыми о признании вины.

При этом Ильченко отметил, что апелляцию на приговор подала не только защита Мангера, но некоторые другие участники процесса.

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Если бы апелляции не была подана, то приговор по делу Гандзюк вступил бы в силу 7 июля.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

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15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.