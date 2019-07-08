 Защита Мангера обжаловала приговор убийцам Гандзюк: "Излишне мягок"

Об этом "Українським Новинам" сказал адвокат главы облсовета Дмитрий Ильченко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы подали апелляцию в прошедшую пятницу 5 июля... Мы считаем, что приговор излишне мягок", - заявил он.
Кроме того, защита Мангера подала апелляционную жалобу, так как считает незаконным то, что в приговоре указано, что якобы правоохранителями установлен заказчик убийства активистки.
Также защита считает, что родственники убитой, в том числе отец, не имели права заключать соглашение с обвиняемыми о признании вины.
При этом Ильченко отметил, что апелляцию на приговор подала не только защита Мангера, но некоторые другие участники процесса.
Если бы апелляции не была подана, то приговор по делу Гандзюк вступил бы в силу 7 июля.
Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.
Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.
4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.
Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.
11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".
7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.
6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.
28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.
15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.
3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.
Тобто "організатор" топить виконавців?)
Якась дуже хитра схема.... Підкажи мені який сенс "організатору" топити своїх посіпак?