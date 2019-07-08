 Важно, чтобы во время саммита Украина-ЕС был решен вопрос пакета Азовских санкций, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.
"Важно, чтобы во время саммита Украина-ЕС был решен вопрос Азовского пакета санкций. РФ не выполнила решение Международного арбитража в Гамбурге, не освободили наших моряков и корабли, и важно, чтобы Азовский пакет санкций в случае невыполнения РФ этих требований был применен", - написал он.
Важливо, щоб під час Саміту Україна-ЄС було вирішено питання Азовського пакету санкцій. РФ не виконала рішення Міжнародного арбітражу у Гамбурзі, не звільнила наших моряків та кораблі, і важливо, щоб азовський пакет санкцій у випадку невиконання РФ цих вимог був застосований. pic.twitter.com/TiVI6MXcmr— Петро Порошенко (@poroshenko) July 8, 2019
Я президент України. Ось моя булава, я нею граю на роялє, показать можу, кхме, так. ааа ну ладна. Мені не подобається шо я не отримав більшість в Раді сьомого скликання, тому я її роспускаю і оголошую позачергові вибори. Тобто так, я олег ляшко, а нє я зеленскій, гигиги
https://www.youtube.com/watch?v=kaPR8zJRoco
Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.
Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам
спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли
до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися,
доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.
Дмитро Корчинський
🤣
Поведение Порошенко и всей его армии порохоботов после проигрыша на президентских выборах очень хорошо описывается моделью умирания, которую американский психолог Элизабет Кюблер-Росс изложила ровно 50 лет назад.
https://is.gd/Ok1DKc
🤔