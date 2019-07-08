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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17646) саммит (724) Европейская Солидарность (52)

 Важно, чтобы во время саммита Украина-ЕС был решен вопрос пакета Азовских санкций, - Порошенко

Во время саммита Украина-Европейский Союз должен быть решен вопрос Азовского пакета санкций

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере написал пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко. 

"Важно, чтобы во время саммита Украина-ЕС был решен вопрос Азовского пакета санкций. РФ не выполнила решение Международного арбитража в Гамбурге, не освободили наших моряков и корабли, и важно, чтобы Азовский пакет санкций в случае невыполнения РФ этих требований был применен", - написал он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136254
 
   
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Думается мне, что ПП за ближайшие полтора-два года вернёт себе как минимум половину того рейтинга что был у него в 2014. Почему? Потому что все крупные факапы Зели ещё впереди. На фоне ватного реванша и тотального ******* набирать себе политические баллы не так чтобы очень сложно
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Меня другое интересует, если зебил не получит большинство в Раде, то через неделю он ее опять распустит и потом опять выборы. И так до бесконечности?
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У него будет большинство в коалиции с юлькой и мертвечиной - смогут даже кроить Конституцию
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Ну а представим, что не будет:

Я президент України. Ось моя булава, я нею граю на роялє, показать можу, кхме, так. ааа ну ладна. Мені не подобається шо я не отримав більшість в Раді сьомого скликання, тому я її роспускаю і оголошую позачергові вибори. Тобто так, я олег ляшко, а нє я зеленскій, гигиги
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а почему ПЕСятина продувает какому-то сраному "за життя" почти в два раза? почему такой позор?
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кто такой порошенко? какой-то старый пердун ,который даже не депутат)) его мнение написано на использованой туалетной бумаге))
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Рейтинг буде як у Сєні, а сам він буде у бєгах як Паша.
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запросто, если только журналюги прекратят упоминать его при всех промахах Зе в отрицательном аспекте. Сейчас новость дня-Порошенко не написал в Твиттере ничего о мосте, а то что его партия выступила с заявлением, то это ничего не значит.
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Но єто ему не поможет выйти из тюрьмы досрочно в которую его посадят за госизмену.
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Фантомные боли продолжаются, Петя ты никто уже, смирись наконец.
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Послав пацанів у полон до орків, віддав кораблі парашинцям, а тепер мудро розповідає.
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Війну вже скінчив? Російських найманців вже вивів? Миротворців ООН вже росташував? Гніда **@ча!
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А что, такой "пакет" был ранее согласован, с ЕС? Что-то я не упомню.
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"Українська історія звернула на бічну стежку: революція-інтервенція-реставрація.
Зеленський - це янукович-няшка, янукович з малиновим сиропом.
Стрімко наближається капітуляція, якої від нас вимагають московити і до якої нас м'яко ************ європейці.
У наступній Раді, після дочасних виборів, буде ватна більшість.

Проте, не сумуйте! Випробування посилає Бог, бо не збирається дати нам
спокою. Ми хотіли реформ, доведеться задовольнитися величчю. Ми хотіли
до Євросоюзу, а доведеться завоювати Азію. Хотіли відсидітися,
доведеться взлетіти.
"Реставратори" будуть повішані за ноги скорше, ніж здається пораженцям.

Дмитро Корчинський
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Кто это такое? Это тот матерщинник на митингах, ну который бухой орёт ПАРАШЕНКА!!!!
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Важливо щоб баригу найближчим часом арештували, доки він нікуди не втік!
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Ну хотя бы занять походами на допросы к следователям НАБУ, ДБР, ГПУ...........
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И зелю тоже , за его любовь ко всему ватному .
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Та згинь , шизику, і не позорься!!
🤣
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Підкажіть хто не будь гриніву та порошенко,хай не тратять час на дешевий та непотрібний піар з різними телемостами та санкціями. Нехай Яніна Соколова на 5-му повторить слова грузинського журналіста з канала Руставі. Рейтинг не просто підскочить,а взлетить.
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Забавно, что зеботов принятие Азовского пакета санкций против России не волнует. они знают, что их пророссийский пацанчик такого не позволит.
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Пять стадий принятия неизбежного порохоботами.
Поведение Порошенко и всей его армии порохоботов после проигрыша на президентских выборах очень хорошо описывается моделью умирания, которую американский психолог Элизабет Кюблер-Росс изложила ровно 50 лет назад.
https://is.gd/Ok1DKc

🤔
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И вообще похоже на бред, нет никакого азовского пакета, для вида ввели санкции против 8 феэсбешников и все, больше ни о каком пакете даже разговора не было. Как можно применить то что даже не обсуждалось.
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Кругом затичка!! За пять років можна було не тільки нахапати, а щось і людей зробити...
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порохохряк опять захрюкал, никак свинья не успокоится, что её портнов скоро на сальтисон пустит Важно, чтобы во время саммита Украина-ЕС был решен вопрос пакета Азовских санкций, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8253
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А шо Свинорылый уже с шариками разобрался? Перемога)))))))
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Это еще цензор.нет или уже порохобот.нет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВажно, чтобы во время саммита Украина-ЕС был решен вопрос пакета Азовских санкций, - Порошенко
 
 
 
 
 
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